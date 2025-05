Přemýšlím o svém nástupci, nastínil Putin v ruském filmu. Musí si ale podle něj získat ‚důvěru lidu‘

Vladimir Putin, nejdéle sloužící šéf Kremlu od dob Josifa Stalina, vládne Rusku pevnou rukou už celkem čtvrt století. V novém filmu nastínil při rozhovoru s novinářem státní televize Pavlem Zarubinem, jak přemýšlí o svém nástupci. Konkrétní jméno nezmínil, potvrdil ale, že má seznam kandidátů, informuje ukrajinský server The Kyiv Independent. Moskva 9:55 6. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik | Zdroj: Reuters

Putin ve zhruba hodinu a půl trvajícím filmu nazvaném Rusko. Kreml. Putin. 25 let prohlásil, že posuzuje potenciál každého svého možného nástupce.

Zároveň podle serveru The Kyiv Independent zdůraznil, že každý nástupce si musí získat „důvěru lidu“. A varoval, že bez ní nebude mít budoucí prezident „žádnou šanci cokoli vážně udělat“.

„Měl by existovat člověk – a nejlépe několik, aby si lidé mohli vybrat – který by si mohl tuto důvěru občanů země získat,“ řekl 72letý šéf Kremlu ve filmu, který v neděli odvysílala státní prokremelská stanice Rossija-1.

Putinův nástupce?

Jako o možných Putinových nástupcích se v minulosti spekulovalo o stávajícím premiérovi Michailu Mišustinovi nebo dlouholetém starostovi Moskvy Sergeji Sobjaninovi.

Objevovala se ale také jména jako bývalý prezident a expremiér Dmitrij Medveděv nebo současný ministr obrany Andrej Bělousov. Pokud by ruský prezident nebyl schopen plnit své povinnosti, převzal by jeho pravomoci automaticky premiér.

Šéfredaktor ruského nezávislého serveru Roman Anin ale letos v únoru označil za nejpravděpodobnějšího Putinova nástupce jeho bývalého osobního bodyguarda Alexeje Ďumina.

Toho Putin loni v záři povýšil do bezpečnostní rady sdružující jeho nejbližší spolupracovníky, čímž podnítil spekulace o Ďuminově potenciálu stát se příštím prezidentem.

Ďumin střežil v minulosti prvního ruského prezidenta Borise Jelcina i premiéra Viktora Černomyrdina. V roce 2012 byl Ďumin jmenován zástupcem velitele Putinovy ochranky. O dva roky později získal post zástupce náčelníka vojenské rozvědky GRU. A patřil ke klíčovým aktérům v pozadí anexe ukrajinského poloostrova Krym na jaře 2014.

Alexej Ďumin (vlevo) a Andrej Bělousov | Foto: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik | Zdroj: Reuters

Jeden z nejuznávanějších světových odborníků na Rusko, britský historik a politolog Mark Galeotti před dvěma lety v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz nastínil, že Putina by mohl nahradit někdo z mladší generace, než je sám Putin. A zároveň by to mohl být kandidát kompromisů, kterého se nikdo z ruské elity nebude obávat.

„Spíše než jména, o kterých se nahlas spekuluje, si myslím, že to nakonec bude někdo úplně jiný, o kom jsme vůbec neuvažovali, že by se mohl stát prezidentem,“ zmínil.

„Ať už bude jeho nástupcem kdokoliv, bude to výsledek koaliční politiky, bude muset reprezentovat priority více zájmových a mocenských skupin,“ popsal. „Myslím, že to nebude nikdo z velkých zvířat, nebude to nikdo seniorní, bude to někdo, na kom se všichni shodnou. A možná ještě důležitější aspekt, někdo, koho se nikdo nebude obávat,“ doplnil.

Putina si vybral Jelcin

Putina, tehdejšího premiéra, si za svého nástupce vybral Boris Jelcin, který opustil post prezidenta na konci roku 1999. Bývalý agent sovětské tajné služby KGB a šéf její nástupkyně FSB poprvé oficiálně usedl do prezidentského křesla 7. května 2000.

Od té doby drží moc pevně ve svých rukou. Pomáhají mu bezpečnostní složky, loajální justice i státem kontrolovaná média. Putinovi odpůrci kritizují také budování kultu osobnosti nebo nevysvětlené vraždy novinářů a kritiků režimu.

Přestože ruská ústava zakazuje vykonávat prezidentský úřad déle než dvě po sobě jdoucí funkční období, Putin toto omezení v roce 2008 obešel takzvanou kremelskou rošádou. Sám se stal premiérem, zatímco jeho blízký spojenec Dmitrij Medveděv získal na jedno funkční období post prezidenta.

V roce 2012 pak Putin prodloužil prezidentské funkční období ze čtyř na šest let. Pozdější změny ústavy navíc „anulovaly“ jeho předchozí mandáty, což mu umožnilo znovu kandidovat v roce 2024 na prezidenta, popisuje The Kyiv Independent.

Putin díky tomu může zůstat u moci až do roku 2036, kdy by mu bylo 83 let a měl by za sebou 36 let u mocenského kormidla. Tím by překonal i komunistického diktátora Josifa Stalina, který byl u moci v letech 1927 až 1953, tedy 26 let, ale ještě by se nevyrovnal carovi Petru Velikému, který v období 1682 až 1725 vládl 42 let.