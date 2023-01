Gramotnost i minimální příjem. Na prezidentské kandidáty mají některé státy zarážející požadavky

Věk minimálně čtyřicet let, české občanství a právo volit. Všichni občané České republiky, kteří to splňují, se teoreticky mohou stát českými prezidenty, pokud jsou zvoleni. V jiných zemích jsou zákonné nároky na hlavy státu mnohem specifičtější, v dalších jsou naopak shovívavější. Server iROZHLAS připravil stručný přehled zajímavých kritérií pro prezidentskou kandidaturu v různých zemích. Svět 8:30 29. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentský palác v hlavním městě Finska Helsinkách | Foto: Oficiální webové stránky finského prezidenta

Ohledně věkové hranice pro prezidentského kandidáta je řada států mírnější než Česko. Ve Finsku, které je v mnoha ohledech, jako je například systém vzdělávání a sociální politika, vyzdvihováno, není stanovený žádný věkový limit. Podmínkou je pouze to, že musí být dotyčný rodilým finským občanem.

Také ve Spojených státech může do prezidentského křesla usednout mladší kandidát než v Česku, věkový limit je 35 let. Americká ústava na něj pak klade další dva požadavky, musí být rodilým občanem a mít za sebou nejméně čtrnáct let života v USA.

Kdo na Hradě nahradí kancléře Mynáře? Babišova ‚organizátorka‘ Bartha, nebo Vohralíková ze Senátu Číst článek

Ve Francii je možné být prezidentem už od osmnácti let. Opět, pokud je člověk občanem země.

Náročná Indonésie

V Indonésii jsou kladeny na kandidáty na prezidenta jedny z nejpřísnějších podmínek na světě. Kromě kritérií týkajících se přímo osoby kandidáta platí také kontroverzní podmínka pro jeho nominaci. Tu můžou podat pouze politické strany nebo koalice, které v parlamentních volbách získaly určité procento křesel nebo hlasů. Šanci na nominaci tak mají pouze kandidáti, kteří mají pro prezidentské klání podporu velkých stran.

43 tisíc členů a dál roste. Nenávist na sítích šíří před volbami i skupina s prokremelským aktivistou v čele Číst článek

Podobně jako v mnoha dalších zemích musí být kandidátovi v Indonésii nejméně čtyřicet let. Zákon ale udává asi dvacet dalších kritérií, která se do velké míry týkají jeho osobního života. Kromě toho, že musí být rodilým Indonésanem, zároveň musí splňovat podmínku, že ve své minulosti na základě svobodné vůle nepřijal občanství jiné země. Legislativa se věnuje i jeho manželce nebo manželovi, kteří také musejí být občany země.

Několik bodů se pak týká jeho ekonomické a trestní způsobilosti, legislativa této převážně muslimské země zabíhá i k požadavku na kandidátovu zbožnost. Musí být v dobré fyzické i mentální formě, přičemž mu zákon zakazuje užívat omamné látky. Ti, kteří mají za sebou komunistickou minulost, mají v Indonésii s kandidaturou na prezidenta smůlu a to samé platí pro zájemce, kteří nedokončili střední školu.

Pouze gramotní

Filipínská kritéria ve formě minimální věkové hranice, občanství a času stráveného v zemi doplňuje požadavek na vzdělání, který je o poznání mírnější než ten indonéský – prezidentem Filipín může být zvolený pouze člověk, který umí číst a psát. Míra gramotnosti přitom v zemi dosahuje podle dostupných dat asi 96 procent. Prezident zde může zůstat ve funkci pouze jedno volební období.

V Indonésii schválili nový trestní zákoník. Za nemanželský sex bude hrozit až rok vězení Číst článek

V islámských republikách jsou požadavky na prezidenta týkající se náboženství běžnou praxí. V Alžírsku musí být kandidát muslimem. Írán po svém prezidentovi vyžaduje, aby byl důvěryhodný a zbožný.

Znění argentinských zákonů moc nezohledňuje možnost, že by se hlavou státu stala žena. Pokud totiž nebyl kandidát narozen na území Argentiny, musí být podle ústavy alespoň „synem rodilého občana“. Jedním z dalších kritérií je také minimální roční příjem kandidáta „dva tisíce silných argentinských pesos“.

Z evropských států vybočuje svými požadavky na prezidenta Rakousko, které kandidaturu zakazuje členům bývalých vládnoucích rodů nebo členům rodin, které vládly. Estonsko to zase neumožňuje osobám, které aktivně slouží v obranných silách.