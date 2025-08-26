Pravomoc prezidenta versus nezávislost centrální banky. Odvolaná Cooková z čela Fedu zažaluje Trumpa
Členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisa Cooková napadne u soudu rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o jejím odvolání z funkce. Oznámil to v úterý podle agentur její právní zástupce Abbe Lowell. Tento krok by mohl být začátkem vleklého právního boje ohledně snahy Bílého domu utvářet měnovou politiku ve Spojených státech, píše agentura Reuters.
Trump o svém rozhodnutí s okamžitou platností odvolat Cookovou informoval v pondělí večer. Uvedl, že tak reaguje na obvinění, že se Cooková dopustila hypotečního podvodu. Cooková tvrdí, že prezident nemá k jejímu odvolání pravomoc, a odmítá funkci opustit. „Podáme žalobu, ve které napadneme tento protiprávní postup,“ uvedl její právník.
Fed v úterý uvedl, že bude respektovat jakékoliv soudní rozhodnutí ohledně prezidentovy pravomoci odvolat Cookovou. Upozornil, že členové rady mají dlouhá funkční období a jsou obtížně odvolatelní, aby se zajistilo, že rozhodnutí Fedu se budou zakládat na údajích o ekonomice a „dlouhodobých zájmech amerického lidu“.
Trump v úterý řekl, že uvažuje o několika kandidátech, kteří by mohli Cookovou v Radě guvernérů Fedu nahradit. Dodal nicméně, že se podřídí jakémukoliv rozhodnutí soudu ohledně toho, zda má Cooková ve funkci setrvat.
Možný průlom
Případ pravděpodobně skončí u Nejvyššího soudu a mohl by jasněji definovat rozsah prezidentových pravomocí ohledně Fedu. Pokud Trump uspěje, mohlo by to podkopat nezávislost centrální banky, která je považována za klíčovou pro její schopnost bojovat s inflací, píše agentura AP.
První Afroameričanku, která kdy zasedla v bankovní radě americké centrální banky, Trump vyzval k rezignaci už minulý týden.
Podle tiskových agentur tak prezident pokračuje v útocích na nezávislost centrální banky i jejího šéfa Jeroma Powella, které dlouhodobě kritizuje kvůli podle jeho mínění pomalému a nedostatečně razantnímu snižování úrokových sazeb.
Trump v dopise Cookové uvedl, že má k jejímu odvolání „dostatečný důvod“, protože v roce 2021 v dokumentech k různým hypotečním úvěrům na nemovitosti v Michiganu a v Georgii údajně uvedla, že obě jsou jejím trvalým bydlištěm, kde hodlá žít, aby tak získala lepší úvěrové podmínky.