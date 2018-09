Babiš jednal s Merkelovou o migračních kvótách. Na premiéra čekali demonstranti

Přerozdělování běženců zůstává sporným bodem vztahů Česka a Německa, řekla ve středu německá kancléřka Angela Merkelová po jednání s českým premiérem Andrejem Babišem. Celkově ale vzájemné vztahy považuje za výborné. Podobně to vidí i Babiš, který na společné tiskové konferenci prohlásil, že Evropa si nyní musí určit „kde bude bránit evropský kontinent“. Berlín 14:20 5. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Spolupracujeme spolu velmi dobře, ale to nevylučuje, že jsou na některé věci rozdílné názory,“ uvedla Merkelová o dlouhodobém sporu Česka a Německa o přerozdělování uprchlíků. Podle kancléřky není možné veškerou zodpovědnost nechat na Itálii, kam přijíždí velká část běženců mířících do Evropy.

„Shodu nemáme z hlediska rozdělování lidí z těchto lodí,“ připustil také Babiš, podle něhož si Evropská unie musí jasně definovat hranice schengenského prostoru.

„Musí tady existovat solidarita, ale to předpokládá, že chceme najít legální cesty, jak poskytnout pracovní víza. To nás spojuje, to je naše společné mínění, ale jestliže přicházejí lidé, kteří potřebují pomoc, naše názory se liší. Myslím si ale, že jsme dosáhli už velkých úspěchů na společné cestě,“ řekla Merkelová Radiožurnálu.

Ve středu odpoledne se předseda české vlády setká také se šéfem parlamentu a svým někdejším protějškem z doby, kdy byl ministrem financí, Wolfgangem Schäublem.

Vítání i protest

Babiš je na své první oficiální návštěvě Německa ve funkci českého premiéra, a proto ho před budovou kancléřství čekala nastoupená čestná stráž i česká a německá hymna. Jak mu Merkelová s úsměvem řekla, takové uvítání ho zde čeká jen jednou. Příští návštěva už se obejde bez podobné ceremonie.

Program ze vzdálenosti několika desítek metrů sledovalo podle odhadu asi 30 až 40 demonstrantů, kteří skandovali hesla jako „Babiš je lhář a zloděj“, „Babiš do vazby“ nebo „Babiš je hrozba Evropy“. Někteří přitom drželi transparenty nebo českou a unijní vlajku.