PŘEPIS: ‚Ukončil jsem všechny ostatní války, zbývá jen tahle.‘ Jak probíhalo jednání v Bílém domě?
K jednání šéfa Bílého domu Donalda Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se připojili další evropští lídři a také zástupci Evropské unie a NATO. Trump podle agentur dosavadní průběh dne označil za úspěšný a na úvod schůzky v širším formátu hovořil o chystaném trojstranném jednání se Zelenským a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Server iROZHLAS.cz připravil přepis úvodu jednání v Bílém domě.
Donald Trump: Děkuji, je to velká čest, že jste zde v Bílém domě, to je zvláštní místo, ať už jste odkudkoliv, je to krásné místo. Děkuji vám. Děkuji za všechno, co už se dnes stalo, všechny ty krásné věci. Proběhly důležité diskuse, které by měly vést k ukončení zabíjení. Je to jednoduchý cíl, chceme zastavit zabíjení.
Měl jsem tu čest jednat s prezidentem Zelenským a všechny ty diskuse se týkaly celé řady otázek. Nepřímo jsem mluvil i s prezidentem Putinem, budu mu volat po skončení této schůzky o tom, že to bylo dobré jednání, možná skvělé jednání, a že možná bude i trilaterální jednání a že to možná celé ukončíme. Neviděli jsme nic takového od konce druhé světové války.
Trump jednal po telefonu s Putinem. Přerušil proto jednání se Zelenským a evropskými lídry
Číst článek
Jsem rád, že mohu přivítat generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, skvělého lídra, dobrá práce.
(Britský) premiér (Keir) Starmer, můj velký přítel, který také dosahuje skvělých výsledků, je velmi oblíbený, všichni ho máme rádi.
Všichni znají prezidenta (Emmanuela) Macrona z Francie, který se mnou byl od začátku. Byl to první zahraniční představitel, se kterým jsem se setkal. Líbil se mi už tehdy a teď se mi líbí ještě víc.
Premiérka Itálie (Giorgia) Meloniová, která, nehledě na její mládí, už je ve funkci dlouho, ve srovnání s dalšími zástupci.
Kancléř (Friedrich) Merz z Německa, velice silná osobnost, velice silný lídr, respektovaný v Německu, můj přítel a jsem velice poctěn, že jste tady. Jste skvěle opálený, já bych chtěl být taky tak opálený.
Prezident (Alexander) Stubb z Finska, což je někdo, kdepak je? – vypadáte skvěle, vypadáte skvěle, také pracujete skvěle a jsme rádi, že jste tady, protože vás všichni respektujeme a myslím, že se podílíte na tom úspěchu, děkuji.
Také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, se kterou jsme dosáhli velké dohody. Myslím, že jste silnější než všichni ostatní. Měli jsme skvělé jednání, jste respektována po celém světě, jsem skutečně velmi rád, že jste zde.
Bezpečnostní záruky
Setkání na Aljašce mě utvrdilo v tom, že míru je samozřejmě složité dosáhnout, je třeba tady zajistit bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. A to budeme nyní zvažovat, budeme se bavit o tom, kdo bude dělat co a jsem optimista z hlediska toho, že do budoucna jsme schopni zajistit odstrašení jakékoliv agrese proti Ukrajině. Myslím, že evropské národy se toho budou velmi účastnit a všichni zajistíme bezpečnost.
Také se budeme bavit o možné výměně území, budeme hovořit o stávající linii kontaktu, o frontové linii, což je velmi smutné, když se díváme na tu situaci tam.
Budeme se bavit o vyjednávacích pozicích prezidenta Putina, je tady také prezident Ukrajiny, se kterým jsme se setkali. Pokusíme se domluvit trojstranné setkání co možná nejdříve. Mám takový pocit, že se mi s prezidentem Putinem podaří něco domluvit a prezident Zelenskyj a ukrajinský národ bude muset spolupracovat s prezidentem Putinem. Myslím, že bychom mohli dosáhnout dobrých výsledků.
‚Jednoduchý cíl, zastavit zabíjení.‘ K jednání Trumpa a Zelenského se připojili evropští lídři
Číst článek
Bude tady tedy i setkání s prezidentem Putinem a pokud byste mě tam chtěli, ne že bych tam chtěl být, tak se toho také zúčastním. Chtěl bych, abychom zachránili velké počty lidí, někdy je to šest tisíc, sedm tisíc obětí za týden a myslím, že skutečně k něčemu takovému může dojít. Prezident Zelenskyj, prezident Putin se o tom mohou pobavit.
