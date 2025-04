‚Prezident plodnosti‘ chystá plán na zvýšení porodnosti. Trump ale Američanky spíš nepřesvědčí

V Bílém domě vzniká seznam návrhů, které by měly zvrátit snižující se porodnost v USA. Zprávu, kterou chce Washington vydat do poloviny května, se pokouší ovlivnit i konzervativní spolky a aktivisté. Odbornice na sociální politiku a ženská práva Selma Muhič Dizdarevičová se ale domnívá, že nová opatření mohou mít opačný efekt a Američanky se mohou rozhodnout pro bojkot porodnosti. Washington 7:00 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Stejně jako v mnohých dalších vyspělých státech, tak i v USA populace stárne a porodnost klesá. Zatímco ještě v 90. letech minulého století porodila Američanka za život v průměru 2,1krát, v roce 2023 to bylo 1,62krát, píše britský server The Independent. Do budoucna se proto zvýší tlak na ekonomiku i zdravotnictví. Americký prezident Donald Trump, který se sám označil za „prezidenta plodnosti“, se vývoj proto rozhodl zvrátit.

Jaké konkrétní kroky k tomu zvolí, bude jasné až v polovině května, kdy vydá zprávu s návrhy. Americký deník The New York Times ale zjistil, kdo Bílému domu pomáhá hledat řešení – konzervativní skupiny a aktivisté, často spojení s tvůrci konzervativního počinu Project 2025, který vzbudil před loňskými prezidentskými volbami ve Spojených státech velké debaty. Tvůrci konzervativní iniciativy dávají vyšší porodnost do centra pozornosti a doufají, že Trumpova administrativa udělá to samé.

„Podívejte se na počet dětí, které hlavní lídři v administrativě mají. Za Bidenovy administrativy jste tolik o dětech neslyšeli,“ řekla pro The New York Times aktivistka Simone Collinsová, která je jednou z těch, kteří poslali do Bílého domu návrhy, jak zařídit, aby měly Američanky víc dětí. Upozorňuje na to, že prezident Trump má pět dětí, viceprezident J. D. Vance tři a miliardář Elon Musk, který má velký vliv na administrativu, jich má nejméně 14.

Matka čtyř dětí Collinsová připravila návrhy pro Bílý dům společně s manželem Malcolmem. Pár navrhuje ocenit matky šesti a více potomků. Odměnou by jim měla být pro tento účel vytvořená národní medaile za mateřství. Zároveň by chtěli zavést národní vzdělávací program pro ženy o menstruačním cyklu, aby si dokázaly udělat představu o tom, v jakém období mají největší šanci otěhotnět.

Jiní aktivisté navrhují dát matkám krátce po porodu jednorázový bonus pět tisíc dolarů, v přepočtu necelých 110 tisíc korun, nebo přesunout 30 procent prestižních vzdělávacích Fulbrightových stipendií, které v USA běžně získávají lidé krátce po škole a často bez rodin, uchazečům z řad rodičů nebo těm, kteří mají již po svatbě. Mluví se také o možnosti zlevnit umělé oplodnění nebo o daňových úlevách pro rodiny s dětmi.

„Zní mi to jako dobrý nápad,“ uvedl v úterý Trump k bonusu pro rodičky. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová dodala, prezident hrdě zavádí nařízení na posílení amerických rodiny. „Prezident chce, aby Amerika byla zemí, kde všechny děti mohou bezpečně vyrůst a dosáhnout amerického snu,“ cituje ji The New York Times.

Nařízení skutečnou pomoc neposkytnou

Selma Muhič Dizdarevičová, odborná asistentka na Fakultě humanitních studií, kde se zabývá občanskou společností a sociální politikou, se nedomnívá, že by opatření tohoto typu vedla k nárůstu porodnosti. „Systémy, které nepřímo nutí ženy k tomu, aby měly děti, nejsou podpůrné. 5000 dolarů nepomůže, když musíte investovat sto tisíc dolarů, abyste děti uživily,“ říká pro iROZHLAS.cz.

Pokud by systém takto fungoval, vedlo by to jen k prohloubení chudoby té nejchudší části společnosti. „Pět tisíc dolarů nemá pro bílou vzdělanou zaměstnanou ženu stejný význam jako třeba pro ženu, která je Afroameričanka a žije v ghettu nebo je v podobném postavení. Může tam dojít k tomu, že z pozice chudoby je pět tisíc dolarů hodně, a i z průzkumů vyplývá, že chudoba neumožňuje dlouhodobé finanční plánování. Paradoxně tak může dojít k tomu, že to budou využívat spíš lidé, kteří řeší svoji akutní situaci. Není to dlouhodobý nástroj,“ uvádí Muhič Dizdarevičová.

Opatření by mohla mít i opačný efekt, než jaký chce administrativa prosadit. „Mluvíme o Spojených státech, kde ženy do určité míry získaly vzdělání, dovednosti a pracují. U nich hrozí bojkot jakékoliv porodnosti,“ domnívá se. Ženy se mohou i úmyslně vyhýbat vztahům a jen posilovat populaci single žen, která je už nyní nejvyšší v dějinách lidstva.

„Na porodnost by se mělo jít úplně jiným způsobem, než slibovat nějaké omezené částky, trestat ženy a paternalisticky je přesvědčovat, jako by byly děti, že samy nevědí, co chtějí, nebo si o tom neumějí rozhodnout samy.“

Jedním z důvodů, proč se ženy do mateřství nehrnou, je i vysoká úmrtnost rodiček. Ze všech bohatých států jsou na tom Spojené státy nejhůř. Až v 80 procentech případů by se úmrtím přitom dalo předcházet, píše americké webové zpravodajství Axios. Programy, které by s tím měly pomoci, ale se škrty současné administrativy přišly o finance. Navíc nepoměrně víc umírají těhotné ženy jiné než bílé barvy pleti, a to až čtyřikrát víc než bělošky.

Autonomie žen jako politické téma

Téma reprodukce žen je ve Spojených státech silně zpolitizované a podle odborné asistentky Muhič Dizdarevičové vytváří jasné rozdělení mezi republikány a demokraty. Zatímco demokraté by byli pro povolení umělého přerušení těhotenství, republikáni v čele s Donaldem Trumpem by chtěli tuto možnost ženám odepřít. V některých amerických státech už platí jejich kompletní zákaz.

Současná administrativa podniká i další kroky směřující k zasahování do svobodné volby žen o jejich plodnosti. Nové vládní nařízení požaduje po soukromých provozovatelích mobilních aplikací na sledování menstruačního cyklu, aby nastavili, že ženy při přihlášení do aplikace budou muset vyplnit i federální stát, ve kterém žijí.

„Tím pádem by se dalo sledovat, kdy ženě přestane menstruace, a pak by se mohl někdo ze strany administrativy zeptat, proč k tomu došlo,“ popisuje Muhič Dizdarevičová. Vláda by tak mohla získat například informace o tom, že žena potrat podstoupila, a pokud by k tomu došlo ve státě, kde jsou zakázané, mohla by ji i lékaře stíhat.

„Trumpova administrativa je v omezování autonomie ve jménu porodnosti velice otevřená a drsná,“ dodává.