Přes 300 ze 475 zadržených v americkém závodě Hyundai byli Jihokorejci. ‚Provedeme šetření,‘ zní z firmy

Většina ze zhruba 475 lidí zadržených při razii amerických imigračních úřadů v rozsáhlém závodě jihokorejské automobilky Hyundai Motor ve státě Georgia byli Jihokorejci. Potvrdil to v sobotu jihokorejský ministr zahraničí Čo Te-jul. Dodal, že jihokorejský prezident I Če-mjong nařídil, aby se řešení této záležitosti věnovalo maximální úsilí.

Mezi zadrženými bylo podle ministra zahraničí více než 300 Jihokorejců. Čo Te-jul rovněž uvedl, že vláda již vytvořila speciální tým k řešení této záležitosti. Dodal, že je v případě potřeby připraven osobně odcestovat do Washingtonu.

Automobilka Hyundai v prohlášení uvedla, že svou odpovědnost bere vážně a že nynější událost je připomínkou důležitosti dohledu nad dodavatelským a subdodavatelským řetězcem.

„Provedeme vyšetřování, abychom zajistili, že všichni dodavatelé a jejich subdodavatelé dodržují všechny zákony a předpisy,“ sdělila firma.

Steven Schrank, který je americkým ministerstvem vnitřní bezpečnosti pověřen vyšetřováním, na páteční tiskové konferenci řekl, že většina zadržených jsou Jihokorejci.

„Tato operace podtrhuje náš závazek k pracovním místům pro obyvatele Georgie a Američany,“ řekl.

Čtvrteční razie se zaměřila na staveniště společného podniku na výrobu baterií jihokorejského výrobce baterií LG Energy Solution a společnosti Hyundai Motor s názvem HL-GA Battery Company, který by měl zahájit provoz na konci tohoto roku, napsal Reuters.

Společnost Hyundai Motor uvedla, že razie její výrobu elektrických automobilů v rozsáhlém výrobním areálu o rozloze 1214 hektarů nenarušila.

Americká vláda prosazuje tvrdý postup proti migrantům a snaží se navýšit počet deportací ze Spojených států. Zásadní zpřísnění migrační politiky bylo jedním z hlavních předvolebních slibů prezidenta Donalda Trumpa, který tvrdil, že podnikne největší deportační kampaň v americké historii.

