Koupila byt v Prešově, ale radovala se z něj jen čtyři dny. Při výbuchu v něm naštěstí byly pouze kočky

Ivana Pančáková kreslí modrou barvou na šablonu a ukazuje dětem, jak se tiskne. Z jejího projevu a atmosféry v hodině by nikoho nenapadlo, že před pár dny přišla o veškerý svůj majetek. V bytě v Mukačevské bydlela deset let, až dospěla k jeho koupi.

„Někdy v květnu jsme podepsali bytovou kupní smlouvu, ale zdržením na katastru jsem dostala výpis listu vlastnictví až 2. prosince. Takže jsem byla možná čtyři dny majitelkou bytu, který už neexistuje. Tyto čtyři dny byly příliš krátké na to, abych si stihla zjednat pojištění. Trochu spoléhám na to, že byla pojištěna celá bytovka,“ říká Pančáková Radiožurnálu.

V bytě během výbuchu nebyla. Byly tam ale její dvě kočky a veškerá umělecká tvorba. Mezi své žáky se vrátila hned nejbližší všední den.

Vlna solidarity

„Nejmilejší bylo, když mi malé děti přinesly pomelo, protože věděly, že ho miluju. Starší žáci mi zase přinesli šicí stroj. To bylo úžasné! Maličký Tomík, kterému je 5 let, mi donesl pět eur a já jsem se ho ptala, jestli mu nebudou chybět. On mi odpověděl, ať se nebojím, že jich má ještě dvacet. Když mi potom došlo, že mi dal pětinu svého majetku, tak to bylo strašně dojemné. Toto je to, co vnímám, že existuje mezi lidmi. Uvědomění, že ztratit domov je strašné. Je to vykořenění, že je to zničehonic nula, prázdno, tma,“ vypráví paní Ivana.

Bydlí teď v zapůjčeném bytě, který bude muset brzy vrátit. Co bude dál, zatím neví. Prešov v tuto chvíli nemá bytové kapacity. Slovenská samospráva slíbila nájemníkům bytových jednotek odškodnění z veřejné sbírky, náhradní byty nebo příspěvky na nájemné.

Paní Ivana zatím dostala nabídku pouze na nebytové prostory. „Pokud mám říct pravdu, tak asi nejvíce věřím lidskému dobru a jen s radostí sleduju, jaká pochází lidská solidarita nejen ze Slovensku, ale i z Čech, od přátel a známých z celého světa. Snaží se pomoct. Toto je moje asi největší naděje,“ prozrazuje Ivana.

Okolo vyhořelého paneláku chodí Ivana každý den do práce. Raději ale odvrací zrak a věří, že se situace nějak vyřeší. Jak sama říká, ví, že někteří její sousedé výbuchem v Mukačevské ulici ztratili mnohem víc než ona.