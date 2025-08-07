Premiér Kambodži nominoval Trumpa na Nobelovu cenu. ‚Připravil cestu k obnovení míru,‘ uvedl

Kambodžský premiér Hun Manet nominoval amerického prezidenta Donalda Trumpa na Nobelovu cenu za mír za jeho počínání v řešení pohraničního sporu mezi Phnompenhem a Bangkokem. Oznámil to ve čtvrtek ve svém příspěvku na facebooku s tím, že už výboru, který prestižní ocenění uděluje, poslal nominační dopis.

Phnompenh (Kambodža) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nobelova cena (ilustrační foto)

Donald Trump získal nominaci na Nobelovu cenu míru také od izraelského premiéra Benjamina Netanjahua (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kambodžský premiér označil Trumpovo počínání v několikadenním sporu mezi Kambodžou a Thajskem za „výjimečné státnictví“. „Tento včasný zásah byl zásadní pro zabránění velkým ztrátám na životech a připravil cestu k obnovení míru,“ stojí dále v dopise.

Netanjahu navrhl Trumpa na Nobelovu cenu míru. ‚Zasloužíte si ji,‘ řekl na úvod setkání v Bílém domě

Číst článek

Konflikt mezi oběma asijskými královstvími se vyhrotil 23. července, kdy Bangkok obvinil Kambodžu z pokládání min ve sporné oblasti, které zranily nejméně pět thajských vojáků. Trump lídrům obou zemí 26. července zavolal a pohrozil jim, že s nimi USA neuzavřou obchodní dohody, pokud budou boje pokračovat.

O dva dny později se zástupci Thajska a Kambodži dohodli v Malajsii na klidu zbraní, píše Reuters.

V pětidenních přeshraničních bojích zahynulo na obou stranách nejméně 43 lidí a z pohraničí odešlo na 300 000 osob.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme