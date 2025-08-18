PŘEPIS: Záruky, silná armáda, skvělé Patrioty. Co si řekli prezidenti Trump a Zelenskyj v Oválné pracovně?
Americký prezident Donald Trump se v pondělí večer setkal s jeho ukraijnským protějškem Volodymyrem Zelenským. Spolu s vrchními evropskými představiteli budou jednat o možnosti ukončení války na Ukrajině. Ještě před tím ale oba státníci vystoupili v Oválné pracovně před novináři. Server iROZHLAS.cz přináší kompletní přepis tiskové konference před začátkem jednání.
Donald Trump: Myslím, že existuje možnost, že dnešní schůzka bude mít nějaký výsledek. Je tady sedm vedoucích představitelů Evropy.
Volodymyr Zelenskyj: Děkuji za pozvání, děkuji za vaše úsilí o zastavení této války, o zastavení zabíjení. Chtěl bych také poděkovat vaší paní, která napsala Putinovi dopis o unesených dětech. Moje žena tady posílá tento dopis. Ten není pro vás, je pro vaši ženu, je to důležité téma.
Zelenského oblečení
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je na pondělní schůzce oblečen v černém obleku a černé košili bez kravaty, které jsou upravené do vojenského stylu. Na únorové schůzce v Oválné pracovně, která přerostla v otevřenou hádku s Trumpem a jeho viceprezidentem J. D. Vancem před televizními kamerami, Zelenskyj čelil výtkám, že si dostatečně neváží veškeré americké pomoci a že si na setkání se šéfem Bílého domu nevzal oblek a kravatu.
Chtěl bych poděkovat všem našim partnerům, že se setkáváme v tomto formátu. Jsou zde vedoucí představitelé Velké Británie, Francie, Finska, dalších partnerů, kteří nás podporují, a my jim děkujeme, děkujeme vám za pozvání (směrem k Trumpovi).
Pane prezidente Zelenský, vy jste řekl, že Rusko musí ukončit tuto válku, kterou začalo. Prezidente Trumpe, vy jste řekl, že prezident Zelenskyj může ukončit válku prakticky kdykoliv, pokud bude chtít.
Trump: Ano, myslím si, že to tak je, a pokud dnes všechno zafunguje, tak myslím, že tady bude dobrá šance na ukončení války.
Dosažení dohody
Dnešní setkání tedy povede k dohodě, nebo nepovede?
Trump: To nelze říci, jsou tady zabíjeni lidé, a to chceme ukončit. Myslím, že tu je dobrá šance dosáhnout dohody. Už skoro čtyři roky se tady zabíjí lidé, jsou to miliony lidí, kteří již zahynuli. Jsou to velká čísla. Jsou tu mrtví mezi vojáky na obou stranách. Myslím, že prezident (Zelenskyj), myslím, že i já, myslím, že i prezident Putin to chce ukončit.
Během pátečního setkání jste se potkal s prezidentem Putinem, kdo má teď lepší karty?
Trump: To nejsou má slova, to jsou slova (bývalého amerického) prezidenta (Joea) Bidena. Děje se toho hodně, chceme ten konflikt ukončit, tak aby skončil dobře pro všechny, ukrajinský národ mnoho vytrpěl.
Pane prezidente, budete posílat dál ukrajinské vojáky na smrt, nebo se chcete dohodnout?
Zelenskyj: Děkuji za otázku. Za prvé, žijeme v situaci, kdy je na nás každý den útočeno, jsou tu mrtví lidé, děti, mnoho zraněných, trvá to již dlouho, ta válka musí skončit. Potřebujeme podporu Ameriky a evropských partnerů.
Ukončil jsem šest válek. Ukončím i tuto, řekl Trump při setkáním se Zelenským v Oválné pracovně
Číst článek
Myslím, že jsme ukázali, že jsme silný národ a podporujeme snahu prezidenta Trumpa ukončit tuto válku a jsme připraveni na trilaterální jednání, jak řekl pan prezident. Děkuji.
Pokud dojde k mírové dohodě, pošlete mírotvůrce na Ukrajinu?
