Předání Pásma Gazy arabským složkám by byl nebezpečný krok, popisuje velvyslankyně v Izraeli
Izraelský bezpečnostní kabinet schválil převzetí vojenské kontroly nad městem Gaza. Uvedl to úřad premiéra Benjamina Netanjahua. Netanjahu dříve řekl, že by chtěl obsadit celé Pásmo Gazy a palestinskou oblast předat arabským složkám, které by území spravovaly. „Mohlo by to mít velký dopad na životy jak civilistů, tak izraelských vojáků a rukojmích,“ říká pro Radiožurnál velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová.
Co přesně o plánu premiéra Netanjahua víme? Nejdřív tedy Izrael obsadí město Gaza?
Ano, nevíme v tuto chvíli o moc víc, nežli bylo publikováno veřejně, což znamená, že se izraelský bezpečnostní kabinet rozhodl postupně obsadit město Gaza s cílem zničit Hamás a osvobodit rukojmí. A pak v tom svém návrhu ještě dodali další podmínky, což je demilitarizace Pásma Gazy, izraelská bezpečnostní kontrola přes Pásmo Gazy a předání správy v Gaze jakýmsi mezinárodním složkám. Předpokládá se, že složkám vedeným arabskými státy.
Nakolik jsou v izraelské debatě slyšitelné hlasy rodin rukojmích? Odpovídá velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigulová
Znamená to, že kabinet neschválil převzetí celého Pásma Gazy, protože by to kromě Gaza City zahrnovalo ještě další oblasti, které v tuto chvíli nejsou pod izraelskou kontrolou, ale znamená to další eskalaci té bezpečnostní operace války.
Netanjahu v rozhovoru pro Fox News opravdu řekl, že by Izrael chtěl později obsadit celé Pásmo Gazy a pak ho předat arabským složkám. Je to vůbec reálné? Co by takové rozšíření konfliktu mohlo znamenat?
Reálné to asi je, ale je to poměrně nebezpečný krok z hlediska toho, že zaprvé Gaza City je velmi silně obydlené, a zadruhé že se tam pravděpodobně nacházejí někteří rukojmí. To znamená, že by to mohlo mít velký dopad na životy jak potenciálně civilistů, tak izraelských vojáků a rukojmích. Takže je to operace, které se až do této chvíle izraelská armáda snažila vyhnout.
On se proti takové okupaci postavil i sám náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir. Má tamní vojenský aparát tak dostatečnou váhu, aby ovlivnil konečné rozhodnutí kabinetu?
Určitě může ovlivňovat rozhodnutí kabinetu, ale není tím, který rozhoduje, logicky. V tuto chvíli se zdá, že to rozhodnutí, které bylo přijato, bylo akceptováno vedením armády v generálním štábu, protože armáda řekla, že tato operace je proveditelná a že bude trvat několik měsíců.
Izraelští rukojmí
Ozvaly se také rodiny izraelských rukojmích, které varují, že rozsáhlá vojenská operace ohrožuje životy právě jejich zadržovaných blízkých. Nakolik jsou tyhle hlasy v izraelské debatě vůbec slyšitelné?
Ty hlasy jsou velmi slyšitelné, protože je izraelská společnost nesmírně citlivá na to, co říkají právě rodiny rukojmích, protože to jsou lidé. Koneckonců v nedávných dnech jsme viděli obrázky dvou rukojmích ve strašném zdravotním stavu. Jejich blízcí trpí už déle než 600 dní a izraelská společnost si velmi přeje, aby toto utrpení skončilo co nejdříve.
Jaký vývoj podle vás v nejbližších týdnech můžeme očekávat? Spíše další eskalaci, nebo pokus o nějaké vyjednávání nové podpory správy Pásma Gazy?
Podle mě se Izrael určitě začne připravovat, izraelská armáda začne provádět první kroky k tomu převzetí Gaza City. Zároveň se domnívám, že není vyloučeno, že se rozjedou nějaká další jednání o propuštění rukojmích, ze kterých se Hamás stáhl. A pravděpodobně, a to by muselo být pod americkým vedením, se začne domlouvat, jak by mohla vypadat správa Gazy poté, co válka skončí.
Ještě nám prosím řekněte, jaké konkrétní obavy zaznívají od českých občanů v Izraeli, pokud jde tedy o bezpečnostní situaci a další vývoj toho konfliktu.
Podle mě čeští občané, kterých je teď v Izraeli minimum, velké obavy v tuto chvíli neprojevují, protože ta operace v Pásmu Gazy a Gaza City by se jich s největší pravděpodobností nijak přímo nedotkla.