Přes 63 tisíc Srbů podepsalo petici za osvobození studenta. Zadržen byl při protivládní demonstraci

Více než 63 tisíc lidí v Srbsku se podepsalo pod petici za osvobození studenta, kterého policie v polovině srpna při jedné z protivládních demonstrací proti korupci zadržela a uvěznila, aniž jej obvinila. Uvedla to v úterý agentura AFP.

Protesty v Srbsku

Více než 63 tisíc lidí v Srbsku se podepsalo pod petici za osvobození studenta (ilustrační foto) | Foto: Zorana Jevtic | Zdroj: Reuters

Bogdan Jovičić je podezřelý z poškození kanceláří vládnoucí Srbské pokrokové strany (SNS) při demonstraci poznamenané násilím v Novém Sadu, druhém největším městě Srbska a kolébce protestů, které zemi otřásají už několik měsíců.

‚Policie na nás shodila toxický plyn.‘ Srbští studenti analyzovali lahve s chemikáliemi po protestu

Protesty odsuzují korupci a požadují respektování právního státu. Volají také po předčasných volbách.

V Srbsku jsou téměř každodenní záležitostí od zřícení betonové stříšky nad vchodem do nově zrekonstruovaného vlakového nádraží v Novém Sadu. Při neštěstí z loňského 1. listopadu zahynulo 16 lidí.

Srpnové demonstrace byly převážně pokojné, několik nocí je ale poznamenalo násilí a střety mezi policií a protestujícími. Právě po jedné z těchto demonstrací byl Jovičić zatčen.

Pobouření nad studentovým uvězněním se vystupňovalo poté, co se student mohl zúčastnit pohřbu svého otce, ale jen spoutaný a pod policejním dohledem. Jeho otec zemřel, když byl Jovičić ve vězení.

Hněv ještě zesílil, když mu úřady 12. září prodloužily uvěznění o dalších 30 dní, aniž jej z čehokoli obvinily, což je podle srbského práva možné. Jovičić pak zahájil hladovku, kterou dnes ukončil, uvedlo ministerstvo spravedlnosti. To také tvrdí, že student je ve vězeňské nemocnici v Bělehradě v uspokojivém stavu.