Těch šest válek, které jsme ukončili, jsme také ukončili bez příměří. Můžete to tak udělat, ale samozřejmě to příměří je dobré z toho hlediska, že okamžitě zastavíte zabíjení. Ale myslím si, že v zásadě musíme něčeho dosáhnout v nejbližší budoucnosti.
Už jsem ukončil všechny ostatní války, zbývá jenom tahle. Když začne nějaká jiná, tak ji také ukončím. Myslel jsem, že tento konflikt bude také jednoduchý na ukončení, ale není tomu tak. Dalším krokem bude to trojstranné jednání. Těším se na tu společnou práci.
Budeme dnes hovořit a jsem skutečně poctěn, že jste všichni přijeli. Máme tady zástupce velkých evropských států, kteří zastupují i další evropské státy, pokud to tak mohu říci. Myslím, že dosáhneme dohody v zásadě v celé řadě těch bodů.
Pane prezidente (Zelenský), chcete něco říci? Můžete použít můj mikrofon, nebo se můžete jenom otočit.
‚Přijmeme rozhodnutí‘
Volodymyr Zelenskyj: Můžu mluvit bez mikrofonu. Myslím, že ta konverzace byla dobrá. Samozřejmě závisí to na Spojených státech, na ostatních lídrech, na všech, kteří nás podporují. Bavili jsme se o velmi citlivých otázkách, o bezpečnostních zárukách.
Jsem rád, že všichni ostatní lídři jsou tady. Bezpečnost Ukrajiny závisí na Spojených státech a na dalších lídrech, kteří jsou zde, kteří se připojili online, kteří nás podporují ve svých srdcích, kteří jsou na straně Ukrajiny a ukrajinského národa. Všichni chceme ukončit tuto válku.
Budeme hovořit o bezpečnostních zárukách. Je důležité, že Spojené státy vysílají tento silný signál. V humanitární oblasti je důležité, aby došlo k výměně zajatců. Myslím, že prezident (Trump) tady vykonává velice důležitou práci. Děkuji za ten dopis o unesených dětech. Myslím, že to bude velmi zásadní pro ty děti, aby dostali své děti zpět.
PŘEPIS: Záruky, silná armáda, skvělé Patrioty. Co si řekli prezidenti Trump a Zelenskyj v Oválné pracovně?
Číst článek
To je něco tak důležitého a jsem rád, že jsme o tom hovořili s prezidentem Trumpem a myslím, že přijmeme rozhodnutí. Je velmi důležité, že o těchto citlivých věcech, územních a tak dále, budeme hovořit na tom trojstranném jednáním.
Prezident Trump se pokusí zorganizovat toto setkání. Říká, že se možná zúčastní nebo nezúčastní. Ukrajina bude moc ráda…
Trump: Pokud mě tam budete chtít, budu tam.
Zelenskyj: Myslím, že je to velmi důležité – bezpečnostní záruky, návrat dětí, návrat všech našich lidí, nejenom vojáků, ale i civilistů, novinářů. Ukázal jsem prezidentovi celou řadu detailů na mapě.
Trump: Díky za tu mapu.
Zelenskyj: Myslím, že to byla konstruktivní schůzka, velice konkrétní. Děkuji všem lídrům, kteří jsou zde, vy jste velmi pomohli. Jsem velmi rád, že zde vystupujeme tak jednotně. Děkuji, pane prezidente.
Trump: Myslím, že vidíte, že prezident Putin chce něco udělat. Myslím, že až se setkáme, tak uvidíme nějaké pozitivní kroky. Výměna možná tisícovky zajatců, možná k tomu dojde okamžitě, což myslím, že je skvělé. O tom se pobavíme po té dnešní schůzce. Děkuji za toto vyjádření. Marku, možná za NATO?
Návrat dětí
Mark Rutte: Ano, děkuji, budu stručný. Děkuji, že se nám podařilo rozbít to nehnuté místo a že jsme se zde setkali, dostali se na toto místo. Musíme zastavit zabíjení, musíme zastavit destrukci infrastruktury. Je to strašná válka a já jsem nadšen z toho, čeho jsme dosáhli, ode dnes bychom měli postupovat co nejrychleji.
Děkujeme za vaše snahy, za snahy všech evropských kolegů. Samozřejmě to, že se budete účastnit bezpečnostních záruk, je zcela zásadní.
Trump: To zvýšení ze dvou na pět procent je skvělé, byla to dvě procenta, která se ne vždy platila, teď je to pět procent, to je skvělý pokrok. Ursulo, možná jménem Komise?
