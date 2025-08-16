PŘEPIS: Za něj by válka nezačala, chválil Putin před novináři Trumpa, ten mluvil o ‚velkém pokroku‘
Americký prezident Donald Trump jednal téměř dvě hodiny s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem na Aljašce. Poté oba vystoupili před novináře a pochvalovali si jednání jako konstruktivní. Na čem se shodli, neuvedli. Nedali ani prostor pro dotazy. Přinášíme přepis toho, co na tiskové konferenci zaznělo.
Vladimir Putin: „Pane prezidente, dámy a pánové, naše jednání proběhlo v konstruktivním prostředí vzájemného respektu. Vedli jsme velmi podrobné jednání, které bylo vcelku užitečné. Chtěl bych znovu poděkovat svému americkému protějšku za to, že navrhl jet sem na Aljašku.“
„Dávalo smysl se setkat zde, protože naše země, přestože je dělí oceány, jsou blízkými sousedy. Takže když jsme se sešli, když jsem vystoupil z letadla a řekl ‚dobré odpoledne, drahý sousede, velmi rád tě vidím zdravého a stále na živu‘, říkal jsem si, že je to velmi sousedské.“
„A myslím, že to jsou jedna z milých slov, která si vzájemně můžeme říct. Dělí nás Beringův průliv. Jsou tam dva ostrovy. Mezi ruským ostrovem a americkým ostrovem jsou jen čtyři kilometry. Jsme blízcí sousedé, a to je fakt.“
„Je také důležité, že Aljaška souvisí s naším společným dědictvím a společnou historií Ruska a USA. A mnoho pozitivních událostí se týká tohoto území. Přesto zde existuje obrovské kulturní dědictví z ruské Ameriky, například pravoslavné kostely a více než 700 zeměpisných názvů ruského původu.“
Společná historie
„Během druhé světové války právě zde na Aljašce vznikl legendární letecký most pro zásobování vojenskými letadly a další technikou v rámci programu pozemkového pronájmu.“
„Vedla tu nebezpečná a zrádná trasa přes rozlehlou ledovou prázdnotu. Piloti obou zemí ale udělali vše pro to, aby se přiblížili k vítězství. Riskovali své životy a obětovali vše pro společné vítězství.“
„Právě jsem byl ve městě Magadan v Rusku, kde je památník věnovaný ruským a americkým pilotům. A jsou tam dvě vlajky, americká a ruská.“
„A vím, že i zde je takový památník. Několik kilometrů odtud je vojenský hřbitov. Jsou tam pohřbeni sovětští piloti, kteří zemřeli během této nebezpečné mise. Jsme vděční občanům a vládě Západu za pečlivou péči o jejich památku. Myslím, že je to velmi chvályhodné a ušlechtilé.“
„Vždy si budeme pamatovat další historické příklady, kdy naše země porazily společné nepřátele v duchu boje, přátelství a spojenectví. Vzájemně se podporovaly a napomáhaly si. Jsem si jistý, že toto dědictví nám pomůže obnovit a rozvíjet vzájemně prospěšné a rovné vazby v této nové době, a to i v těch nejtěžších podmínkách.“
„Je známo, že mezi Ruskem a USA se žádné summity nekonaly čtyři roky, a to je dlouhá doba. Tato doba byla pro bilaterální vztahy velmi těžká a, buďme upřímní, naše vztahy klesly na nejnižší úroveň od studené války. Myslím, že to našim zemím a světu jako celku neprospívá.“
„Je zřejmé, že dříve či později musíme situaci napravit a přejít od konfrontace k dialogu. A v tomto případě bylo osobní setkání hlav států už dávno na místě. Samozřejmě za předpokladu seriózní a pečlivé práce. A k té došlo.“
Válka na Ukrajině
