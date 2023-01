Neúspěch populismu a rozhodná podpora Ukrajiny. Americký tisk hodnotí české prezidentské volby

Politický nováček Petr Pavel porazil populistického velkopodnikatele Andreje Babiše v prvních důležitých volbách tohoto roku v Evropě. Tak hodnotí výsledek českých prezidentských voleb americký deník The New York Times. Podle něj výsledek znamená neúspěch populismu a upevňuje pozici České republiky coby „rozhodného podporovatele Ukrajiny“. Další americký list The Washington Post napsal, že Pavlovo vítězství upevní také západní orientaci země. New York/Washington 6:50 29. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel s manželkou po vyhlášení výsledků voleb | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

New York Times píše, že Babišova taktika v předvolební kampani kopírovala tu, kterou používá jeho bývalý spojenec Viktor Orbán, jenž loni v dubnu slavil jasné vítězství po tvrzeních, že jeho hlavní politický soupeř chce poslat maďarské vojáky bojovat na Ukrajinu proti Rusku.

„Ale tento argument Babišovi nezafungoval v České republice, která má mnohem rozmanitější média než Maďarsko, kde Orbánova vládní strana Fidesz a její podnikatelští spojenci mají pod pevnou kontrolou televizi a většinu dalších zdrojů informací,“ analyzuje newyorský deník.

Newyorský deník připouští, že ani Pavel, ani Babiš nesdílejí příklon na Východ dosavadního prezidenta Miloše Zemana, ale jejich souboj představoval jasný střet politických stylů – „neokázalého pragmatismu a nespoutaného populismu“.

Populismus ve střední Evropě

Střet mezi oběma muži byl podle New York Times prvním z řady letošních důležitých hlasování ve východní a střední Evropě a „důležitým testem, zda kdysi stoupající vlna populismu v Evropě dosáhla vrcholu“.

Ale antisystémový populismus by mohl získat půdu pod nohama v letošních volbách na Slovensku, jehož centristická vláda padla v prosinci. To otvírá cestu k možnému návratu Roberta Fica k moci, upozorňuje New York Times.

„Zásadním testem však budou volby letos na podzim v Polsku, nejlidnatější zemi regionu, jíž od roku 2015 vládne hluboce konzervativní a nacionalistická strana Právo a spravedlnost,“ připomíná deník.

Neméně vlivný The Washington Post konstatuje, že 61letý Pavel vystřídá kontroverzního Zemana v převážně ceremoniální, avšak prestižní funkci. „Očekává se, že jeho zvolení upevní západní orientaci země po Zemanově desetiletí v úřadu,“ napsal list vycházející v hlavním městě USA.

The Washington Post si rovněž všiml, že Pavlovi na twitteru v češtině pogratuloval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Česko je odhodlaným podporovatelem Ukrajiny v jejím boji proti ruské invazi,“ píše deník a dodává, že právě válka na Ukrajině byla jedním z hlavních témat předvolební kampaně.