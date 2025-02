Překvapeni rozsahem i brutalitou. Izraelská armáda 7. října 2023 podle vnitřního vyšetřování zcela selhala

Útok 7. října 2023 byl naprostým selháním izraelské armády, která zcela podcenila teroristické hnutí Hamás. Plyne toz uveřejněných závěrů vnitřního vyšetřování izraelské armády, píše agentura AFP. Teroristický útok byl veden ve třech vlnách, přičemž celkem na území Izraele proniklo přibližně 5000 ozbrojenců a dalších osob z Pásma Gazy. Tel Aviv 19:22 27. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský voják u linie příměří mezi Sýrií a Izraelem okupovanými Golanskými výšinami | Foto: Shir Torem | Zdroj: Reuters

Útok izraelskou armádu překvapil svou velikostí, rozsahem i brutalitou, uvádí zpráva. Teroristé Hamásu a dalších palestinských skupin při něm pozabíjeli na 1200 lidí, převážně civilistů, a dalších 251 jich unesli do Pásma Gazy jako rukojmí.

Hamás předal těla dalších čtyř rukojmích. Izrael na závěr první fáze příměří propustil palestinské vězně Číst článek

„Sedmý říjen byl naprostým selháním. Armáda selhala při svém úkolu chránit izraelské civilisty. Toho dne zemřelo příliš mnoho civilistů, kteří se v duchu anebo i nahlas ptali, kde je izraelská armáda,“ cituje AFP nejmenovaného izraelského představitele.

V první vlně útoku do Izraele proniklo více než tisíc ozbrojenců z jednotek Nuchba (speciální síly ozbrojeného křídla hnutí Hamás), kteří byli kryti těžkou palbou. V druhé vlně to bylo dalších 2000 ozbrojenců. Ve třetí vlně se ke stovkám ozbrojenců přidaly i tisíce civilistů z Pásma Gazy, uvádí podle AFP vyšetřující zpráva.

Vyšetřování zahrnovalo 77 samostatných šetření toho, co se odehrálo na vojenských základnách a mnoha dalších místech. Cílem vnitřního vyšetřování bylo vyvodit závěry týkající se pouze armády, vyšetřování se tedy nezabývalo jednáním politického vedení země. Tím se vyhnulo střetu s vládními představiteli, kteří trvají na tom, že vyšetřování politické zodpovědnosti musí počkat až na konec války proti Hamásu, píše server The Times of Israel.