Biden za ponechání tajných dokumentů nebude stíhán. Chyby při balení spisů jsou podle zprávy běžné

Americký prezident Joe Biden si úmyslně ponechal tajné dokumenty o americké válce v Afghánistánu a dalších záležitostech týkajících se národní bezpečnosti poté, co opustil úřad viceprezidenta v roce 2017, nebude ale čelit trestnímu obvinění. S odvoláním na ve čtvrtek publikovanou zprávu zvláštního vyšetřovatele Roberta Hura o tom informuje agentura Reuters. Washington 22:37 8. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyšetřovatel Robert Hur rok mapoval Bidenovo zacházení s utajovanými dokumenty z doby jeho působení v roli amerického viceprezidenta | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Bílý dům uvítal, že proti Bidenovi nebyla vznesena obvinění, a zároveň uvedl, že publikovaná vyšetřovací zpráva obsahuje několik nepřesných a nevhodných poznámek.

Nejvyšší soud jednal o vyškrtnutí Trumpa z primárek. Rebelie proti Ústavě se neúčastnil, míní právníci Číst článek

Mezi dokumenty byl i ručně psaný dopis z roku 2009 určený tehdejšímu prezidentovi Baracku Obamovi, v němž se Biden stavěl proti plánovanému zvýšení počtu amerických vojáků v Afghánistánu. Dokumenty také zahrnovaly ručně psané poznámky týkající se porad zpravodajských služeb a schůzek věnovaných národní bezpečnosti.

Hur rok mapoval Bidenovo zacházení s utajovanými dokumenty z doby jeho působení v roli viceprezidenta v letech 2009-2017.

Podle závěrečné zprávy z vyšetřování Biden během rozhovoru v únoru 2017 v domě, který si pronajímal ve Virginii, řekl spisovateli pracujícímu na jeho pamětech, že „právě našel v dolním patře všechny tajné věci“. Hur ve zprávě uvedl, že tento rozhovor vytvořil nejsilnější argument ke vznesení obvinění.

Biden jako stávající prezident nemůže být stíhán, ale Hur uvedl, že i kdyby tomu tak nebylo, obvinění by nedoporučil, píše agentura AP. Vyšetřovatel zmínil několik důvodů, proč Bidena neobvinit, včetně toho, že dokumenty mohly být do Bidenova domu převezeny ještě v době, kdy byl ve viceprezidentské funkci a měl na to právo.

Trumpovy ‚přísně tajné‘ dokumenty

Členové Bidenova právního týmu našli utajované dokumenty v kanceláři Bidenova washingtonského think tanku a v jeho domě ve Wilmingtonu ve státě Delaware a ihned po nalezení prvních dokumentů na sklonku roku 2022 informovali Národní archiv. Ten informoval Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který zahájil vyšetřování.

Biden agentům zpřístupnil své domy, aby mohli provést důkladné prohlídky, a tak se nejcitlivější dokumenty dostaly do povědomí ministerstva spravedlnosti, píše AP.

Biden vyhrál demokratické primárky v Jižní Karolíně. ‚Trump bude opět poražen,‘ řekl Číst článek

„Jak zpráva zvláštního vyšetřovatele potvrzuje, chyby při balení dokumentů na konci vlády nebo při odchodu členů Kongresu z funkce jsou bohužel běžným jevem. Stalo se to u každé administrativy, republikánské i demokratické, za posledních 50 let,“ uvedl v prohlášení Bidenův advokát Richard Sauber a uvítal rozhodnutí nevznést obvinění.

Za neoprávněné přechovávání vládních záznamů byl loni obžalován bývalý americký prezident Donald Trump, který se pravděpodobně s Bidenem letos v listopadu znovu utká v souboji o Bílý dům.

Po svém odchodu z funkce v roce 2021 si Trump nechal do rezidence na Floridě přepravit krabice plné oficiálních dokumentů ze svého funkčního období, mezi nimiž podle vyšetřovatelů byly i materiály s označením „přísně tajné“. Trump část z nich odmítal vrátit, podle prokuratury se je snažil schovávat před úřady i vlastním právníkem a federální vláda je zajistila až po razii v resortu Mar-a-Lago.