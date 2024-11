Předčasné volby mohou být až na jaře, protože není papír, tvrdí německá úřednice. Opozice ji kritizuje

Německo čekají předčasné volby. Kancléř Olaf Scholz ale zatím trvá na pozdějším termínu a chce je až v březnu. Opírá se při tom taky o tvrzení jedné vysoko postavené úřednice, podle které by se to dřív ani nestihlo. Opozice ji ale viní ze lži, nebo přinejmenším hloupé výmluvy. Od stálého zpravodaje Berlín 17:43 10. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý kancléř Olaf Scholz | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Šéfka volební komise Ruth Brandová tvrdí, že by se takto narychlo nedaly natisknout volební lístky, tiskárny prý nemají dost zásob a papírenský průmysl je přetížený. Jeho svaz to ale obratem popřel a ujišťuje, že by takovou akci určitě zvládl i v nějakém velice brzkém termínu.

Opoziční unie CDU/CSU tak viní Scholze, že šéfku volební komise zneužil k prosazení svého harmonogramu. Kancléř chce totiž na rozdíl od ostatních čekat a cestu k volbám otevřít až po Novém roce s tím, že hlasování by uspořádal až v březnu.

Jeho sociální demokraté se úřednice obratem zastali, vadí jim, že se opozice jejího výroku o chybějícím papíru chytla a snaží se Brandovou zdiskreditovat.

Toho sporu si ale všimli už i zahraniční politici. Z Polska napůl z legrace přišla nabídka na pomoc. Podle tamního europoslance Dariusze Jonského jsou teď polské tiskárny k dispozici.

Někteří liberálové, kvůli kterým se Scholzova koalice rozpadla, zase mluví o tom, že by klidně uspořádali sběr papíru, aby se mělo na co tisknout.

Kampaň během Vánoc?

Pokud by se volby uspořádaly co nejdřív, pak by se kampaň vedla uprostřed vánočních svátků a i podle zástupců sociální demokracie to rozhodně není atmosféra, do které by politický boj zapadal.

Podle informací deníku Handelsblatt jsou pro brzký termín nově už i Zelení, i když je oblastní buňky varují, že na kampaň nejsou připravené a třeba agitování už v lednu by taky pro ně byla ještě velká výzva.

Úplně jinak jsou na tom opoziční konzervativci. CDU/CSU s možným pádem vlády počítala už předem. Hned od začátku nového roku si zamluvila reklamní plochy, takže nevidí důvod, proč volby odkládat.

Kancléř oficiálně tedy tvrdí, že se má postupovat zodpovědně a parlamentem musí nejdřív projít poslední klíčové zákony a teprve potom se má svolat hlasování o důvěře, které by cestu k volbám teprve zahájilo.

Konzervativci to ale považují za nesmysl, protože Bundestag bude fungovat i v momentě, kdy už bude Německo mít vládu v demisi, takže zákony by se mohly projednávat klidně až potom.

Kancelář na svém původním plánu sice ještě trvá, ale naznačuje, že je s demokratickými stranami ochotný jednat a konec své vlády může uspíšit. Hlavní věc, kterou ale Bundestag musí prosadit a uvědomuje si to i opozice, je rozpočet na příští rok.

Kvůli celé řadě připomínek se ještě dolaďuje a po čtvrtečním odchodu ministra financí Christiana Lindnera na něm pracuje nový tým, který musí hlavně zacelit díry, protože Lindnerovi lidé špatně spočítali odhady výtěžků z daní a rozpočet nastavili o 10 miliard výš, než jaké budou příjmy do státní pokladny. Situace se navíc nedá řešit půjčkou, protože v Německu platí takzvaná dluhová brzda a opozice ji rozhodně uvolňovat nehodlá.

V hlavní roli ekonomika

Předvolební kampaň se nejspíš bude točit předně kolem ekonomiky, která v Německu pořád stagnuje. Některá odvětví navíc mají dost nepříznivý výhled do budoucnosti. Za všechny se dá zmínit německý automobilový průmysl, který kromě malého zájmu o elektromobily trápí i ne moc výrazné prodeje klasických aut velkých značek.

Celá řada podniků tak uvažuje o propouštění nebo zavírání továren, ať už jsou to výrobci součástek nebo aktuálně Volkswagen.

Jejich osud může paradoxně zkomplikovat i jedno další klíčové téma, a to následky voleb ve Spojených státech, kde se k vládě vrací Donald Trump. Ten vedle možného uvalení cel na zahraniční auta, která by tvrdě dopadla právě i na Německo, může taky změnit svou zahraniční politiku. V německé předvolební kampani by strany mohly navrhovat, jak se téhle nové výzvě postaví.

Dalším tématem bude nelegální migrace a pro mnoho stran i zločinnost cizinců. Jednotlivá uskupení ale budou samozřejmě klást důraz na svá tradiční témata. Sociální demokraté tedy, jak název napovídá, se budou profilovat jako sociálně citlivá strana, Zelení budou zmiňovat ochranu klimatu, Liberálové zase deregulaci byznysu a neoliberální náhled na věc.

Ve všech průzkumech pak s náskokem vedou konzervativci.