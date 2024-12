Premiérka Meloniová obhajovala své přátelství s Muskem. ‚Od nikoho nepřijímám rozkazy,‘ prohlásila

„Můžu se přátelit s Elonem Muskem a zároveň stát v čele první italské vlády, která zavedla nový zákon o regulaci soukromé činnosti ve vesmíru,“ uvedla Meloniová, když ve středu odpovídala na otázky během pravidelné parlamentní diskuze před summitem Evropské unie v Bruselu.

Od roku 2022, kdy pravicová vláda Meloniové nastoupila k moci, se premiérka často setkává s Muskem, ředitelem automobilky Tesla a vesmírné společnosti Space X. Meloniová tak chce podle AP do Itálie přilákat investice. Premiérčina vláda v létě schválila rámec působení vesmírných společností v Itálii. Očekává se, že do roku 2026 program vynese 7,3 miliard eur (183 miliard korun) v investicích.

Na adresu svých předchůdců řekla, že předchozí italští představitelé, kteří „si mysleli, že mají dobré vztahy, dokonce přátelství, s nějakým zahraničním lídrem, museli otrocky následovat to, co dělali ostatní“. Meloniová prohlásila, že má dobré vztahy s mnoha lidmi, ale že od nikoho nepřijímá příkazy.

Přátelství Muska a Meloniové vzbudilo pozornost už v minulosti. Musk v září popřel, že by s Meloniovou měl romantický vztah poté, co se na internetu stala populární fotografie, na které se na sebe zdánlivě láskyplně hledí. Snímek byl pořízen na formální akci v New Yorku, kde Musk předával Meloniové cenu.

Musk se před rokem v Itálii zúčastnil akce pro mladé členy premiérčiny strany Bratři Itálie. Nedávno také na své sociální platformě X kritizoval rozhodnutí italského soudu, které zhatilo plány Meloniové prodloužit zadržení migrantů ve střediscích v Albánii. Muskovy komentáře vyvolaly důraznou kritiku od italského prezidenta Sergia Mattarelly za vměšování do vnitřních záležitostí Itálie.