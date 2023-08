Převrat v Nigeru je součást strategické hry Číny, Ruska a Západu. K válce ale nedojde, věří analytik Tureček

Vojenská junta v Nigeru, která koncem července svrhla prezidenta Mohameda Bazouma, v pondělí večer oznámila, že novým premiérem země byl jmenován ekonom Ali Lamine Zeine. Mezinárodní společenství mezitím hledá cesty, jak v zemi obnovit demokratické pořádky. Konflikt má významný přesah i do Evropy. „Niger dodává tři čtvrtiny uranu, které potřebuje energetická velmoc jako Francie,“ vysvětluje analytik Břetislav Tureček pro Český rozhlas. Praha 9:31 9. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protifrancouzské protesty v Nigeru | Zdroj: Profimedia

Před několika dny došlo k převratu v africkém Nigeru. V bývalé francouzské kolonii měla Paříž pořád silné zájmy. V posledních letech jsou přitom převraty v Africe časté, připomíná Tureček. „Bavíme se o zdánlivě okrajových zemích a okrajových konfliktech, které se nás ale potom setsakra dotýkají,“ říká.

„Niger je sice vzdálená země, kterou by možná lecjaký politik těžko hledal na mapě, je to ale především další země, kde se střetávají zájmy Západu a zájmy Ruska,“ vysvětluje Tureček. Pučisté v Nigeru totiž byli viděni i s ruskými vlajkami a analytikové tvrdí, že je Rusko podporuje.

Konflikt se však Evropy může dotknout mnohem výrazněji. „V uplynulém roce se bavíme o energetické bezpečnosti a o tom, jak vycouvat ze závislosti na hlavně ruské ropě a fosilních palivech. Najednou vidíme, že Niger dodává tři čtvrtiny uranu, které potřebuje energetická velmoc, jako je Francie,“ upozorňuje Tureček.

„Najednou tak bezpečnostní a politická stabilita ‚neznámého‘ Nigeru může silně podvázat schopnost Francie dostát své spotřebě a závazkům ohledně energetické bezpečnosti,“ říká.

Vliv Číny

K válce se ale podle Turečka neschyluje. Jako pravděpodobnější scénář se jeví varianta, že půjde o další z afrických zemí, ve kterých probíhá konflikt, i když za účasti ostatních států. Do řešení konfliktu se mohou zapojit i africké mírové jednotky, které se angažovaly i v jiných krizích.

I v souvislosti se situací v Nigeru a jejími dopady se však Evropa snaží o restartování vztahů s africkými zeměmi. Petr Pavel se například v Praze setkal se svým mosambickým protějškem. „Je to často běh na dlouhou trať a západní státy mají obecně nevýhodu, že míchají ekonomické zájmy s politikou,“ tvrdí Tureček.

„To Čína nedělá. Proto se stala zásadním investorem v mnoha afrických zemích, kde buduje infrastrukturu, a také velkým věřitelem tamních vlád, které se tak na Číně stávají závislými,“ popisuje.

„Doba, kdy v Africe dominovaly koloniální západní mocnosti, je už desítky let pryč. Čína si nyní hledá naleziště surovin pro svůj průmysl, ale buduje i řetězec přístavů z Dálného východu kolem afrického pobřeží až do Evropy. To vše jsou strategické hry, které v dalších desetiletích mohou mít velký dopad,“ uzavírá Tureček.