Právo na azyl má většina migrantů, Evropa jen zasypává penězi africké diktátory, kritizuje Rozumek

Evropa vymýšlí nové cesty, jak zabránit nelegální migraci. Britská vláda se dohodla s Rwandou, že bude uprchlíky transportovat na její území a tam projdou azylovým řízením. „Rwanda vypadá, že se jí líbí tuniský model dostávat spoustu peněz za to, že bude spolupracovat. Ale myslím si, že kdyby lidí přibývalo, tak se to Rwanďanům líbit přestane," soudí ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

„Evropské peníze se doslova sypou na všemožné africké diktátory, kteří jsou ochotni spolupracovat v tzv. migračním managementu. Ať jsou to libyjské milice, nebo súdánský diktátor obžalovaný Mezinárodním trestním tribunálem. I ti dostávali peníze evropských daňových poplatníků,“ upozorňuje.

Poukazuje také na to, že jen loni v Evropské unii požádalo o azyl milion lidí, přičemž Rwanda přijme maximálně jednotky či desítky tisíc. „Státům jde o to vyslat signál, že jsme horší než ostatní. Pošleme vás do Rwandy, běžte jinam. A jako obvykle to odnesou ty férovější systémy, které jsou v Německu a v severských zemích,“ konstatuje.

Rozumek připomíná, že nápad poprvé narazil u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a poté i u britského Nejvyššího soudu, který konstatoval, že Rwanda není bezpečná země.

Definice tohoto pojmu, který se objevuje i v mezinárodním právu, je ovšem značně nejasná. Fakticky ale za bezpečné země nelze považovat například ani Tunisko nebo Turecko, s nimiž má Evropská unie uzavřenou smlouvu. Další se chystá uzavřít s Marokem.

„Měli bychom se soustředit na pomoc ve smyslu investic a vytváření pracovních míst, aby tolik Afričanů nemuselo hledat práci jinde.“ Martin Rozumek

„Evropa si od toho slibuje zastavení uprchlíků za každou cenu bez ohledu na důvody. Tunisko už začalo spolupracovat a snaží se lodě vracet, výsledkem je 11 mrtvých za minulý týden. Zalíbil se model sjednaný s Tureckem, kdy spousta peněz zajistí, že uprchlíci zůstanou v tranzitní zemi,“ dodává.

Za skandální Rozumek považuje to, že Evropská unie financuje libyjskou pobřežní stráž, přestože jde o rozvrácený stát, kde jsou příbuzní nuceni platit výkupné za zadržené uprchlíky na základě videí a fotografií, na kterých jsou mučeni. Klade si také otázku, v čem konkrétně spočívá česká pomoc v Libyi.

Závazek poskytovat azyl

Migrace podle šéfa Organizace pro pomoc uprchlíkům vždy byla přirozenou reakcí na krize v Africe a je chybou vytvářet zde umělé hranice a investovat do drahých opatření, jako jsou pobřežní a pohraniční hlídky.

„Místo toho bychom se měli soustředit na pomoc ve smyslu investic a vytváření pracovních míst, aby tolik Afričanů nemuselo hledat práci jinde, a starat se o změnu klimatu, která na ně dopadá mnohem více než na nás. I z tohoto důvodu odcházejí do Evropy,“ podotýká.

Rozumek zdůrazňuje, že státy mají právo regulovat ekonomickou migraci a vracet neúspěšné žadatele o azyl do zemí původu na základě bilaterálních smluv. Ovšem mezinárodní, evropské i české ústavní právo garantuje nárok na azyl v případě pronásledovaných, a mezi ty patří podle jeho zkušeností většina nově příchozích.

„Evropské země podepsaly Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků a zavázaly se poskytovat azyl. Pokud se to protiimigračním stranám nelíbí, ať iniciují odstoupení od všech mezinárodních závazků. Pak s tím právně problém nebude, morálně ho samozřejmě mám,“ doplňuje.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus v úvodu článku.