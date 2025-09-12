‚Přelomový okamžik.‘ Britská vláda zahájí výrobu záchytných dronů k obraně Ukrajiny

Záchytné drony jsou bezpilotní letouny určené k detekci, pronásledování a ničení nepřátelských dronů. Londýn zahájí jejich hromadnou výrobu v rámci průmyslového a obranného partnerství, které s Ukrajinou Velká Británie uzavřela na začátku roku.

Londýn Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Britský premiér Keir Starmer po videokonferenci světových lídrů o Ukrajině

Britský premiér Keir Starmer po videokonferenci světových lídrů o Ukrajině | Foto: Leon Neal | Zdroj: Alamy / Profimedia

Projekt, v jehož rámci Velká Británie technicky podpoří na Ukrajině navržené záchytné drony, nese název OCTOPUS.

Mírovou dohodu nesmí Trump Ukrajině vnutit. Kyjev se musí zapojit, vzkazuje Starmer

Číst článek

Ukrajinské záchytné drony přitom již byly úspěšně nasazeny proti ruských útočným dronům, nyní bude jejich výroba ve velkém měřítku probíhat ve Spojeném království –měsíčně má produkce pro obranné potřeby Kyjeva dosáhnout tisíců kusů.

Britský premiér Keir Starmer označil závazek výroby těchto dronů pro Ukrajinu za „přelomový okamžik“ a dodal, že britsko-ukrajinské partnerství využívá obranný průmysl obou zemí.

„Tím, že pomáháme Ukrajině bránit se barbarským útokům Putina, vytváříme také britská pracovní místa, podporujeme růst a zajišťujeme naši vlastní budoucnost,“ řekl Starmer podle nezávislého ukrajinského serveru Euromaidan Press

Partnerství na sto let

Dohoda o „partnerství na sto let“ v oblasti obrany, vědy, energetiky a obchodu uzavřely Londýn a Kyjev na začátku letošního roku.

Už tehdy Starmer na společné tiskové konferenci se Zelenským uvedl, že britská vláda dodá Ukrajině nový mobilní systém protivzdušné obrany, který bude „vyvinut podle potřeb Ukrajiny“.

Dohoda zároveň umožňuje sdílení know-how a kooperaci na vývoji obranných systémů Velké Británie i Ukrajiny. 

Podporu Ukrajiny na poli obranného průmyslu veřejně ocenil i britský ministr obrany John Healey. „Budeme inovovat válečným tempem a podporovat bezpečnost jak Velké Británie, tak Ukrajiny,“ řekl.

nvl Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme