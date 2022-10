Kongres předvolal exprezidenta Trumpa kvůli útoku na Kapitol. Při nedostavení, může být trestně obviněn

Výbor americké Sněmovny reprezentantů vyšetřující útok na Kapitol z 6. ledna loňského roku předvolal bývalého republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Požaduje, aby exprezident do 14. listopadu vypovídal pod přísahou. Zároveň do 4. listopadu žádá poskytnutí řady příslušných dokumentů, včetně záznamů týkajících se osobní komunikace mezi Trumpem a zákonodárci i extremistickými skupinami, píše agentura AP. Washington 23:15 21. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výbor předvolal amerického exprezidenta Trumpa k vyšetřování útoku na Kapitol (ilustrační foto) | Foto: Mike Thelier | Zdroj: Reuters

Výbor v dopisu exprezidentovi s odkazem na předchozí slyšení uvádí, že shromáždil dostatek přesvědčivých důkazů o tom, že Trump osobně organizoval a dohlížel na snahy zvrátit výsledek prezidentských voleb z roku 2020 a zabránit pokojnému předání moci.

„Uvědomujeme si, že předvolání bývalého prezidenta je významný a historický krok,“ napsali v dopise Trumpovi demokratický předseda výboru Bennie Thompson a republikánská místopředsedkyně Liz Cheneyová s tím, že to „neberou na lehkou váhu“.

Podle dopisu musí Trump poskytnout svědectví osobně v Kapitolu či prostřednictvím videopřenosu. Vypovídat může několik dní, pokud to bude nutné.

Zvláštní výbor Sněmovny reprezentantů, který tvoří sedm demokratů a dva republikáni, 13. října jednomyslně rozhodl o předvolání Trumpa.

Pokud by Trump obsílku neuposlechl, mohlo by to vést k trestnímu obvinění.

Jak bude Trump na obsílku reagovat, není podle AP jasné. Mohl by uposlechnout, oznámit, že tak neučiní či ji zcela ignorovat. Také by se mohl pokusit věci zabránit soudní cestou, nastiňuje agentura možné scénáře.

Předvolání Trumpa je nejnovější a nejvýraznější eskalací v patnáctiměsíčním vyšetřování násilností z 6. ledna 2021 a dostává členy výboru do přímého střetu s mužem, kterého zpovzdálí vyšetřovali prostřednictvím výpovědí jeho poradců, spojenců a spolupracovníků, píše AP.

Výbor v dopisu mimo jiné uvádí, že Trump ve snaze zvrátit svou prohru v prezidentských volbách z roku 2020 šířil nepravdivá tvrzení o volebních podvodech, "pokoušel se zkorumpovat" ministerstvo spravedlnosti a vyvíjel nátlak na úředníky a svého viceprezidenta, aby výsledek změnil. Klíčové podrobnosti o tom, co Trump během obléhání Kapitolu dělal a říkal, ale podle zákonodárců zůstávají neznámé. Jediný, kdo tyto mezery může doplnit, je podle výboru sám Trump.

Den poté, co výbor minulý týden schválil Trumpovo předvolání, zveřejnil exprezident na své sociální síti Truth Social prohlášení, v němž zopakoval svá nepravdivá tvrzení o rozsáhlých volebních podvodech a vyjádřil svůj "hněv, zklamání a stížnost", že výbor jeho tvrzení nevyšetřuje. O předvolání se přitom nezmínil.

Trumpův někdejší vrchní stratég Steve Bannon byl v pátek odsouzen ke čtyřem měsícům vězení za pohrdání Kongresem poté, co výboru odmítl poskytnout svědectví a dokumenty. Verdikt není pravomocný a Bannon se odvolá. Podle agentury AP by odsouzení exprezidenta za pohrdání Kongresem bylo něco naprosto výjimečného.