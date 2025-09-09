Přes 800 Rusů musí do měsíce opustit Lotyšsko. Dva roky ignorovali povinné jazykové testy
Lotyšský parlament před třemi lety schválil novelu imigračního zákona. Rusové žijící v zemi podle něj museli projít jazykovým testem na úrovni A2. Ti, kteří neprošli, dostali dva roky, aby se na úroveň dostali. Jejich termín vyprší za několik měsíců. Celkem 841 ruských občanů se ale do programu vůbec nepřihlásilo a jejich termín už vypršel. Úřady jim dávají do 13. října, aby opustili zemi, píše místní veřejnoprávní web LSM+.
Za kontrolu dotyčných ruských občanů zodpovídá v Lotyšsku imigrační služba Státní pohraniční stráže. U většiny z těch, kteří se nepřihlásili o povolení v Lotyšsku zůstat, zástupci úřadu prověří, zda zemi už opustili. U ostatních zahájí deportační řízení, píše web LSM+.
Šéf pobočky pohraniční stráže v Rize Gatis Ruža popsal, že dotyční jsou drženi v detenčních centrech. „Pokud u nich shledáme humanitární důvody, může dotyčný či dotyčná zůstat ve svém domově do konce procesu vyhoštění,“ popsal Ruža.
Novelu imigračního zákona schválil lotyšský parlament před třemi lety. Mimo jiné zavazoval ruské občany a Rusy dlouhodobě žijící v Lotyšsku, aby složili test jazykových znalostí. Zanedlouho poté další novela zájemcům umožnila až dva roky studovat lotyštinu a složit test poté. Možnosti využilo 3871 osob, kterým díky tomu zůstaly všechny sociální benefity.
Jejich termíny pro složení zkoušky vyprší postupně od ledna do května příštího roku.
Novela imigračního zákona postihla celkem 25 300 ruských občanů. Většina z nich, asi 16 tisíc, obdržela povolení k trvalému pobytu v Evropské unii a asi tisícovka dočasné povolení. 2600 lidí odešlo ze země dobrovolně, píše web LSM+.
Drobná menšina ruských občanů podle webu nijak nevyšla novým nařízením vstříc a nereagovala. U těch úřady přistoupí k vyhoštění.