Premiér Kambodži nominoval Trumpa na Nobelovu cenu. ‚Připravil cestu k obnovení míru,‘ uvedl
Kambodžský premiér Hun Manet nominoval amerického prezidenta Donalda Trumpa na Nobelovu cenu za mír za jeho počínání v řešení pohraničního sporu mezi Phnompenhem a Bangkokem. Oznámil to ve čtvrtek ve svém příspěvku na facebooku s tím, že už výboru, který prestižní ocenění uděluje, poslal nominační dopis.
Kambodžský premiér označil Trumpovo počínání v několikadenním sporu mezi Kambodžou a Thajskem za „výjimečné státnictví“. „Tento včasný zásah byl zásadní pro zabránění velkým ztrátám na životech a připravil cestu k obnovení míru,“ stojí dále v dopise.
Konflikt mezi oběma asijskými královstvími se vyhrotil 23. července, kdy Bangkok obvinil Kambodžu z pokládání min ve sporné oblasti, které zranily nejméně pět thajských vojáků. Trump lídrům obou zemí 26. července zavolal a pohrozil jim, že s nimi USA neuzavřou obchodní dohody, pokud budou boje pokračovat.
O dva dny později se zástupci Thajska a Kambodži dohodli v Malajsii na klidu zbraní, píše Reuters.
V pětidenních přeshraničních bojích zahynulo na obou stranách nejméně 43 lidí a z pohraničí odešlo na 300 000 osob.