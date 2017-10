Přelomový verdikt. Indický soud rozhodl, že sex s dětskou nevěstou je znásilnění

Indický nejvyšší soud ve středu rozhodl, že pohlavní styk s osobou mladší 18 let představuje znásilnění, a to i v případě, že je daný pár spojen manželským svazkem. Legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku je v Indii 18 let. Doposud ale zákon o znásilnění poskytoval ochranu mužům, kteří měli pohlavní styk se svou manželkou, přestože byla mladší 18 let. Informovala o tom agentura AFP.

