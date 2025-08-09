Před pěti lety Lukašenko Bělorusům ‚ukradl volby.‘ Nyní protestovali na Pochodu za svobodu ve Varšavě
Bělorusové žijící v emigraci si v těchto dnech připomínají pět let od takzvaných „ukradených prezidentských voleb“. Podle zahraničních pozorovatelů dozorujících ty v roce 2020 zvítězila opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouska. Úřady ale vítězem vyhlásily autokrata Alexandra Lukašenka, který zemi vládne od roku 1994. Následovaly protesty. Pět let od jejich začátku včera připomněl Pochod za svobodu, který prošel Varšavou.
„Ty šaty jsem navrhla a ušila v roce 2021 poté, co jsem získala umělecké ocenění za 'Minutu křiku pro Bělorusko'" vypráví Jana Šostaková - běloruská umělkyně, která žije v Polsku už 14 let. Mezi účastníky varšavského Pochodu za svobodu vyčnívá - díky dlouhým šatům potištěným černobílými portréty.
„Jsou to portréty běloruských politických vězňů. Ty šaty jsou mým dalším způsobem, jak názorně upozornit svět na tu neviditelnou válku, na neviditelný režim, který celou dobu v Bělorusku je.“
„Mám radost, že část lidí, jejichž obrázky na sobě mám, už opustili vězení. Ale situace v Bělorusku je dál strašná. Režim sice propustí z vězení pár desítek politických vězňů, ale druhý den dalších 200 zadrží. My popravdě nevíme, kolik lidí sedí ve vězení.“
Podle odhadů lidskoprávního centra Vjosna96 jich je ale přes 1100. V červnu dostalo amnestii 14 politických vězňů. Mezi nimi i Sjarhej Cichanouski. Opoziční kandidát na prezidenta byl zadržený ještě před prezidentskými volbami v roce 2020. Proto tehdy kandidovala jeho žena Svjatlana Cichanouska.
Podle zahraničních pozorovatelů a tvůrců exitpollů 9. srpna 2020 vyhrála prezidentské volby v Bělorusku právě ona. V úřadu ale zůstal Alexandr Lukašenko, který v zemi vládne od roku 1994. Prý získal 80.08 procent hlasů. Cichanouska tento výsledek neuznala, stejně jako země Evropské unie. Blahopřání Lukašenkovi přišla ale například z Ruska, Číny nebo Venezuely.
Následovaly největší protivládní protesty v moderní historii Běloruska. Režim zakročil. Tisíce lidí nechal pozatýkat. Okolo 300 tisíc lidí z Běloruska uteklo na západ. Zemi museli opustit i představitelé opozice včetně Svjatlany Cichanouské.
Jiní byli pozatýkaní a následně uvěznění v trestaneckých koloniích, jako třeba Maryja Kalesnikavova, která se „vyprovození“ do exilu vzepřela tím, že na státní hranici roztrhala svůj cestovní pas. Od té doby je držená prakticky v permanentní izolaci. Ve vězení se také ocitla v ohrožení života a podstoupila operaci, po které podle Amnesty International trpí vážnými následky.
„Já na ty volby vzpomínám se smutkem. Na jednu stranu si pamatuji tu naději. Cítil jsem probuzení národa, tu energii. Ale na stranu druhou pamatuji ten teror, represe. Já myslím, že mnoha Bělorusům to způsobilo trauma na celý život. Povstali jsme jako národ, ale vláda ten národ utlumila,“ vzpomíná starší poradce běloruské exilové opoziční lídryně Svjatlany Cichanouské Frančišak Vjačorka, který na Pochod za svobodu také dorazil.
Z Běloruska vycestoval ještě před volbami, kdy postupně pozatýkali všechny jeho politické kolegy a přátele. „Věděl jsem, že jsem na řadě. Přes Kyjev jsem odešel do Vilniusu, kde jsem se připojil ke skupině Svjatlany Cichanouské.“ Tehdy myslel, že odjíždí jen na pár dní. V zahraničí nuceně žije už pět let.
„Ale já se vrátím. Jsem optimista. Lukašenkův konec se blíží,“ dodává Vjačorka, který jako jeden z mála na Pochodu za svobodu ukazuje svou tvář. Jako Jana Šostaková. Ostatní se ale obávají represí. Lukašenkův režim totiž dosud ztotožnil už stovky účastníků různých zahraničních protestů proti vládě v Minsku. A zahájil proti nim úřední a soudní řízení. Pokud měli ještě v Bělorusku nějaký majetek, propadl státu.
Soudnímu řízení čelí i žena, která přišla na pochod v šátku na vlasech, v roušce a černých slunečních brýlích. „Já byla na protestech letos po předčasných volbách v lednu a na manifestaci ke Dni svobody. A už proti mně vedou řízení. A bojím se, že skončím ve vězení, proto mám roušku,“ vysvětluje a omlouvá se, že je to také důvod, proč nechce prozradit ani své křestní jméno.
Další lidé se nebojí tolik o sebe, jako o členy svých rodin, kteří v Bělorusku zůstali. To je důvod, proč přišel zahalený do khaki kšiltovky a zeleného nákrčníku další z účastníků. 9. srpen je pro něj symbolem tragédie, která vyhnala z domovů tisíce lidí.
„Nebuďme naivní. Jsou tu mezi námi lidi, co pracují pro Lukašenkův režim,“ říká mladý muž v bíločerveném nákrčníku, který přišel do Polska před několika lety kvůli studiím. Po začátku plnohodnotné války Ruska proti Ukrajině se rozhodl zůstat.
„Ta válka jen dokreslila tvář běloruského režimu. Většina Bělorusů se zapojením do války na Ukrajině nesouhlasí. Ale nemají šanci to svobodně říct. Žijí v nesvobodném režimu. Já bych se někdy chtěl vrátit, ale ne do takových podmínek,“ přiznává.
Tvář se ale nebojí ukázat Andrzej, který na protest přišel s velkou bílo-červenou běloruskou vlajkou. Jako jeden z mála také prozradil své jméno.
„Já jsem Polák, ale přišel jsem podpořit Bělorusy. Mám známé Bělorusy, kteří museli odtamtud utéct, protože byli pronásledovaní. Tady v Polsku se stali politickými uprchlíky. Vládne tam hrozný režim. Není tam svoboda. Proto bych chtěl nějak pomoct, i když jenom symbolicky.“
„Polsko opravdu silně podporuje Bělorusy. Vláda, parlament, polský národ rozumí, o co bojujeme. Jsou solidární, vědí, co to znamená žít pod cizí mocností. Žijí tu stovky tisíc Bělorusů. Polsko jim vydává dokumenty, uvaluje sankce na Lukašenkův režim. A přiznejme to, mnoho Poláků represemi v Bělorusku trpí,“ připomíná osud vězněného polsko-běloruského novináře a aktivistu polské menšiny Andrzeje Poczobuta Frančišak Vjačorka.
Publicista spojený s Grodnem má v trestanecké kolonii strávit osm let za údajné podněcování nenávisti na základě národnosti, víry nebo společenské příslušnosti.
Podle Jany Šostakové se ale přístup části Poláků k azylantům z východu mění. „Cítím se tu relativně bezpečně.“ Viditelně váhá a pak dodává: „Ale mám čím dál větší strach z rostoucího nacionalismu, který je namířený hlavně proti Ukrajincům, ale taky se dotýká Bělorusů. Také se stávají obětmi násilí,“ říká umělkyně a připomíná případ, kdy před dvěma týdny ve Varšavě opilý Polák zbil v tramvaji muže, který mluvil bělorusky.