Přes 30 procent studentů v USA nemá základní čtenářské dovednosti, 45 procent má problém s počty

Více než 30 procent studentů v posledním ročníku středních škol v USA postrádá základní čtenářské dovednosti. Vyplývá to z výsledků testování z roku 2024, o kterém informovala agentura Reuters. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa použila výsledky testu k ospravedlnění své snahy upozadit roli federální vlády ve vzdělávání ve prospěch jednotlivých států.

New York Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Americká ministryně školství Linda McMahonová, vlevo od ní první dáma Melania Trumpová

Plán současné ministryně Lindy McMahonové počítá s výraznou redukcí ministerstva, které by mělo přijít zhruba o polovinu zaměstnanců | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Zpráva ukázala, že 45 procent studentů posledního ročníku postrádá i základní matematické dovednosti. Jedná se o pětiprocentní nárůst oproti době před 20 lety. Podle Reuters tak pokračuje zhoršující se trend, který začal ještě před pandemií covidu-19. Situace vyvolává otázky ohledně konkurenceschopnosti amerických studentů na měnícím se globálním trhu práce.

‚Jak můžete být takový ignorant?‘ Ministr Kennedy přetavuje nedůvěru k očkování v politické kroky

Číst článek

Zjištění přišlo v době, kdy Trumpova administrativa omezuje pravomoci ministerstva školství, které prezident slíbil zrušit. Úřad zřízený Kongresem v roce 1979 vnímají republikáni jako zbytečný. Největší podíl na financování a řízení školství totiž nesou jednotlivé státy.

Redukce resortu

Podle Reuters jednotlivé americké státy financují 85 procent rozpočtu veřejných škol. Ministerstvo se však stará například o systém půjček pro studenty, nebo o respektování práv na školách.

Nejvyšší soud letos v červenci odvolal opatření nižšího federálního soudu. To blokovalo zrušení pracovního poměru se 1400 úředníky ministerstva a převod jeho pravomocí na jiné orgány. Plán současné ministryně Lindy McMahonové počítá s výraznou redukcí ministerstva, které by mělo přijít zhruba o polovinu zaměstnanců.

Za obnovu grantů zaplatí Kolumbijská univerzita 200 milionů dolarů vládě. Ukončí také podporu diverzity

Číst článek

Úplné zrušení úřadu musí schválit Kongres.

Na videu, které doprovázelo zveřejnění výsledků testování, ministryně McMahonová označila výsledky za další ospravedlnění zrušení jejího ministerstva. „Úspěch samozřejmě nespočívá v tom, kolik peněz utratíme, ale v tom, kdo je utrácí,“ řekla McMahonová.

„Proto jsme s prezidentem Trumpem odhodláni vrátit kontrolu nad vzděláváním jednotlivým státům, aby místní komunity v čele s rodiči mohly lépe inovovat, přizpůsobovat a uzpůsobovat vzdělávání svých studentů.“

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme