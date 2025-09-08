Před čtyřmi lety zmizel i s dětmi. Muže nyní novozélandská policie zastřelila při ozbrojené loupeži
Novozélandská policie zastřelila při přestřelce muže, který byl víc než čtyři roky na útěku se svými třemi dětmi. Muže, o kterém se předpokládá, že se jmenoval Tom Phillips, zastřelila policie, která v pondělí brzy ráno zasahovala při ozbrojené loupeži v západní části regionu Waikato. Informuje o tom server BBC a agentura AP.
Phillips a jeho děti, kterým je nyní mezi 9 a 11 lety, zmizeli v prosinci 2021. Rodina žila v divočině a pravděpodobně se nikdy nevzdálila daleko od odlehlé venkovské osady Marokopa na Severním ostrově, kde žila předtím.
Ve Francii přepadli ozbrojenci vězeňský vůz. Zemřeli dva dozorci a převážený zločinec je na svobodě
Číst článek
Phillips ještě nebyl oficiálně identifikován, řekla novinářům zástupkyně policejního komisaře Jill Rogersová, úřady však předpokládají, že se jednalo o něj. Místním médiím jeho smrt potvrdili Phillipsovi příbuzní.
Při přestřelce byl těžce zraněn i policista, který utrpěl zranění hlavy. Dítě, které bylo s Phillipsem v době loupeže, úřady vzaly do vazby. Phillips společně s jedním z potomků vyloupil obchod se zemědělskými potřebami.
Matka tří dětí, které podle ní jejich otec unesl, vyjádřila hlubokou úlevu nad tím, že pro její „tamariki tato zkouška skončila“, přičemž použila maorský výraz pro slovo děti, píše BBC.