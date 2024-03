Pellegrini nic neztratil. Korčok nic nezískal, hodnotí jejich předvolební duel slovenský politolog

Slovensko čekají prezidentské volby, první kolo proběhne již v sobotu. Průzkumy jasně favorizují Petera Pellegriniho a Ivana Korčoka. Ti se v pondělí střetli v úplně první předvolební debatě. „Podle mého názoru se tam o prezidentské kandidatuře, respektive výkonném mandátu prezidenta, mluvilo minimálně,“ zhodnotil pro iROZHLAS.cz předvolební prezidentskou diskusi slovenský politolog a vysokoškolský pedagog Jozef Lenč. Rozhovor Bratislava 16:00 19. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít "Něco zaznělo, ale bylo to schované pod množstvím jiných témat, které moderátor upřednostnil," vysvětluje Lenč | Foto: Štefan Harabin a Igor Matovič | Zdroj: Profimedia

Mohl byste krátce představit oba přední kandidáty a vysvětlit pro českého čtenáře, kde na politickém spektru stojí a s čím kandidují?

Když se tedy bavíme o dvou hlavních kandidátech, kterým hrozí, že se dostanou do druhého kola, tak jedním z nich je Peter Pellegrini, který je momentálně předsedou Národní rady Slovenské republiky neboli Slovenského parlamentu. V podstatě posledních dvacet let se pohybuje na různých pozicích v rámci politického systému.

Začal jako řadový poslanec, později se stal státním tajemníkem na ministerstvu financí, až se postupně vypracoval na předsedu vlády – tento post zastával po tom, co Robert Fico byl po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové donucen opustit post premiéra a Směr na něj nominoval právě Petera Pellegriniho. To byla pro něj doposud nejvýznamnější mocenská pozice.

Po volbách v roce 2020 odešel ze Směru a založil si vlastní subjekt Hlas–SD, který nakonec v loňských volbách relativně uspěl a skončil třetí. Což způsobilo, že i na základě vlastního rozhodnutí a možná rozhodnutí straníků, se stal součástí vlády, které dominuje Směr Roberta Fica.

A tak po vícero neúspěšných volbách je dnes Peter Pellegrini kandidátem své strany a asi i strany Směr v prezidentských volbách, jejichž první kolo proběhne v sobotu.

Jeho vyzyvatelem je člověk, který má podobně dlouhou politickou kariéru. Sice v diplomacii, ale diplomacie je součástí politiky.

Ivan Korčok působil přednostně ve službách ministerstva zahraničních věcí, ať už jako mluvčí na konci devadesátých let, tak potom jako státní tajemník ve vládě Roberta Fica a Petera Pellegriniho, tedy v letech 2016 až 2020. A mezi roky 2020 a 2022 byl ministr zahraničních věcí Slovenské republiky ve vládě Igora Matoviče a Eduarda Hegera.

Poté, co Zuzana Čaputová ohlásila, že nebude mít zájem se znovu ucházet o mandát prezidenta republiky, tak se Ivan Korčok rozhodl kandidovat a situovat se do pozice jakéhosi pokračovatele, můžeme to nazvat, občansko-pravicové pozice prezidenta republiky, kterou zastávala Zuzana Čaputová nebo před ní Andrej Kiska.

Ivana Korčoka můžeme vnímat jako liberála. On sám sebe ideologicky řadí k umírněným konzervativcům. Peter Pellegrini je sociální demokrat, i jeho politická strana má přídomek sociální demokracie.

Zvláštní debata

Jaká byla hlavní témata debaty? Mohl byste je rozvést?

Pondělní, zatím jediná debata mezi dvěma hlavními kandidáty, byla zvláštní. Zvláštní byla v tom, že na jedné straně se Ivan Korčok dožadoval diskuse s Peterem Pellegrinim. Ten se podle slov Ivan Korčoka vyhýbal diskusím.

Navzdory tomu, že to byla dlouho očekávaná diskuse prezidentských kandidátů, tak podle mého názoru se tam o prezidentské kandidatuře, respektive výkonném mandátu prezidenta, mluvilo minimálně.

Byla to v podstatě klasická televizní diskuse televize Markíza i s jejím klasickým moderátorem. S tím, že podstata témat byla založená na aktuálních politických událostech a jejich komentování ze strany obou aktérů.

Několik minut se věnovali tomu, zda se Pellegrini vyhýbal, nebo nevyhýbal diskusím. Potom se věnovali klasickým tématům, jako je postoj Slovenské republiky k Ukrajině, respektive jak bylo toto téma reflektované v rámci ostatních politických událostí.

A poslední kolo končilo debatu otázkami, které byly postavené na „ano, ne“ odpovědích, což jsou otázky i v běžné relaci na tělo.

