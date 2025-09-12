‚Přelomový okamžik.‘ Britská vláda zahájí výrobu záchytných dronů k obraně Ukrajiny
Záchytné drony jsou bezpilotní letouny určené k detekci, pronásledování a ničení nepřátelských dronů. Londýn zahájí jejich hromadnou výrobu v rámci průmyslového a obranného partnerství, které s Ukrajinou Velká Británie uzavřela na začátku roku.
Projekt, v jehož rámci Velká Británie technicky podpoří na Ukrajině navržené záchytné drony, nese název OCTOPUS.
Ukrajinské záchytné drony přitom již byly úspěšně nasazeny proti ruských útočným dronům, nyní bude jejich výroba ve velkém měřítku probíhat ve Spojeném království –měsíčně má produkce pro obranné potřeby Kyjeva dosáhnout tisíců kusů.
Britský premiér Keir Starmer označil závazek výroby těchto dronů pro Ukrajinu za „přelomový okamžik“ a dodal, že britsko-ukrajinské partnerství využívá obranný průmysl obou zemí.
„Tím, že pomáháme Ukrajině bránit se barbarským útokům Putina, vytváříme také britská pracovní místa, podporujeme růst a zajišťujeme naši vlastní budoucnost,“ řekl Starmer podle nezávislého ukrajinského serveru Euromaidan Press.
Partnerství na sto let
Dohoda o „partnerství na sto let“ v oblasti obrany, vědy, energetiky a obchodu uzavřely Londýn a Kyjev na začátku letošního roku.
Už tehdy Starmer na společné tiskové konferenci se Zelenským uvedl, že britská vláda dodá Ukrajině nový mobilní systém protivzdušné obrany, který bude „vyvinut podle potřeb Ukrajiny“.
Dohoda zároveň umožňuje sdílení know-how a kooperaci na vývoji obranných systémů Velké Británie i Ukrajiny.
Podporu Ukrajiny na poli obranného průmyslu veřejně ocenil i britský ministr obrany John Healey. „Budeme inovovat válečným tempem a podporovat bezpečnost jak Velké Británie, tak Ukrajiny,“ řekl.