„Obecně máme s prezidentem Trumpem velmi dobrý, přímý kontakt. Mluvili jsme spolu několikrát. Mluvili jsme otevřeně po telefonu. A zvláštní vyslanec prezidenta, pan Witkoff, několikrát přicestoval do Ruska. Naši poradci a vedoucí ministerstev zahraničí byli neustále v kontaktu.“
„A vy velmi dobře víte, že jedním z ústředních témat byla situace na Ukrajině. Vidíme snahu administrativy a prezidenta Trumpa pomoci s řešením ukrajinského konfliktu a jeho snaha dostat se k jádru věci a pochopit ji je nám vzácná.“
„Jak jsem řekl, situace na Ukrajině se týká zásadních hrozeb pro naši bezpečnost. Navíc jsme ukrajinský národ vždy považovali, a řekl jsem to několikrát, za bratrský národ. Jakkoli to může v těchto podmínkách znít podivně, máme společné kořeny a vše, co se děje, je pro nás tragédie a strašlivá rána.“
„Proto má ta země upřímný zájem na tom, aby to skončilo. Zároveň jsme přesvědčeni, že abychom dosáhli trvalého a dlouhodobého míru, musíme eliminovat všechny kořeny, hlavní příčiny tohoto konfliktu.“
„A mnohokrát jsme říkali, že je potřeba zvážit všechny legitimní obavy Ruska a obnovit spravedlivou rovnováhu bezpečí v Evropě a ve světě jako celku. A souhlasím s prezidentem Trumpem, jak dnes (v pátek) řekl, že měla být zajištěna i bezpečnost Ukrajiny. Samozřejmě jsme připraveni na ní pracovat.“
„Doufám, že dohoda, které jsme společně dosáhli, nám pomůže přiblížit se k tomuto cíli a vytvoří cestu k míru na Ukrajině. Očekáváme, že Kyjev a evropská hlavní města to vnímají konstruktivně a že do dohody nebudou házet vidle, nebudou se pokoušet využít nějaké zákulisní intriky k vytváření provokací, které by ničily začínající pokrok.“
Další spolupráce s USA
„Mimochodem, když se k moci dostala nová administrativa, začal růst bilaterální obchod. Stále je velmi symbolický, ale přesto máme růst o 20 procent.“
„Jak jsem řekl, máme mnoho prostoru pro společnou práci. Je zřejmé, že investiční a obchodní spolupráce mezi USA a Ruskem má obrovský potenciál. Rusko a USA si mohou navzájem v oblasti obchodu, digitálních technologií, high-tech a průzkumu vesmíru nabídnout mnoho.“
„Vidíme, že spolupráce v Arktidě je také velmi možná. V našem mezinárodním kontextu, například mezi Dálným východem Ruska a západním pobřežím USA, je celkově velmi důležité, aby naše země otočily list a vrátily se ke spolupráci.“
„Je symbolické, že nedaleko odtud, na hranici mezi Ruskem a USA, se nacházela takzvaná mezinárodní datová hranice. Myslím, že se dá doslova přejít ze včerejška do zítřka. A doufám, že se nám tohle podaří v politické sféře.“
„Chtěl bych poděkovat prezidentu Trumpovi za naši společnou práci, za vřelý a důvěryhodný tón naší konverzace.“
„Je důležité, že se obě strany zaměřují na výsledky. A vidíme, že prezident USA má velmi jasnou představu o tom, čeho by chtěl dosáhnout. Upřímně mu záleží na prosperitě svého národa. Přesto chápe, že Rusko má své vlastní národní zájmy.“
„Očekávám, že naše dnešní shody budou výchozím bodem nejen pro řešení ukrajinské otázky, ale také nám pomohou navrátit zpět pragmatické vztahy mezi Ruskem a USA.“
„A na závěr bych chtěl dodat ještě jednu věc. Rád bych vám připomněl, že v roce 2022, během posledního kontaktu s předchozí administrativou, jsem se snažil přesvědčit svého předchozího amerického kolegu, že by se situace neměla dostat do bodu, odkud není návratu, kde by došlo k nepřátelství. A řekl jsem to tehdy zcela přímo: byla by to velká chyba.“
