Prezident Pavel: Palestinská státnost musí vyjít z jednání všech stran, jinak může ztížit jednání
Proces palestinské státnosti musí být výsledkem jednání všech zainteresovaných stran včetně Izraele. A musí k tomu být splněny alespoň základní podmínky. Před odletem do Spojených států na Valné shromáždění OSN to řekl prezident Petr Pavel. Dodal, že v opačném případě jde o politickou deklaraci, která může stěžovat samotná jednání.
Česko se podle Pavla k otázce Palestinců v Izraeli staví především z pohledu zajištění humanitární pomoci, tlaku na teroristické hnutí Hamás k návratu všech rukojmích i tlaku na Izrael, aby ukončil bojové operace. „O tom, jaké bude další uspořádání, je skutečně možné hovořit, až budou naplněny alespoň základní humanitární potřeby palestinského obyvatelstva, a to samozřejmě nějakou dobu bude trvat,“ řekl prezident Pavel.
Spojené království uzná existenci Státu Palestina. Britská vláda se odvolává na zhoršení situace v Gaze
Číst článek
V první řadě je podle něj potřeba ukončit bojové operace, což je podmíněno navrácením všech rukojmích. „V okamžiku, kdy k tomu dojde, tak je nutné zahájit obnovu toho území a zahájit také obnovu něčeho, co může alespoň připomínat strukturu nějaké samosprávy,“ uvedl. Bude podle něj důležité, jak si sami Palestinci budou schopni nastavit správu. „Aby byl nějaký reprezentant, který zastupuje Palestince jako národ, a s ním je potom možné jednat o dalším uspořádání,“ vysvětlil.
Pavel doplnil, že si uvědomuje skutečnost, že někteří izraelští představitelé upřednostňují před dvoustátním řešením mírovou koexistenci v rámci jednoho teritoria. „Ta je ale za současných podmínek asi stejně vzdálená, jako případné dvoustátí," podotkl prezident. „Každopádně ani jedna strana, a myslím tím ty extrémní pohledy, nemůže počítat s tím, že bude problém vyřešen odsunem, případně likvidací té druhé. To je řešení bez budoucnosti," upozornil.
Válka na Blízkém východě bude jedním z témat Valného shromáždění OSN, na kterém Pavel vede českou delegaci. Český prezident osloví Valné shromáždění ve středu, v USA ho čekají i další oficiality a bilaterální schůzky. Ve středu také vystoupí na prestižní Harvardově univerzitě na téma Sdílená síla v rozděleném světě: nové pojetí transatlantického partnerství. Do ČR by se měl vrátit ve čtvrtek dopoledne.