Přeplněné věznice vyřeší britská vláda předčasným propouštěním. Uvolní místo pro nebezpečné zločince

Nová britská vláda plánuje propustit část vězňů dříve, aby uvolnila přeplněné věznice. Podle agentury Reuters to v pátek oznámila ministryně spravedlnosti Shabana Mahmoodová. Změna, která vstoupí v platnost v září, dočasně umožní předčasné propuštění některých vězňů po vykonání 40 procent trestu odnětí svobody, což je snížení ze současné poloviny. Vláda také přijme více než 1000 probačních úředníků. Londýn 23:30 12. července 2024

Ze změny pravidel budou automaticky vyloučeni lidé trestaní za závažné násilné trestné činy s odnětím svobody na čtyři a více let nebo pachatelé odsouzení za sexuální trestné činy či domácí násilí.

Mahmoodová krok označila za „jediný způsob, jak zabránit katastrofě“. Pokud by podle ní ve věznicích došla místa, soudy by byly nuceny odkládat uvěznění pachatelů a policie by nebyla schopna zatýkat nebezpečné zločince - což by znamenalo krizi, která by ohrozila veřejnost.

Očekává se, že díky systému se na svobodu předčasně dostane několik tisíc vězňů, kteří podle vlády budu propouštěni postupně ve vlnách.

Policejní cely

Ve věznicích pro dospělé muže v současné době zbývají jen stovky míst. Vláda očekává, že místa v celách dojdou během několika týdnů. Poté bude nutné využít cely na policejních stanicích, což policistům ztíží hlídkování v ulicích.

„Když policisté nebudou moci jednat, zločinci si budou moci bez následků dělat, co budou chtít. Mohli bychom být svědky řádění rabujících, rozbíjení výloh, vykrádání obchodů a zapalování čtvrtí,“ řekla Mahmoodová ve svém projevu ve věznici ve střední Anglii.

Každý, kdo bude propuštěn v rámci nového programu, bude přísně monitorován. Vězni, kteří budou podmínečně propuštěni, se mohou do vězení vrátit, pokud znovu spáchají trestný čin nebo poruší jiné podmínky propuštění.

Británie má nejvyšší míru uvěznění v západní Evropě a počet vězňů od vypuknutí pandemie prudce vzrostl, částečně kvůli delším trestům a požadavku, aby si pachatelé závažných trestných činů odpykali za mřížemi nejméně 65 procent trestu.

Labouristé, kteří se minulý týden dostali k moci, použili krizi ve věznicích jako příklad dědictví podfinancovaných veřejných služeb, které jim zanechala konzervativní vláda bývalého premiéra Rishiho Sunaka.