Trump: Pokud bude dosaženo dohody, tak by to mělo být dlouhodobé, neměl by to být mír na dva roky a zajistíme, aby vše bylo v pořádku. Budeme spolupracovat s Ruskem, s Ukrajinou a nepochybuji o tom, že jsme schopni dosáhnout funkčního míru.
‚Ukončil jsem šest válek‘
Váš tým mluvil o bezpečnostních zárukách, o co jde?
Trump: My vám o tom možná dáme vědět později dnes, máme tady představitele sedmi zemí a budeme o tom hovořit. Samozřejmě bezpečnost je důležitá, budeme potřebovat podporu. Evropa je v té první linii a my se také budeme účastnit.
Vladimir Putin se zmínil o tom, že válka neskončí, pokud nebudou odstraněny ty zásadní příčiny.
Trump: Ta válka skončí, nevím kdy, ale skončí. Tento gentleman (Zelenskyj) ji chce ukončit, Vladimir Putin ji chce ukončit, celý svět je již unaven touto válkou.
Já už jsem ukončil šest válek. Myslel jsem, že tato bude ta nejjednodušší, ale není to tak. Je to složité. Je to z celé řady důvodů. Indie, Pákistán – tady se bavíme o velkých konfliktech – a když se podíváte do Afriky – Rwanda, Kongo, Republika Kongo – to je konflikt, který trvá 31 let.
A už jsme šest válek ukončili. Aby nedocházelo k dalšímu ničení, abychom zabránili dalšímu jadernému vývoji v Íránu – a myslím, že jsme schopni ukončit i tento konflikt.
Pane prezidente, můžete nám říci o vašich rozhovorech s evropskými lídry a jakou podporu přislíbili?
Trump: Myslím, že tady máme skvělou skupinu, sedm velice silných, velkých zemí. Jsou to všechno moji přátelé, vaši přátelé (k Zelenskému). Zazní tady návrhy, chtějí dosáhnout míru, určitě chtějí dosáhnout míru.
Romancov: O zárukách pro Ukrajinu bez členství v NATO mluví Wittkoff. Jenže ten není kompetentní
Číst článek
Prezidente Trumpe, je možné, aby Ukrajina a Rusko dosáhli trvalého míru? A bude to spravedlivý mír?
Trump: Ano, budeme mít trvalý mír a já doufám, že to bude okamžitě, že to už nebude pokračovat. Myslím, že lidé na celém světě budou velice spokojeni.
Volby na Ukrajině
Vy jste zveřejnil na sociálních sítích ten dopis, který vyzývá k ukončení války pro děti a jejich budoucnost. Proč to bylo nutné a je pan Putin agresorem?Trump: První dáma na to má velice silný názor, sleduje vše stejně jako vy, a jsou to strašné věci. Má syna, kterého miluje nade vše, musím říct, že ho má zřejmě raději, než mne, a nelíbí se jí, že se musí dívat na něco takového.
To se týká i těch dalších válek. Vidí ty pohřby, vidí zničené rodiče a ten dopis byl velice dobře přijat. Ona požádala o to, zda by bylo možné celý ten konflikt ukončit, řekla to velice jasně, velice hrdě a s velkou účastí.
Mám pro vás oba otázku, prezidente Zelenský, vypadáte skvěle v tom obleku.
Trump: Já jsem mu řekl to samé.
Zelenskyj: Ano, zapamatoval jsem si to. Ale vy máte stejný oblek. Vidíte? Já jsem si vzal něco jiného (smích).
Co se míru týče, jste otevřen tomu, aby proběhly volby ve vaší zemi?
Zelenskyj: Samozřejmě ano, ale musí to být v bezpečných podmínkách. Potřebujeme k tomu, aby pracoval parlament, a potřebujeme bezpečnost, potřebujeme příměří všude – na frontě, na vodě, ve vzduchu, aby lidé mohli demokraticky a legálně hlasovat.
Trump: Takže během války není možné mít volby. Takže pokud bychom s někým válčili, tak už by žádné volby nebyly?
‚Nejhorší publicita‘
Mám tady další otázku. Myslíte, že americká média nechtějí mírovou dohodu, protože jsou velice kritická?