Ukončil jsem šest válek. Ukončím i tuto, řekl Trump při setkáním se Zelenským v Oválné pracovně
Číst článek
Ursula von der Leyenová: Děkuji, jsem ráda, že jsem zde. Je to velice důležitý moment. Ano, jsme tady jako Evropané, jako přátelé a spojenci. Byl to skvělý summit, dvě největší ekonomiky. Dosáhli jsme obchodní dohody a teď jsme tady, abychom pracovali na spravedlivém míru na Ukrajině, zastavit to zabíjení, to je náš společný zájem.
Chceme pracovat na bezpečnostních zárukách ve smyslu článku pět (Severoatlantické smlouvy) a abychom také umožnili návrat tisíců dětí unesených z Evropy. Jako matka a babička musím říct, že se každé dítě musí vrátit ke své rodině. To je priorita, aby se děti vrátily na Ukrajinu ke svým rodinám.
Trump: Jsme tady z různých důvodů, ale skutečně, před několika týdny jsme podepsali největší obchodní dohodu, to je velká věc. Děkuji. Pane kancléři z Německa. Skvělý lídr.
Friedrich Merz: Děkuji za pozvání, pane prezidente, myslím, že je velice důležité, že se dnes setkáváme zde ve Washingtonu. Vidíme, že vy dva jste realizovali tak dobrou schůzku a další kroky budou trochu komplikovanější, ale ta cesta už začala v pátek. Teď budou následovat komplikovaná jednání a my bychom všichni rádi viděli příměří, nejpozději od té další schůzky.
Příměří do další schůzky
Nedokážu si představit, že by se konala další schůzka bez příměří. Měli bychom na tom pracovat, měli bychom vyvinout nátlak na Rusko, abychom podpořili důvěryhodnost našich kroků, aby tedy došlo k příměří. Chtěl bych tento aspekt podtrhnout, chtěl bych vidět, že od dalšího setkání dojde příměří, což by mělo být trilaterální jednání, ať se odehraje kdekoli.
Trump: Samozřejmě, prezident bude mluvit s prezidentem a uvidíme, jak to bude fungovat. Řeknu, že za těch šest konfliktů, které jsem urovnal, jsem neměl příměří. Vyjednávali jsme. Byl to třeba konflikt v Kongu, který trval 31 let, další konflikt, který jsme ukončili před dvěma týdny mezi dvěma zeměmi trval 35 let a bylo to bez příměří. Pokud se podaří příměří, skvělé. Pokud ne, protože máme mnoho dalších, skvělých bodů... Prosím Giorgio, máte slovo.
‚Nenechte ho improvizovat.‘ Trump se setká s Putinem po propuštění odborníků na Rusko
Číst článek
Giorgia Meloniová: Děkuji za pozvání na tuto důležitou schůzku, pane prezidente. Myslím, že je to důležitý den, je to nová fáze po třech a půl letech, kdy jsme nebyli svědky žádného náznaku z ruské strany, že jsou otevřeni jednání.
Vidíme, že se díky vám něco změnilo, také díky postupu ukrajinských vojáků na frontě a díky jednotě, kterou jsme poskytli my všichni Ukrajině. Zmiňuji to, protože musíme mít na mysli, že pokud chceme dosáhnout míru a pokud chceme zaručit spravedlnost, tak to musíme udělat jednotně.
Proto je velice důležité, že jsme tu jednotní, že jsme na straně Ukrajiny a podporujeme vaše úsilí směrem k míru. Budeme hovořit o celé řadě témat, prvním jsou bezpečnostní záruky, jak zajistit, aby se nic podobného již neopakovalo. Jsem ráda, že začneme návrhem, který se opírá o článek pět, což byl italský návrh, takže rádi tento návrh poskytneme, abychom na něm mohli dál stavět a budovat mír. Děkuji, pane prezidente, za pozvání.
Trump: Děkuji. Emmanueli?
‚Zapojení nás všech‘
Emmanuel Macron: Děkuji, pane prazidente, za zorganizování tohoto setkání a za vaši angažovanost. Musím říct, že všichni u tohoto stolu chtějí mír. Pracovali jsme v posledních letech, abychom měli silný, robustní a dlouhodobý mír. Proto je důležité trilaterální jednání letech, to je jediný způsob, jak to spravit. Poté možná budeme potřebovat čtyřstranné jednání, protože když mluvíme o bezpečnostních zárukách, mluvíme o zárukách evropského kontinentu. Proto jsme na tomto tématu jednotní s Ukrajinou.
