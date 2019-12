Část zničeného domu v Prešově zbourá bagr z Kladna. Demolice vrchních pater má trvat tři dny

Přímo před vyhořelým bytovým domem dělníci vyvážejí suť a trosky. A mezitím naváží materiál k chystané demolici - hlavně panely a štěrk s hlínou, které budou při bourání vrchních pater obytného domu chránit rozvodné sítě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Část poničeného domu v Prešově zbourá bagr z Kladna. Demolice vrchních pater má trvat tři dny. Natáčel zvláštní zpravodaj Martin Balucha

„Kolem budovy se vytváří ochranný polštář. Je to nejen kvůli inženýrským sítím, ale i kvůli dopadu sutin a úlomků železobetonové konstrukce. Poprosili jsme navíc o zpevnění plochy z čelní strany, ze které budeme realizovat demolici. Přeci jen celá vystrojená mašina má přes dvě stě tun a musí mít pod sebou nějaký stabilnější podklad, nemůže se půlkou pásu zabořit,“ popisuje pro Radiožurnál Jiří Raszka, technický ředitel české firmy, která bude v Prešově bourat část panelového domu.

„Těleso bagru je rozložené na podvozek a strojovnu. Podvozek má 70 tun, strojovna bagru 50 tun. Teleskopické rameno pak dalších 50 tun. Všechno samozřejmě jede samostatně jako nadměrný náklad. To teleskopické rameno, i když je složené, má na délku 24 metrů,“ upřesňuje Raszka.

Část poničeného domu v Prešově zbourá bagr z Kladna | Zdroj: Cannoneer group

Cesta z Kladna do Prešova měří zhruba 700 kilometrů a autem se dá zvládnout za více než sedm hodin. Demoliční bagr by měl do Prešova dorazit v pátek. Při jeho skládání bude pomáhat další jeřáb. „Bagr bude vybavený demoličními nůžkami, které se to budou snažit rozkousávat tak, aby nepadaly celé zdi ale jen části panelů,“ přibližuje.

K výbuchu v Prešově by možná vůbec nedošlo, kdyby nebyly porušeny protipožární předpisy, říká šéf hasičů Číst článek

„Když se uvolní panel, který je už uvolněný tím výbuchem, tak může spadnout. To nelze ničím ovlivnit. Ale při demolici by větší kus, než jeden panel, by neměl nikdy spadnout. Strojník si řídí, kde si ho nakousne, kde ho posune a stáhne dolů,“ doplňuje technický ředitel české firmy, která se specializuje na demolice vysokých budov.

On sám má za sebou například bourání sto metrového komínu. Panelák v Prešově by měli začít rozebírat v následujících dnech. Dolů půjdou nejdřív horní čtyři patra.

„Předpokládáme, že fyzicky by první sutiny měly začít padat v neděli, nejpozději v pondělí dopoledne. Podle toho, jak se nám podaří ten těžký stroj sestavit,“ uzavírá Jiří Raszka.

Jestliže všechno půjde podle plánů, tak by bourání horních pater mělo zabrat tři dny.