Trump: Je to zajímavý fenomén. Někdo může říct, že jsem dosáhl špatné dohody. Úroveň toho nepřátelství je neuvěřitelná. Tady jsou skvělí lidé, ale i hrozní lidé. A když řešíte všechny ty války – já jsem vyřešil války, které probíhají spoustu let, 31, 37 let a také i některé kratší konflikty – a ani se o tom nepíše.
ONLINE: Rusové zasáhli obytný dům v Charkově. Úřady hlásí sedm mrtvých, včetně dvou dětí
Číst článek
Nehledě na to, co udělám, čeho dosáhnu – a to se netýká vás (k Zelenskému) – jaké dohody dosáhnu, tak z toho možná vyjde prezident Putin a o Trumpovi se napíše, že byl hrozný. Ale já s tím žiju, žiju s tím už od svého prvního zvolení. Teď mám tu nejhorší publicitu. Ale vyhrál jsem, vyhrál jsem s přehledem a lidé to vědí.
Ale máme tady i novináře, kteří jsou velmi dobří. Ale je velmi smutné, co se děje. Například se píše, že Putin tedy přijel na americkou půdu, a to byla velká porážka. Není to tak, pro něj to bylo velmi složité.
Bylo to přesně naopak. Kdyby nepřijel, tak by to také interpretovali jako prohru Trumpa. Je to taková nečestnost ze strany novinářů, kteří ztrácí důvěru. Ta důvěra je na historických minimech.
Myslím, že jsme se dostali do situace, kdy mi už volají lidé, dokonce i demokrati, a děkují mi za to, že ve Washingtonu je bezpečno. Že si mohli vyjít na večeři. Volají mi i o jiných záležitostech, jak si jejich syn golfista chce také vyjít na večeři a že je to něco, co by si nedokázali představit.
Je tady bezpečno najednou. Já chci jenom bezpečnost, zatímco tisk o mě píše jako o diktátorovi. Restaurace za poslední dva dny byly plnější než kdykoliv předtím.
Takže už se po Washingtonu můžete pohybovat bezpečně?
Trump: Ano.
Před týdnem jste mluvil o tom, že budou určité zásadní důsledky, pokud nebude naplněno to ultimátum a příměří.
Trump: Nechci příměří samozřejmě strategicky – chápu, proč to někdo nechce. Tady máte příměří a něco se obnovuje, obnovuje, obnovuje, tak to nechcete. Ale pokud dosáhnete míru, dlouhodobého míru, tak nepotřebujete příměří.
Mně se líbí ten koncept příměří. Znamená to, že okamžitě přestanou být zabíjeni lidé. Ale můžeme dosáhnout dohody, kde to zabíjení také přestane. Strategicky to může být pro někoho nevýhoda. Všech dohody, kterých jsem dosáhl, bylo dosaženo bez příměří.
Medvěd v koutě zůstává medvědem. Při jednání s Putinem se musí síla ukazovat s rozumem, říká Bžoch
Číst článek
Jaké budou bezpečnostní záruky?
Trump: O tom jsme ještě nejednali, tím se budeme zabývat. Samozřejmě to, že Ukrajina nebude členem NATO, to Rusko tvrdilo a tvrdí již dlouho. Myslím, že naši partneři to také chápou a mají stejný názor.
‚Nedáváme, prodáváme‘
Spojené státy vydaly velké množství peněz na tuto válku a zabíjení přesto probíhá dál. Kolik ještě Spojené státy vydají? A prezidente Zelenský, kolik ještě chcete?
Trump: My nikomu nic nedáváme, my prodáváme. Myslím, že jsou to tři biliony dolarů. Joe Biden nebyl příliš chytrý. Nebyl chytrý ani před čtyřiceti lety, a teď už vůbec nestojí za nic. Jeho podplacená vláda to také způsobila.
Kdyby volby dopadly jinak, tak by k válce vůbec nedošlo. Tady procházejí peklem miliony lidí, byli zabiti lidé, byli nuceni uprchnout ze svých domovů. K ničemu takovému by nedošlo. Chtěl bych jenom říci, že byl strašný prezident, ať už je řeč o hranicích nebo o čemkoliv dalším.
Zelenskyj: Nakupujeme zbraně od Spojených států. Evropa za to platí, za to také děkujeme. Máme prostředky k financování. Myslím, že to není jenom v souvislosti s válkou, ale i v souvislosti s bezpečnostními zárukami.