Takže měla to být sice diskuse prezidentských kandidátů, ale domnívám se, že se drtivá většina diváků o výzvách a tématech, které chce reprezentovat potenciální prezident Slovenska, ani od jednoho, ani od druhého diskutujícího mnohé nedozvěděla.

Něco zaznělo, ale bylo to schované pod množstvím jiných témat, která moderátor upřednostnil.

Jaké argumenty kandidáti v debatě použili, co se týče česko-slovenské situace? Posouvá to někam společenskou debatu?

Myslím si, že stanoviska byla taková, která jsou u obou táborů běžná. Peter Pellegrini mluvil na jedné straně o suverénní zahraniční politice Slovenské republiky a na druhé straně kritizoval suverénní rozhodnutí České republiky v očích Slovenska. Tyto argumenty používá i Robert Fico, respektive celá vládní koalice.

A z druhé strany Ivan Korčok mluvil podobně jako prezidentka Čaputová. Rozumí důvodům České republiky a vztahy zůstávají stále dobré, a nenaruší je aktuální chování slovenské vláda. Holt toto chování viditelně Slovensko izoluje.

Výrazně překvapující tvrzení nezazněla, v kontextu toho, že víme, jaké jsou pozice obou kandidátů směrem k tomu, co dnes dělá vláda Slovenska.

Vítěz debaty?

Jak debatu osobně hodnotíte vy? Kdo z vašeho pohledu v debatě vyčníval? Ptám se, protože se hodně článků v tomto smyslu rozchází.

Nemůžu říct, že by někdo jasně vyčníval. Peter Pellegrini, podle mého názoru, nechtěl chodit do debat, protože se obával, že ztratí voliče. Což by mohla například způsobit jeho neschopnost a neochota odpovídat na nepříjemné otázky.

Na druhé straně, Ivan Korčok do této debaty chtěl jít, protože se domníval, že dokáže být razantním a slušným oponentem Peteru Pellegrinimu, že mu to přinese nové voliče, anebo že to odradí voliče Pellegriniho k tomu, aby ho volili.

Výsledek byl ale podle mého názoru takový, že Peter Pellegrini působil víc poklidně. Využíval velké množství prázdných frází. V konečném důsledku si nemyslím, že by svými odpověďmi nebo vyhýbáním se odpovědět přišel o voliče.

Ti mají totiž vyhraněné názory vůči samotné televizi Markíza a vůči Ivanovi Korčokovi. A to, co Peter Pellegrini pověděl, a jakým způsobem, si nemyslím, že ho připravilo o voliče. Neslyšeli od něj totiž nic nového.

Na druhé straně Ivan Korčok nezískal to, co čekal. Byl nervózní. Používal příliš komplikovaný jazyk na to, aby dokázal oslovit a přesvědčit voliče Petera Pellegriniho, popřípadě nerozhodné voliče. Takže on na té debatě nezískal v podstatě nic.

Takže když to shrnu, Pellegrini nic neztratil, Korčok nic nezískal. Ani jeden si formálně žádný plusový bod nepřipsal. Ale když teď se ukazuje, že má Pellegrini stále náskok před Ivanem Korčokem, tak byl v podstatě vítězem debaty on.

Je možné predikovat, jak budou do budoucna vypadat česko-slovenské vztahy, když vyhraje jeden nebo druhý favorizovaný kandidát?

V relativní rovině budou stále dobré. Podstatné budou vztahy v rámci institucí a jejími reprezentanty. Pokud by vyhrál Ivan Korčok a zůstane stejná vláda, tak si myslím, že stav bude do nejbližších českých parlamentních voleb stejný jako teď.

To znamená, Ivan Korčok – dobrý vztah s vládou a prezidentem. Slovenská vláda – horší vztah s vládou a prezidentem, ale dobrý vztah s bývalým premiérem a bývalým prezidentem.

Kdyby vyhrál Peter Pellegrini, tak si myslím, že vztahy nebudou tak vřelé, ale nemyslím si, že se stanou nějak konfliktní. Do velké míry bude záviset na vztahu mezi prezidenty a tím, jak bude probíhat první prezidentské setkání.

Vztahy mezi slovenskou vládou, českou vládou a českým prezidentem budou stejné jako doposud. A to, zda si potenciální prezident, Peter Pellegrini, najde k českému prezidentovi stejný vztah jako má prezidentka Čaputová, to bude záviset čistě na něm.

On není zase a priori konfliktní typ. Spíše se ukáže po čase, jakým způsobem by se Peter Pellegrini nakonec projevil jako prezident, protože o něm sice víme hodně, ale já si nedokážu tipnout, jaký by byl. Zda by byl prezident jako Michal Kováč nebo Ivan Gašparovič.