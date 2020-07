Předsednictví Rady EU není jen žvanírna s chlebíčky, úředníci určují směr diskuze, říká diplomat Jindrák

Radu Evropské unie řídí od začátku července Německo a kancléřku Merkelovou i její tým čeká podle bývalého velvyslance ve spolkové republice Rudolfa Jindráka řada výzev. Od řešení prvních ekonomických potíží způsobených pandemií covidu, přes budování dobrých vztahů se Spojenými státy nebo nalezení vhodného unijního přístupu k Číně či Rusku. Praha 20:49 8. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

„Německo musí být při prosazování priorit opatrné, protože řadě států i politiků německá dominance vadí,“ říká Jindrák pro Český rozhlas Plus. Německo by podle něj mělo prosazovat priority Evropské unie, ne jen ty své.

Podle nynějšího ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky je předsednictví v Unii i nadále velmi důležité, přestože po Lisabonské smlouvě je „méně viditelné“.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s českým předsednictvím v roce 2022 uvedl, že je to „drahá žvanírna s chlebíčky“. Jindrák, který je zároveň premiérovým poradcem, ale upozorňuje na to, že úředníci se reálně ujímají vedení sektorových rad se vším všudy. „Oni je řídí, připravují podklady a určují základní spin diskuze,“ zdůrazňuje. „V kuloárech u chlebíčků se kolikrát proberou věci, které při formálním jednání neproberete,“ dodává.

Předsednictví je podle něj dobrou příležitostí ukázat kvality českých diplomatů a úředníků: „Pamatuji si, že když v roce 2009 padla vláda během předsednictví, tak v Süddeutsche Zeitung vyšel titulek ‚Špatní politici, dobří úředníci‘. Úředníci včetně úřednické vlády byli pochváleni za to, že to od půlky dotáhli do konce.“

Promarněná příležitost

Jindrák podle svých slov radí premiérovi především v bilaterální diplomacii, obecně prý ale v Evropské unii platí, že je třeba hledat kompromis: „Můžete neustále protestovat, ale nemůžete desetkrát říci ne. Musíte aspoň jednou říct ano, nebo aspoň možná.“

„Na druhou stranu je třeba se umět ozvat a ne to tam těm dvěma velkým státům odkývat. Ale to už se dnes také neděje, že co si domluvila Francie s Německem, tak bylo hotové,“ doplňuje.

Dlouholetý diplomat dobře zná i německou kancléřku Angelu Merkelovou. Je to prý velmi trpělivá a tvrdá vyjednavačka, která navíc před rokem 1989 několik měsíců působila v Československu a naší zemi prý rozumí. Čeští politici toho ale bohužel nedokázali využít.

„Merkelová je v aktivní politice už od roku 1990, kdy byla v první Kohlově vládě. Byť si netroufám kritizovat všechny české premiéry, tak jsem se zařekl, že budu některé ty historky zapomínat,“ uvádí s tím, že kromě současné kancléřky mají k Česku blízko i mnozí bavorští politici vzhledem k silným vazbám sudetských Němců. Ani tyto vztahy ale nedokázali tuzemští politici dostatečně využít, dodává Jindrák.