Bude třeba Ukrajinu přezbrojit. Je potřeba se podívat na to, kolik peněz bude potřeba na vzdušnou obranu a tak dále. Budeme potřebovat americkou podporu, protože třeba Patrioty a další systémy jsou k dispozici pouze ve Spojených státech, to nikdo v Evropě nemá.
Trump: Myslím, že vyrábíme nejlepší vojenské systémy na celém světě. Vy jste se zmínil o Patriotech, ty jsou v podstatě naprosto bezchybné. Mají 99procentní až 100procentní účinnost. Prodáváme to vybavení NATO.
Nevím, jak je to tam domluvené v rámci NATO, ale vy to vybavení potom dostáváte. A oni nám platí. Za vlády prezidenta Bidena to bylo jiné. Myslím, že to bylo 300 až 350 miliard dolarů. My jsme během posledních dvou měsíců dělali větší pokrok k zastavení války než oni před tím během čtyř let.
‚Zkorumpovaná volba‘
Na sociálních sítích jste se zmínil o volbách…
Trump: To vůbec nesouvisí. Byl to komentář ještě k volebnímu procesu, ale to se tady bavíme o něčem, co vůbec nesouvisí. Budeme se tak zabývat tímto, protože tento systém je zkorumpovaný. Jsme jediná země, která tento systém používá. Dochází tam k podvodům.
Scherf: S trvalým mírem musí být spokojeny obě strany. Příměří je ale nyní pro Ukrajinu žádoucí
Číst článek
Je potřeba to vybavení vyměnit. Je to desetkrát dražší, než obyčejné papírové volební lístky. Měli bychom daleko bezpečnější a rychlejší volby, protože prostě sečtete ty lístky a nečekáte na výsledky od nějakých strojů. A myslím si, že ještě důležitá je korespondenční volba, což je také velký podvod.
Pokud budete mít korespondenční volbu, tak to nebudou čestné a spravedlivé volby. Demokraté to chtějí, protože jedině tak jsou schopni získat nějaké hlasy. Oni podporují různá témata a tady jde o bezpečnost.
Chceme, aby ve Washingtonu bylo bezpečno. Jsem rád za tu otázku. Zastavíme korespondenční volbu, protože je zkorumpovaná. Dokonce když já jdu volit, tak zkontrolují moji totožnost a je potom složité podvádět.
Když máte korespondenční volbu, tak lidé v Kalifornii dostanou třeba pět, šest volebních lístků. Demokraté to chtějí, protože podporují strašné politiky. Bez korespondenční volby by nebylo mnoho demokratů zvoleno.
Už dlouho říkám, musíme mít hranice a musíte mít spravedlivé volby. Máme teď silné hranice, za devadesát dnů jsme neměli žádného nelegálního migranta. Je složité tomu uvěřit, ale jsou to údaje liberální organizace. Před dvěma, třemi lety to byly miliony lidí.
Prezidente Zelenský, jaké bezpečnostní záruky potřebujete, je to vybavení, jednotky?
Zelenskyj: Všechno. Jsou tady dvě věci. Jednak je to silná ukrajinská armáda, o tom budeme hovořit. Zbraně, jednotky, výcvik, zpravodajské informace a potom také záruky velkých partnerů – Spojených států a dalších podporovatelů.
Trump: Samozřejmě se budeme bavit o bezpečnostních zárukách. Čekají na nás zástupci z Evropy, kteří chtějí ty záruky poskytnout, a my jim budeme pomáhat. Je důležité toho dosáhnout.
Vy jste se začal zabývat regulací tohoto konfliktu od prvního dne po nástupu do funkce. Co byste vzkázal ukrajinským lidem?
Trump: Jsou to velice energičtí chytří lidé, kteří milují svoji zemi. Miluji ukrajinský národ. Miluji všechny, i Rusy. Chci, aby ta válka skončila.
Byl jste zklamán z něčeho z jednání s Vladimirem Putinem.
Trump: Když jsem mluvil s prezidentem Putinem nepřímo – budu s ním také mluvit. Pokud nedojde k trilaterálnímu jednání, tak konflikt bude pokračovat. Čeká na mé zavolání.