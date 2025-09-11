Premiér Starmer odvolal z funkce britského velvyslance Mandelsona v USA kvůli vazbám na Epsteina
Britský premiér Keir Starmer dnes odvolal z funkce britského velvyslance ve Spojených státech Petera Mandelsona kvůli jeho vazbám na již zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina, odsouzeného za sexuální zločiny včetně zneužívání nezletilých dívek. Několik dní před návštěvou Donalda Trumpa ve Spojeném království to oznámilo britské ministerstvo zahraničí.
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
Při čtvrtečním vystoupení v Dolní sněmovně tajemník Stephen Doughty uvedl, že rozhodnutí padlo po zveřejnění e-mailů, které Mandelson poslal Epsteinovi.
E-maily mezi 71letým členem labouristické strany Mandelsonem a odsouzeným sexuálním delikventem, které byly zveřejněny tento týden, ukazují, že hloubka a rozsah vztahů Petera Mandelsona s Jeffreyem Epsteinem se výrazně liší od toho, co bylo známo v době velvyslancova jmenování, uvedlo ministerstvo zahraničních věcí v prohlášení. „S ohledem na to a z úcty k obětem Epsteinových zločinů byl s okamžitou platností odvolán z funkce velvyslance,“ dodalo ministerstvo.
Ve středu deník The Sun zveřejnil e-maily, které podle něj dokazují, že Mandelson krátce předtím, než byl Epstein odsouzen k 18 měsícům vězení, Epsteinovi napsal, aby bojoval za předčasné propuštění.
Server britské stanice BBC také před dvěma dny zaznamenal, že mezi podpisy do knihy gratulací k Epsteinovým 50. narozeninám byl i podpis Mandelsona, který Epsteina označil za „nejlepšího kámoše“.
Knihu gratulací, do které podle médií své podpisy připojil i Trump, sestavila Epsteinova někdejší přítelkyně Ghislaine Maxwellová. Ta si nyní za napomáhání ke zneužívání nezletilých dívek odpykává dvacetiletý trest vězení.