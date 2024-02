Přes 60 tisíc Slováků protestovalo proti Ficovi. Místo pro lidi vládnou pro zloděje, ozývá se z opozice

Slovenská vládní koalice v čele s premiérem Robertem Ficem (Smer) slibovala zklidnění atmosféry i konsolidaci veřejných financí. Hlavním tématem slovenské politiky je ale spor o změny trestní politiky státu a zrušení speciální prokuratury a snižování trestů za korupci, který vyvolal vlnu protestů. Ve čtvrtek se demonstrovalo ve více než 30 slovenských městech, v Bratislavě protestovalo přes 30 tisíc lidí, uvádí slovenský server SME. Bratislava 22:03 1. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Bratislavě protestovalo 30 tisíc lidí | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

„Sešli jsme se tu společně po sedmé. Je to přesně sto dní, od kdy je u moci Ficova vláda,“ zahájil svůj proslov na demonstraci v Bratislavě Michal Šimečka z opoziční strany Progresivní Slovensko (PS).

Podle slovenského serveru SME se nejvíce lidí sešlo v hlavním městě. V Bratislavě protestovalo 30 tisíc lidí, v Košicích jich bylo přes 10 tisíc, v celém státě protestovalo přes 60 tisíc lidí. Slováci se seskupili také v zahraničí, sešli se na protestních událostech v Praze, Paříži i Bruselu, uvedl v článku list SME.

Na organizaci protestů se ve většině měst se kromě nezávislých občanských hnutí a PS podílí také opoziční strany Svoboda a solidarita (SaS) a Křesťansko-demokratické hnutí (KDH). Opozice upozorňuje, že mnohé zločiny budou přijetím novely promlčeny a získají tím zejména stíhaní politici a podnikatelé, kteří jsou blízcí současné vládě.

„Nejde o obyčejnou změnu zákona. Vláda Roberta Fica chce kompletně změnit celý trestní systém. Změna má dva cíle. První cíl je zachránit lidi, kteří byli propojení s Robertem Ficem v minulosti a v posledních čtyřech letech je policie, prokuratura a soudu dostaly do pozic obžalovaných lidí, změny by jim mohly zmírnit tresty či je zcela osvobodit,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus šéfredaktor slovenského Denníku N Matúš Kostolný.

„Druhý cíl je zásadní změna v zločinech, které jsou spojené s korupcí. Vláda Roberta Fica chce z korupce udělat běžný banální zločin, který se bude trestat podmínkou nebo výstrahou,“ doplňuje.

Fico: Chci kvalitní kritiku

„Místo toho, aby vládli pro lidi, vládnou pro zloděje. Kvůli pár lidem jsou připraveni ochromit celý náš trestní systém a udělit amnestii a milost všem vykrádačům bytů, aut a podvodníkům,“ vyjádřil se ve čtvrtek k novele trestního zákoníku ve svém projevu Šimečka (PS).

Na bratislavské demonstraci vystoupil také občanský kandidát na post prezidenta Ivan Korčok. Ten vyzval kandidáta z vládní koalice a předsedu parlamentu Petera Pellegriniho (Hlas) k diskuzi o novele trestního zákoníku, píše SME.

K protestům se vyjádřil premiér Robert Fico na sociálních sítích. „Čekáme na kvalitní opoziční kritiku a hledání fundovaných řešení, nikoli hádky, obstrukce a agresivní skandování na ulicích. Veškerou svou energii zaměřujeme na lepší, klidnější a bezpečnější život pro všechny občany Slovenska,“ napsal na svém facebooku.