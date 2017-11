Přehled tisku: poslanci platí své strany, nafukování rozvrhů kvůli matematice, antikoncepční aplikace

E15

Jak štědře letos sponzorovali poslanci své strany? Dočtete se v deníku E15. Členové partajím přispívají nad rámec povinných příspěvků i statisíce ročně. Deník přitom vycházel ze serveru Hlídač smluv, který spároval jednotlivé dary na transparentních účtech se jmény konkrétních poslanců.

Jedním z nejštědřejších byl poslanecký klub hnutí ANO - ze 78 poslanců přispěla letos většina a částky obvykle přesahovaly 50 tisíc, třetina poslala i více než sto tisíc korun. Straně TOP 09 poslal její spoluzakladatel Karel Schwarzenberg přes jeden milion korun a štědří byli i předsedové dalších stran.

Mladá fronta Dnes

Ředitelé středních odborných škol řeší, jak dostat do rozvrhu hodiny matematiky navíc. Píše to Mladá fronta Dnes. Od září k nim totiž nastoupí žáci, které z ní čeká povinná maturita. Měli by proto za čtyři roky absolvovat stejně hodin matematiky jako absolventi gymnázií.

Jenže počet hodin v rozvrzích je omezený a na středních odborných školách v něm kromě matematiky, českého jazyka nebo angličtiny musí být místo také pro odborné předměty. A tak hodiny matematiky navíc znamenají, že ředitelé středních odborných škol musí přijít s kompromisem.

Lidové noviny

V Lidových novinách se dočtete o novince mezi antikoncepčními metodami. Starost o to, jak se vyhnout nechtěnému otěhotnění přenechávají uživatelky mobilní aplikaci. Ta na základě údajů o bazální teplotě vyhodnotí, jestli je žena plodná, nebo ne. Teoreticky fungují takové aplikace skvěle, praxe je ale slabší.

Princip je jednoduchý. Žena může otěhotnět jen asi šest dnů během menstruačního cyklu. Které přesně to jsou, se dá určit i na základě tělesné teploty. Uživatelka ji každé ráno musí do aplikace zadat a ta jí pak ukáže buď červenou, nebo zelenou barvu.

Deník

Kraj Vysočina se chce zbavit některých nadbytečných silnic, dočtete se v regionálním deníku. Vyplývá to z dopravní studie, kterou schválili krajští zastupitelé. Podle ní je 362 kilometrů zbytečných, kraj je proto vyřadí ze silniční sítě a nebude se o ně muset starat.

K vyřazení jsou určené převážně slepé úseky cest a silnice takzvaně duplicitní. Úředníci teď záměr proberou se starosty obcí, kterých by se to týkalo. Jak ale podotýká Regionální deník, není jisté, jestli s tím všichni budou souhlasit.