Důvody jako nefunkční vztah a chudoba s potratem nezmizí, říká protipotratová aktivistka

Nejvyšší soud ve Washingtonu ve středu bude řešit případ, který může změnit Ameriku. Jde o spor o potratový zákon státu Mississippi, který zakázal skoro všechny umělé potraty po patnáctém týdnu těhotenství. Pokud Nejvyšší soud v novém, konzervativnějším složení tento zákon podpoří, může to pro Američanky znamenat konec skoro padesátiletého precedentu, který federálně zaručuje právo na potrat. Od stálého zpravodaje Washington 14:39 1. prosince 2021

Zastánci práva na potrat se obávají a chystají několik demonstrací. V ulicích bude i druhá strana – americké protipotratové hnutí tento den vyhlíželo dlouhá desetiletí.

Poslechněte si reportáž Jana Kaliby s protipotratovou aktivistkou Laurou Echevarriovou

Je to velký den i pro Lauru Echevarriovou. Líčí Radiožurnálu, co u ní spustilo o toto téma zájem. Dnes je ve vedení Národního výboru pro právo na život – nejstarší a největší americké protipotratové organizace. Angažovat se začala, když se jí spolužačka kdysi svěřila, že čeká dítě, otec se k němu nehlásí, ona si neví rady, a tak půjde na potrat.

Laura jí to prý rozmluvila, spolu s rodinou zajistila pomoc v těžké situaci, kamarádka nakonec porodila dceru a dnes už má i dvě vnoučata. Sama Laura prý měla dvě ze tří těhotenství život ohrožující, jeden syn se jí narodil s mentálním hendikepem, zažila i nátlak lékařů, ale úvahy o potratu si prý nepřipustila.

„Kdybych to udělala, dodnes bych si to vyčítala. Ale naše společnost to tak má nastavené. Umělý potrat je totem, posvátná kráva. Naprostá většina potratů není kvůli tomu, že by předtím došlo k znásilnění, incestu nebo že by to ohrožovalo život matky, případně že by dítě mělo hendikep,“ popisuje Echevarriová.

„Těmi důvody jsou chudoba nebo nefunkční vztah. Ty ale s potratem nezmizí. Nebo jdou dívky na potrat prostě jen proto, že se bojí a nevědí, co dělat. Musíme takovým ženám nabízet skutečná řešení. My říkáme, že ženy si zaslouží víc. Zaslouží si lepší odpovědi než potrat,“ dodává.

Zásadní rozhodnutí

Zastánci práva na potrat naopak tvrdí, že protipotratové organizace chtějí ženám odepřít i právo chránit vlastní zdraví. Precedent ze 70. let zaručuje Američankám právo na potrat, než se plod stane životaschopným, a státy tomu nesmějí bránit. Tak jako jen v šesti dalších zemích světa umožňují Spojené státy potraty teoreticky až do okamžiku porodu.

To je ale možné jen v sedmi z padesáti států, ostatní stanovují časovou hranici, a jen k jednomu procentu amerických potratů podle vládních údajů dochází po 20. týdnu těhotenství. Nejvyšší soud s převahou konzervativních soudců teď ale může poměry zásadně změnit a interrupce výrazně omezit.

„My se na to těšíme a vidíme naději. Ten případ řeší specificky otázku potratů před životaschopností plodu. Nejvyšší soud ale může rozhodnout i v mnohem větším rozsahu. Buď potvrdí precedent daný Roe versus Wade, nebo se od něj naopak může odvrátit a dát státům v otázce potratů úplně nové vodítko,“ říká nadšeně Echevarriová.

Výsledek rozhodnutí s napětím očekávají oba tábory. Vztah Američanů k potratům dlouhodobě zkoumají výzkumy veřejného mínění. Skoro 50 let se na základní otázku ptá lidí Gallupův institut a postoje Američanů jsou podle jeho dat celou dobu poměrně konzistentní, zvlášť během posledních deseti let.

Naprostá většina chce legální přístup k umělým potratům – ovšem jen přibližně čtvrtina až třetina Američanů za jakýchkoli podmínek. Polovina Američanů by umělé potraty nechala povolené pouze za určitých podmínek. Pro úplný zákaz umělých potratů je pětina Američanů.

