Zeman se v Moskvě setkal s Gorbačovem a vyznamenal veterány

Michail Grobačov

Stál v čele Sovětského svazu koncem 80. let a od března 1990 do prosince 1991 byl jeho prvním a zároveň posledním prezidentem. V roce 1985 odstartoval změny, které měly reformovat komunistický systém. Opak se ale stal pravdou. Kromě rozpadu SSSR pomohla perestrojka i k návratu demokracie do bývalého komunistického bloku. V roce 1990 dostal Gorbačov Nobelovou cenu za mír.