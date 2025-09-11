Premiér Starmer odvolal z funkce britského velvyslance Mandelsona v USA kvůli vazbám na Epsteina

Britský premiér Keir Starmer dnes odvolal z funkce britského velvyslance ve Spojených státech Petera Mandelsona kvůli jeho vazbám na již zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina, odsouzeného za sexuální zločiny včetně zneužívání nezletilých dívek. Několik dní před návštěvou Donalda Trumpa ve Spojeném království to oznámilo britské ministerstvo zahraničí.

Londýn Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Peter Mandelson a Keir Starmer

Peter Mandelson a Keir Starmer | Foto: Carl Court/Pool | Zdroj: Reuters

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

Demokraté zveřejnili dopis, kde má Trump přát Epsteinovi k narozeninám. Jeho existenci dřív popřel

Číst článek

Při čtvrtečním vystoupení v Dolní sněmovně tajemník Stephen Doughty uvedl, že rozhodnutí padlo po zveřejnění e-mailů, které Mandelson poslal Epsteinovi.

E-maily mezi 71letým členem labouristické strany Mandelsonem a odsouzeným sexuálním delikventem, které byly zveřejněny tento týden, ukazují, že hloubka a rozsah vztahů Petera Mandelsona s Jeffreyem Epsteinem se výrazně liší od toho, co bylo známo v době velvyslancova jmenování, uvedlo ministerstvo zahraničních věcí v prohlášení. „S ohledem na to a z úcty k obětem Epsteinových zločinů byl s okamžitou platností odvolán z funkce velvyslance,“ dodalo ministerstvo.

Ve středu deník The Sun zveřejnil e-maily, které podle něj dokazují, že Mandelson krátce předtím, než byl Epstein odsouzen k 18 měsícům vězení, Epsteinovi napsal, aby bojoval za předčasné propuštění.

Server britské stanice BBC také před dvěma dny zaznamenal, že mezi podpisy do knihy gratulací k Epsteinovým 50. narozeninám byl i podpis Mandelsona, který Epsteina označil za „nejlepšího kámoše“.

Knihu gratulací, do které podle médií své podpisy připojil i Trump, sestavila Epsteinova někdejší přítelkyně Ghislaine Maxwellová. Ta si nyní za napomáhání ke zneužívání nezletilých dívek odpykává dvacetiletý trest vězení.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme