Před ambasádou Izraele ve Washingtonu se pokusil upálit muž. ‚Svobodná Palestina‘, zakřičel a vzplál

Zřejmě na protest proti válce v Pásmu Gazy se v neděli před ambasádou Izraele ve Washingtonu pokusil upálit muž. Utrpěl vážné popáleniny a nyní je v kritickém stavu v nemocnici. Informují o servery listů The New York Times (NYT) a The Guardian.

Washington 7:22 26. února 2024