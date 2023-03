Svět už má s obžalovanými prezidenty zkušenosti. Odsouzeni byli Kacav, Sarkozy nebo Wulff

Když je ve Spojených státech podezřelý obžalován znamená to, že má velká porota dostatek důkazů pro obvinění z trestného činu a že státní zástupce může pokračovat v případu. Ačkoliv je Donald Trump prvním obžalovaným exprezidentem USA, svět už podobné případy řešil. Někdy k odsouzení pomohly hromadné protesty veřejnosti. Washington 17:00 31. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejméně v 76 zemích světa byly uvězněny nebo trestně stíhány hlavy státu (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Vyšetřování bývalých hlav státu není žádnou vzácností. Nejméně v 76 zemích, včetně demokratických států, byli prezidenti uvězněni nebo trestně stíháni. Od roku 1980 jde tedy téměř o polovinu zemí světa – a v některých navíc proběhly převraty nebo impeachmenty.

Stejně jako Trumpovi, i bývalému francouzskému prezidentovi Nicolasi Sarkozymu byla po jeho odchodu z úřadu provedena domovní prohlídka. V září 2021 byl shledán vinným z korupce a obchodování s vlivem. Dostal roční trest vězení, který si ale mohl odpykat doma. Odsouzen byl v roce 2011 další francouzský prezident Jacque Chirac.

Současný brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva se po funkčním období v letech 2000-2007 znovu ujal úřadu letos v lednu, přestože byl v červenci 2017 odsouzen za korupci. Z vězení byl propuštěn v listopadu 2019 po rozhodnutí nejvyššího soudu, podle kterého byly soudcovy verdikty předpojaté. Vzniklo i celosvětové Hnutí za osvobození Luly.

Vlastizrada i sexuální obtěžování

Izraelský prezident Moše Kacav byl v roce 2007 po obvinění ze sexuálního obtěžování a znásilnění tří zaměstnankyň prezidentského úřadu a ministerstva cestovního ruchu odsouzen na sedm let vězení. Po pěti letech došlo k jeho předčasnému propuštění.

Christian Wulff byl prvním prezidentem v německé historii, který pod nátlakem veřejnosti, opozice i části vlády rezignoval. Jeho odstoupení předcházely četné kauzy, dostihlo ho podezření ze zneužívání funkce a vazby na vlivné podnikatele. Demisi oznámil v přímém televizním přenosu.

Na bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče byl loni v květnu vydán zatykač. V nepřítomnosti byl také obviněn z vlastizrady. Janukovyč uprchl po hromadných protestech v roce 2014 z Ukrajiny do Ruska. Podle ukrajinské generální prokuratury přispěl Janukovyč k obsazení a anexi Krymu ruskými vojsky.

V Jižní Koreji byla bývalá prezidentka Pak Kun-hje odsouzena na 24 let za korupční skandál a prozrazování obsahu důležitých státních dokumentů. Jejímu obvinění přispěly masivní demonstrace v zemi. Poté, co si odpykala pět let, dostala v roce 2021 milost.