Ruský Červený kříž není neutrální humanitární organizací, jak by měl být. Jeho předseda Pavel Savčuk je členem vedení všeruské lidové fronty, tedy proputinovské organizace podporující válku a vystupující se symbolem Z. Savčuk také podepsal dohodu o spolupráci s dětským táborem Artěk. Právě tam byly podle mnohých svědectví od počátku invaze na Ukrajinu umisťování děti z okupovaných území. Cílem byla jejich převýchova k ruskému vlastenectví. Moskva 22:11 12. března 2024

Systém Červeného kříže se skládá z národních organizací, jako je česká nebo například i ta ruská, a z mezinárodních, což je federace národních, které mohou vyvíjet vlastní činnost.

„V zásadě ta myšlenka byla taková, že všechny organizace budou velmi neutrální a ta mezinárodní bude moci fungovat i jako prostředník, třeba mezi znepřátelenými stranami toho či onoho konfliktu,“ ujasňuje pro Radiožurnál novinář Ondřej Soukup.

Ruský Červený kříž čelí obviněním z převýchovy ukrajinských dětí, ta jsou velmi vážná a vedla k vydání zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina a dětskou ombudsmanku u mezinárodního trestního soudu.

„Pro Ruský Červený kříž je úplně normální účastnit se táborů, které organizuje takzvaná Mladá armáda. Tábory jsou pro děti, kterým je kolikrát jen osm let, a učí se tam jak zacházet se samopalem a Červený kříž tam dělá kurzy zdravotnictví,“ vysvětluje Soukup. Tyto akce jsou v rozporu s neutrálním statutem Červeného kříže.

Německý Der Spiegel s odvoláním na tajné ruské dokumenty napsal, že Ruský Červený kříž se stal „součástí komplexní propagandistické strategie s cílem pojistit moc Putinovi a jeho věrným“.

Moskva podle magazínu plánuje založit v obsazených částech Ukrajiny pobočky Ruského Červeného kříže, které by měly nahradit humanitární práci Mezinárodního výboru Červeného kříže.

Mezinárodní Červený kříž se nyní s touto situací musí vypořádat a pečlivě zkoumat všechna obvinění. „Mohlo by to vést až k vyloučení Ruského Červeného kříže z mezinárodní federace, jako se to například stalo u Bělorusů,“ říká Soukup.

To by omezilo jeho možnosti, ale zároveň by to znamenalo ztrátu přístupu ke kontaktu s válečnými zajatci a odsouzenými, což je v některých vzácných případech Ruskem poskytováno. Nikdo však nechce situaci zbytečně eskalovat a zatím se čeká na další vyjádření.