Přednáška ‚krajně pravicové organizace.‘ Před Českou národní budovou v USA demonstrovala stovka lidí

Několik desítek lidí demonstrovalo před Českou národní budovou v New Yorku, protože se v jednom ze sálů konala akce nadace Moms for Liberty (Matky za svobodu). Organizace rodičů žáků amerických škol je známá snahami zasahovat do výukových plánů a vyřazovat ze školních knihoven knihy pro děti, které považuje za nevhodné. Krajanský spolek, který prostory v České národní budově pronajímá, už nemohl na poslední chvíli od smlouvy odstoupit. Od stálého zpravodaje New York 7:33 19. ledna 2024

Bubny, hudbou a skandováním se snažilo přibližně sto demonstrantů na vozovce před Českou národní budovou narušit přednášku organizace Moms for Liberty ve druhém patře. Vchod do budovy hlídalo dvacet policistů.

Jedné z demonstrantek Janie Bouverové vadí, že Česká národní budova propůjčila své prostory organizaci, kterou označila za krajně pravicovou, nenávistnou vůči homosexuálům a translidem.

Protestovala nejen proti samotné organizaci, ale i proti rozhodnutí krajanského spolku Bohemian Benevolent and Literary Association nezrušit nájem. Vytkla mu, že vydělává na propůjčení sálu extremistické organizaci.

Podle výkonné ředitelky organizace Moms for Liberty Tyny Descovichové to není poprvé, co proti její akci někdo hlasitě protestuje. Často prý ani takový lidé nevědí, čím se organizace zabývá, a nezajdou si poslechnout přednášku do sálu, ačkoliv je tam organizátoři zvou.

Descovichová odmítla, že by Moms for Liberty byla krajně pravicová organizace. Členy jsou podle ní rodiče z různých politických uskupení, kteří mají starost o budoucnost svých dětí.

‚Nechceme absolutní cenzuru‘

Zatímco uvnitř přednášku poslouchalo necelých sto návštěvníků, podobný počet lidí demonstroval před budovou. V budoucnu by se už ale taková situace neměla opakovat.

„Samozřejmě nikdo není šťastný z jakékoliv akce, která má politický podtext. Do budoucna nastavujeme mechanizmy tak, aby se tohle v případě komerčních pronájmu už nestalo. Byť statut České národní budovy to zatím neumožňuje, u nových klientů upravíme statut,“ potvrdil Český generální konzul v New Yorku Arnošt Kareš.

„Budeme se dívat na nové klienty příležitostných komerčních pronájmu, budeme posuzovat jejich oprávněnost si pronajmout a nějakou reflexi naší české zahraniční politiky s tím, jestli je to souladu,“ dodal.

Konzulát bude krajinskému spolku pomáhat prověřovat nové nájemce a ten si do nájemní smlouvy dá pojistku umožňující zrušit smlouvu u akcí s politickým podtextem.

„Nechceme dělat absolutní cenzuru, ale když něco bude politického rázu, tak to tady nebude. Budeme ty, kteří se při pronájmu podepisují, dávat zejména do našich dokumentů, materiálů, a tam bude jasně už napsáno, že nechceme nějakou politickou aktivitu,“ uvedl prezident organizace Bohemian Benevolent and Literary Association Josef Baláž.

K protestům před historickou Českou národní budovou na Manhattanu by už tedy neměl být nikdy důvod.