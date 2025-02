Syrský prezident Šara přiletěl do Saúdské Arábie. Jedná se o jeho první zahraniční cestu ve funkci

Syrský prozatímní prezident Ahmad Šara v neděli přiletěl na návštěvu do Saúdské Arábie. Jedná se o jeho první cestu do zahraničí od středečního jmenování do této funkce. V Rijádu ho přijal korunní princ Muhammad bin Salmán, napsala agentura Reuters.

