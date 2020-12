Izraelský parlament předběžně schválil návrh na rozpuštění. Vláda se nemůže dohodnout na rozpočtu

Izraelský parlament ve středu při předběžném hlasování schválil návrh na své rozpuštění a vyhlášení předčasných voleb. Byly by čtvrté za minulé dva roky. Důvodem předložení návrhu jsou vleklé spory kolem rozpočtu ve vládní koalici. Jeruzalém 23:51 2. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od premiéra Benjamina Netanjahua se očekává, že bude chtít jednání o rozpočtu co nejvíce prodlužovat, aby byly volby odloženy až na léto | Foto: Menahem Kahana | Zdroj: Reuters

Pro návrh zákona se vyslovilo 61 poslanců, proti jich hlasovalo 54. Návrh předložil opoziční politik Jair Lapid ze strany Ješ Atid, která hlasovala pro rozpuštění stejně jako labouristé a středolevý Merec.

Návrh odmítl pravicový Likud premiéra Benjamina Netanjahua, ale podpořila jej Modrá a bílá jeho koaličního partnera Bennyho Gance. Část arabských poslanců se hlasování zdržela.

Zákon bude po předběžném hlasování pravděpodobně postoupen příslušnému výboru a pokud ho jeho členové schválí, bude muset projít trojím čtením v Knesetu.

Podle izraelských sdělovacích prostředků si výbor návrh ponechá nejméně do pondělka, aby dal politikům čas na další vyjednávání o rozpočtu.

V případě, že norma projde celou předpokládanou procedurou, bude parlament rozpuštěn a poslanci určí datum příštích voleb. Mohly by se konat mezi březnem a červnem a byly by čtvrté za minulé dva roky.

Vzhledem ke sporům v koalici vláda dosud neschválila rozpočet pro rok 2020, což představuje vážný problém v době, kdy se nezaměstnanost v Izraeli kvůli pandemii vyšplhala nad 20 procent.

Netanjahu ve středu na tiskové konferenci vyzval Gance, aby ve vládě zůstal. Zároveň ale podle agentury AP působil jako politik, který zahajuje předvolební kampaň.

Připsal si úspěchy v boji s pandemií, navázání diplomatické spolupráce se Spojenými arabskými emiráty a Bahrajnem a ochranu Izraele před nepřáteli v regionu. Gancovu Modrou a bílou označil za „opozici v koalici“ a vyhnul se otázkám o schvalování rozpočtu a koaliční dohodě.

Ta stanovuje, že jej má v premiérském křesle Ganc za rok vystřídat. „V dramatických dobách, jako je tato, nemusíme vyvolávat volby. Izraelský lid chce jednotu, ne hlasovací lístky. Vakcíny, nikoliv volební spoty,“ uvedl premiér.

Ganc mezitím zveřejnil video, v němž Netanjahua obvinil, že paralyzuje vládu a prohlubuje ekonomické škody způsobené pandemií. „Všichni známe pravdu. Vy víte, co je pravda,“ uvedl Ganc. „Kdyby nebyl soud, měli bychom rozpočet. Kdyby nebyl soud, fungovala by vláda. Byla by jednota,“ uvedl.

Otázka státního rozpočtu

V případě, že rozpočet pro rok 2020 nebude schválen do 23. prosince, musí být podle izraelského zákona rozpuštěn parlament a do tří měsíců, tedy koncem března, by se měly uskutečnit parlamentní volby.

Podle stávající koaliční dohody má být do listopadu 2021 premiérem Netanjahu, než jej na dalších 18 měsíců vystřídá Ganc. Netanjahu se může z dohody vyvléknout a udržet si tak post pouze za předpokladu, že nebude schválen rozpočet a uskuteční se nové volby, píše AP.

Ani jeden z koaličních partnerů přitom dlouhodobě v koalici patrně setrvat nehodlá. Rozehrává se tak boj spíše o to, kdy se uskuteční volby.

Modrá a bílá podle průzkumů mínění oslabila a Ganc patrně došel k závěru, že volby jsou nevyhnutelné a bude lepší, když se uskuteční co nejdříve.

Spoléhá přitom na to, že voliči Netanjahua potrestají za trvající pandemii, ekonomické potíže a pokračování procesu, v němž je premiér souzen za korupci. Proces patrně nabere na obrátkách v únoru, kdy má proti Netanjahuovi vypovídat řada svědků.

Na rozdíl od Gance se od Netanjahua očekává, že bude chtít jednání o rozpočtu co nejvíce prodlužovat, aby byly volby odloženy až na léto, píše AP. Doufá přitom, že tou dobou bude dostupná vakcína a ekonomika se začne zotavovat.

Pokud se mu do té doby podaří sestavit konzervativní koalici, možná se mu podaří skrze parlament získat imunitu či jmenovat soudce, kteří by mohli jeho případ zmrazit či zvrátit, odhaduje agentura.