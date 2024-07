Premiér Ukrajiny: Potřebujeme vyrábět nové zbraně, protože nám jde o život. Je to existenční věc

Ukrajina už převzala prvních 50 tisíc dělostřeleckých granátů z české muniční iniciativy. Po společném jednání české a ukrajinské vlády v Praze to oznámil premiér Petr Fiala z ODS. „První zásilka munice už je na frontě a obrovsky pomáhá. Teď je ta rovnováha mezi ruským a ukrajinským dělostřelectvem mnohem lepší, než byla, řekněme, před rokem,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Praha 19:03 16. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský premiér Denys Šmyhal | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Upřesnil vám prezident Petr Pavel, kdy Ukrajina obdrží zbytek slíbené munice?

V první řadě jsme nesmírně vděční České republice, Čechům, Češkám a osobně panu prezidentovi, vaší vládě, panu premiérovi za tuhle českou iniciativu. Je opravdu velmi, velmi přínosná.

První zásilka munice už je na frontě a obrovsky pomáhá. Teď je rovnováha mezi ruským a ukrajinským dělostřelectvem mnohem lepší, než byla, řekněme, před rokem. Kdybychom se na to podívali před rokem, tak poměr byl jedna ku devíti, tedy jeden ukrajinský dělostřelecký granát na devět nebo minimálně tak sedm ruských.

Teď je situace mnohem lepší, je to mnohem více vyvážené, tak jedna ku třem. Doufáme, že do konce července přijde i ta druhá zásilka munice. Pak bychom od září do konce roku měli mít půl milionu dělostřeleckých granátů 155 a 152 milimetrů, což opravdu velmi pomáhá. A jsme velmi vděční za tuto iniciativu.

První zásilka, kterou už máte, znamená asi 50 tisíc kusů munice. Konečné množství by ale mělo být desetkrát větší. Pokud dostanete všechnu slíbenou munici, změníte průběh války?

Ta hlavní myšlenka je taková, že bez rovnováhy sil na frontě je příliš obtížné zastrašit Rusy, zastavit je a stabilizovat frontu. Když nemáte dost dělostřelecké munice, tak začínáte platit lidskými životy.

A bohužel ten nedostatek dělostřeleckých granátů znamená větší ztráty mezi ukrajinskými vojáky, což jsou mladí lidé, ti nejlepší z Ukrajiny. A právě proto mít tuto rovnováhu v dělostřelectví je pro nás naprosto zásadní.

Druhou prioritou je protivzdušná obrana, protože Rusové teď používají samonaváděcí bomby. To jsou strašné zbraně. Půl tuny, půl druhé tuny, tři tuny – to dokáže zničit nejen budovy, ale celé ulice nebo i celé vesnice.

Dělostřelectvo, protivzdušná obrana a zbraně na střední a dlouhé vzdálenosti, to je klíčové, abychom zastavili ruskou logistiku, letiště, sklady, kde mají zbraně. To je teď pro nás úkol a priorita číslo jedna.

Rozměry války

Překvapuje vás rychlost a objem, v jakém jsou Rusové schopni vést svoji vojenskou výrobu?

Neřekl bych, že nás to překvapilo. Myslím, že od Rusů už nás asi nemůže překvapit nic. My chápeme, že Rusko je teroristická země a připravují se na dlouholetou válku. Jsou agresorem, který se teď dívá nejenom na Ukrajinu, ale i na další země.

Teď jsme ve fázi plnohodnotné války, ale Evropská unie čelí hybridní válce. To je jenom první krok, první z řady kroků, které vedou až k plnohodnotné válce v budoucnosti, protože ruská vojenská doktrína nám jasně říká, že jsou připraveni na vícerozměrnou válku.

Prvním rozměrem téhle války je informační sféra, tedy informační vlivy, dezinformace, propaganda. Pak přichází ten druhý rozměr, což je kybernetický prostor, takže kyberútoky. Všichni čelíme ruským kyberútokům prakticky každý den.

