Přes 30 procent studentů v USA nemá základní čtenářské dovednosti, 45 procent má problém s počty
Více než 30 procent studentů v posledním ročníku středních škol v USA postrádá základní čtenářské dovednosti. Vyplývá to z výsledků testování z roku 2024, o kterém informovala agentura Reuters. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa použila výsledky testu k ospravedlnění své snahy upozadit roli federální vlády ve vzdělávání ve prospěch jednotlivých států.
Zpráva ukázala, že 45 procent studentů posledního ročníku postrádá i základní matematické dovednosti. Jedná se o pětiprocentní nárůst oproti době před 20 lety. Podle Reuters tak pokračuje zhoršující se trend, který začal ještě před pandemií covidu-19. Situace vyvolává otázky ohledně konkurenceschopnosti amerických studentů na měnícím se globálním trhu práce.
Zjištění přišlo v době, kdy Trumpova administrativa omezuje pravomoci ministerstva školství, které prezident slíbil zrušit. Úřad zřízený Kongresem v roce 1979 vnímají republikáni jako zbytečný. Největší podíl na financování a řízení školství totiž nesou jednotlivé státy.
Redukce resortu
Podle Reuters jednotlivé americké státy financují 85 procent rozpočtu veřejných škol. Ministerstvo se však stará například o systém půjček pro studenty, nebo o respektování práv na školách.
Nejvyšší soud letos v červenci odvolal opatření nižšího federálního soudu. To blokovalo zrušení pracovního poměru se 1400 úředníky ministerstva a převod jeho pravomocí na jiné orgány. Plán současné ministryně Lindy McMahonové počítá s výraznou redukcí ministerstva, které by mělo přijít zhruba o polovinu zaměstnanců.
Úplné zrušení úřadu musí schválit Kongres.
Na videu, které doprovázelo zveřejnění výsledků testování, ministryně McMahonová označila výsledky za další ospravedlnění zrušení jejího ministerstva. „Úspěch samozřejmě nespočívá v tom, kolik peněz utratíme, ale v tom, kdo je utrácí,“ řekla McMahonová.
„Proto jsme s prezidentem Trumpem odhodláni vrátit kontrolu nad vzděláváním jednotlivým státům, aby místní komunity v čele s rodiči mohly lépe inovovat, přizpůsobovat a uzpůsobovat vzdělávání svých studentů.“