Abychom měli toto trilaterální jednání, váš nápad na příměří, abychom zastavili zabíjení, jak jsme již zmínili, je nezbytné. Všichni tento nápad podporujeme. A abychom měli dlouhodobý mír pro Ukrajinu a celý kontinent, potřebujeme bezpečnostní záruky. První je silná ukrajinská armáda pro další dekády.
Romancov: O zárukách pro Ukrajinu bez členství v NATO mluví Wittkoff. Jenže ten není kompetentní
Číst článek
Další je zapojení nás všech. Pracovali jsme tvrdě v posledních měsících v rámci koalice ochotných s podporou NATO, abychom vytvořili různé pilíře v rámci bezpečnostních záruk. Evropané ji jsou vědomi, že tam jsou. Férový podíl na bezpečnostních zárukách Ukrajiny, ale je zřejmé, že jde i o jejich vlastní bezpečnost. Můžete s námi počítat, stejně tak můžeme počítat i my s vámi, abychom dosáhli míru pro Ukrajinu a Evropu.
Trump: Děkuji, Emmanueli. Pane premiére (Starmere)?
Keir Starmer: Děkuji, pane prezidente. Když se bavíme o bezpečnosti, tak se bavíme o bezpečnosti celé Evropy. Válka na Ukrajině měla velký dopad nejen na Ukrajinu, ale i na Evropu a Spojené království. Mluvíme o bezpečnosti Evropy i Velké Británie, proto je to tak důležité téma.
Setkali jsme se již několikrát, ale to že se setkáváme všichni, je důležité. Cítím, že se správným přístupem můžeme udělat velký progres v bezpečnostních zárukách postavených na článku pět. Myslím, že dnes můžeme udělat historický krok kupředu co se týče bezpečnosti Ukrajiny, Evropy. Také cítím, že můžeme postoupit směrem ke spravedlivému a dlouhodobému míru. Bude důležité to trojstranné jednání a děkuji za snahu ho zorganizovat.
Pokud můžeme zajistit, že výsledkem dnešní schůzky budou nějaké bezpečnostní záruky a postup k trojstrannému jednání, na kterém se projednají ty složité otázky, pak bude tento den důležitý ve vztahu ke konfliktu, který trvá přes tři roky a dosud to nikdo neposunul až sem. Děkuji.
Trump: Děkuji, velmi zajímavé. V Bílém domě se toho děje hodně už od roku 1789, ale myslím, že sem přijela celá řada představitelů a že se tu sekáváme v této sestavě. Teď už bych chtěl dát slovo vám, mladý muži, než skončíme.
Řešení pro rok 2025
Alexander Stubb: To vyřídím své ženě, že jsem mladý, a zkusím ji přesvědčit. Myslím, že v posledních týdnech jsme postoupili směrem k ukončení této války více, než v posledních letech. Je symbolické, že jsme tu jako tým Evropa a tým Spojené státy a pomáháme Ukrajině.
Postup, který chceme po tomto jednání, jsou bezpečnostní záruky a posun k trojstranné schůzce mezi vámi, prezidentem Putinem a Zelenským. Některá mezinárodní média se mohou ptát, proč tu sedí finský prezident. Důvodem je, že sice jsme malá země, ale máme dlouhou hranici s Ruskem, přes 800 mil.
Medvěd v koutě zůstává medvědem. Při jednání s Putinem se musí síla ukazovat s rozumem, říká Bžoch
Číst článek
Máme naši vlastní historickou zkušenost ze zimní války, z druhé světové války a když se podívám na něco, co je nadějné, tak jsme našli řešení v roce 1944. Věřím, že najdeme řešení i v roce 2025, abychom ukončili ruskou agresi a našli dlouhodobý a spravedlivý mír. Situace je složitá, ale proto jsme tu.
Trump: Děkujeme. Budeme chvíli jednat. Není otázka, která by byla moc složitá. Znám je dlouho, vždy jsem měl se všemi dobré vztahy. Uvidíme, za týden, za dva budeme vědět, jestli to vyřešíme, nebo zda budou tyto hrozné boje pokračovat. Myslím, že tu jsou dvě ochotné strany, které se chtějí domluvit, což je dobré znamení.
Je možné, že to nedopadne, je možné, že to dopadne. Jde o tisíce a tisíce životů týdně, vždy se musíme snažit, abychom měli dobrý výsledek. Děkuji všem, děkuji novinářům. Budeme jednat tady a potom v Oválné pracovně, budeme diskutovat o několika tématech. Oni potom poletí do svých zemí a podají zprávu. Všichni půjdeme pracovat na svých místech. Musím poděkovat médiím, že byla férová, toto je velmi důležité.