Třetí sférou je sféra politická, veřejný život, sociální život, vlivní lidé. To vidíme všude v zemích Evropské unie. A čtvrtým krokem, čtvrtou dimenzí, chcete-li, je plnohodnotná vojenská agrese pod falešnou vlajkou. Takže tahle vícerozměrná válka, tu vidíme po celé Evropě.

A Rusko je v tomto velmi silný, velmi významný nepřítel, protivný. A my víme, že jejich metody jsou naprosto brutální, naprosto barbarské, teroristické. To ostatně vidíte, když zničili dětskou nemocnici, Ochmatdyt. To viděl celý svět.

Celý svět viděl, že Rusové jsou teroristé a mají teroristické záměry. To bylo naprosto schválně. To byl záměrný útok raket na Ochmatdyt. A není pochyb o tom, že to byla ruská střelba, není pochyb o tom, že to bylo zcela záměrné.

Samozřejmě nevíme, ale dokážeme odhadovat, že je to zkrátka terorismus. Je to genocidní válka. A já jenom zopakuji: Ukrajina je pro Rusko jenom prvním krokem. Proto teď navyšují výrobu zbraní a počet vojáků ve svých ozbrojených složkách.

Ukrajina je teď na frontě. A jsme velmi vděční všem partnerům za podporu, abychom mohli zastrašit ruskou agresi, zastavit jí na našem území, u našich hranic. Neexistuje jiný způsob.

Musíme být jednotní, dokud to bude potřeba, až dokud nezajistíme společné vítězství s Evropskou unii, s evropskými partnery, s americkými partnery a s Velkou Británií, protože potřebujeme Rusy zastrašit a vytrvat. Jinak nebudeme mít dlouhodobý udržitelný mír v Evropě.

Kyjev se chystá postavit muniční továrnu společně s českou firmou Sellier & Bellot. Jak brzy bude podle vás tato továrna schopna vyrábět?

Co nejdříve. Myslím, že už mají dohodnuté nějaké termíny. Ze strany vlády budeme dělat maximum, abychom vytvořili ty nejlepší podmínky, aby továrna skutečně mohla vzniknout co nejrychleji. Také abychom vydali všechna povolení, všechny licence, protože my o to máme veliký zájem, jako nikdo jiný v Evropě.

Potřebujeme vyrábět nové moderní zbraně pro ukrajinské a evropské ozbrojené složky, protože nám jde o život. Je to existenční věc.

Další spolupráce s Českem

Jste spokojen se společným jednáním vašich kolegů a české vlády?

Musím říct, že toto je naše druhá mezivládní schůzka. Ta vůbec první se konala v Kyjevě v říjnu 2022, tedy už poté, co ta invaze ze strany Ruska začala. Bylo to setkání s českým premiérem, s Petrem Fialou, byla to jeho iniciativa a napoprvé to bylo velmi úspěšné.

Toto je druhé takové mezivládní setkání a řekl bych, že to byl jednoznačně úspěch. Máme velmi konkrétní výsledky, nejenom dohody a nějaká prohlášení, ale také vidíme, že neustále stoupá export a import mezi našimi dvěma zeměmi, a to o víc než 25 procent, což je velmi dobrá zpráva.

Určitě budeme v naší spolupráci dál pokračovat. A tato přímá komunikace mezi ministry a náměstky ministrů přináší skutečně velmi dobré, velmi plodné výsledky.

Udržíme stejné tempo a budeme spolupráci ještě dál navyšovat. Jsem přesvědčen, že výsledky budou ještě lepší a budeme se maximálně snažit, abychom ve spolupráci pokračovali.

S vaším panem premiérem jsme se shodli, že nejpozději do roku se bude konat ještě třetí taková schůzka. Česká republika je vlastně spolu s Ukrajinou průkopníkem v tak přímé mezivládní spolupráci.

A už teď je vlastně takovým modelem pro ostatní země. Spousta zemí teď na tento příklad navazuje, pořádáme další podobné mezivládní schůzky a je to velmi užitečné. Chci říct, že to je opravdu velmi přátelská spolupráce a jsou to velmi příjemné schůzky se skutečnými přáteli. A všechny problémy jsme schopni probrat opravdu do hloubky.