„Dnes, když prezident Trump říká, že kdyby byl tehdy prezidentem, žádná válka by nebyla, tak si jsem docela jistý, že by tomu tak skutečně bylo, mohu to potvrdit.“
„Myslím, že celkově jsme si s prezidentem Trumpem vybudovali velmi dobrý a důvěryhodný vztah podobný těm obchodním. A máme všechny důvody se domnívat, že touto cestou můžeme dojít k ukončení konfliktu na Ukrajině. A čím dříve, tím lépe. Děkuji.“
‚Produktivní‘ schůzka
Donald Trump: „Moc vám děkuji, pane prezidente, to bylo velmi hluboké. A musím říct, že si myslím, že jsme měli velmi produktivní schůzku. Bylo tam mnoho bodů, na kterých jsme se shodli, většina z nich. Řekl bych, že pár důležitých jsme ještě úplně nedořešili, ale dosáhli jsme určitého pokroku.“
„Ale není žádná dohoda, dokud nebude dohoda. Za chvíli zavolám NATO. Zavolám různým lidem, které považuji za relevantní. A samozřejmě zavolám prezidentovi Zelenskému a řeknu mu o dnešní schůzce.“
„Nakonec je na nich (Ukrajincích, pozn. red.), aby se rozhodli, jestli s těmi body budou souhlasit, jestli budou souhlasit s tím, co Marco a Steve a někteří skvělí lidé z Trumpovy administrativy, kteří sem přijeli… Scott a John Radcliffe, moc vám děkuji… Ale někteří z našich opravdu skvělých vůdců odvedli fenomenální práci. Máme tu také několik skvělých ruských obchodních zástupců.“
„A myslím, že s námi chce každý jednat. Stali jsme se nejrozebíranější zemí na světě za velmi krátkou dobu a jsme za to rádi. Těšíme se na jednání. Pokusíme se ho dotáhnout do konce.“
„Dnes jsme opravdu dosáhli velkého pokroku. Vždycky jsem měl fantastický vztah s prezidentem Putinem, s Vladimirem. Měli jsme mnoho náročných schůzek, dobrých schůzek. Byli jsme zasaženi hoaxem „Rusko, Rusko, Rusko“. To to trochu ztížilo, ale on (Putin, pozn. red.) to pochopil.“
„Myslím, že během své kariéry už takové věci viděl. Viděl všechno. Ale museli jsme se smířit s hoaxem „Rusko, Rusko, Rusko“. Věděl, že je to hoax, a já taky věděl, že je to hoax, ale to, co se dělo, bylo velmi kriminální. A ztížilo nám to jako zemi jednání v oblasti obchodu a všech věcí, které bychom bývali chtěli řešit. Budeme na to mít dobrou příležitost, až tohle skončí.“
Další schůzky prezidentů
„Takže, jen abych to řekl velmi stručně, začnu s pár telefonáty a řeknu jim, co se stalo. Ale měli jsme extrémně produktivní schůzku a na mnoha bodech jsme se dohodli. Zbývá jich jen pár k dořešení. Některé nejsou tak významné. První je pravděpodobně nejvýznamnější. Ale máme velkou šanci se tam dostat. Nedostali jsme k nim, ale máme velkou šanci se k nim dostat.“
„Chtěl bych poděkovat prezidentu Putinovi a celému jeho týmu, jejichž tváře v mnoha případech znám, v ostatních případech je neustále vídám v novinách. Jste téměř stejně slavný jako šéf, ale obzvlášť tenhle tady.“
„Ale měli jsme v průběhu let několik dobrých schůzek, že? Dobrých, produktivních schůzek v průběhu let. A doufáme, že je budeme mít i v budoucnu. Ale pojďme udělat tu nejproduktivnější právě teď.“
„Zastavíme pět, šest, sedm tisíc lidí týdně před smrtí. A prezident Putin to chce vidět stejně jako já. Ještě jednou, pane prezidente, bych vám rád mnohokrát poděkoval a brzy si s vámi promluvím a pravděpodobně se brzy znovu uvidíme. Moc vám děkuji, Vladimire.“
Vladimir Putin: „Příště v Moskvě.“
Donald Trump: „Ale, to je zajímavé. Nevím, za to dostanu trochu za uši. Ale dokážu si představit, že k tomu dojde. Moc děkuji, Vladimire, a děkuji vám všem. Děkuji.“