Prezident Venezuely schválil zákon o vytvoření nového státu. Je to politická hra, říká novinář

Venezuelský parlament ovládaný stranou autoritářského prezidenta Nicoláse Madura schválil zákon o vytvoření nového státu v rámci Venezuely na území, které patří sousední Guyaně. Jde o region Essequibo, bohatý na ropu a drahé kovy, o něž tyto země vedou víc než staletý spor. „Maduro trošku zápasí s nízkou popularitou a věří, že by tímto krokem mohl vybičovat nacionalistické cítění mezi voliči," říká publicista a novinář Eduard Freisler. Rozhovor Caracas 21:09 22. března 2024

Nakolik tento krok venezuelského parlamentu souvisí s Madurovou kandidaturou v červencových volbách?

Myslím si, že tento krok je spojen s volbami. Maduro trošku zápasí s nízkou popularitou a věří, že by tímto krokem mohl vybičovat nacionalistické cítění mezi voliči.

Dalším důvodem může být to, že kdyby teď došlo náhodou na nějaký konflikt s Guyanou, tak by mohl Maduro dokonce volby suspendovat s tím, že je v země v bezpečnostním ohrožení.

Ale to se nejeví jako alternativa, protože aspoň do této chvíle je Maduro jediným kandidátem pro volby naplánované na 28. července.

Co zákon o vytvoření 24. státu Venezuelské federace nazvaného Guyana Esequiba prakticky znamená?

Myslím, že je to spíš taková politická hra. Nějaký praktický dopad to zatím ani mít nemůže. Myslím, že Madurovi jde asi opravdu spíš o to, aby jeho popularita trošku vzrostla.

Ostatně jeho socialisté už teď říkají, že je to svým způsobem historický vůdce, protože Venezuela o toto území usiluje prakticky od roku 1899. A on je její první prezident, který učinil nějaké konkrétnější kroky ve snaze toto území získat. Ale domnívám se, že k tomu alespoň v nejbližší době nedojde.

Jakou roli ve sporu může hrát ropa nalezená relativně nedávno u pobřeží Guyany?

To bude určitě taky jeden z důvodů, ale chtěl bych připomenout, že Guyana teď má nějakých jedenáct miliard barelů ropy, zatímco Venezuela, která má největší zásoby, má podle odhadů 300 miliard barelů ropy. Tak vidíte, že tam je velký nepoměr.

Je samozřejmě ještě zajímavé, že na tom teoreticky zabraném území tamním lidem Maduro slíbil automatické venezuelské občanství a to, že budou moc využívat veškerých benefitů. Ale obyvatelé Guyany zřejmě zvolí to, že si nechají od své vlastní vlády poslat nějaké benefity.

Ostatně je teď Guyana jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik. V roce 2015 byl hrubý domácí produkt na hlavu zhruba 11 000 dolarů na rok, teď už je to 60 000. Myslím, že je tohle jeden z důvodů, proč Guyana tyto snahy Venezuely o nějakou anexi jejího území odmítne.

Politická hra

Na konci roku se setkal guyanský prezident Irfan Ali s Madurem a slíbili si vzájemně nezvyšovat napětí. Ve stejnou dobu Mezinárodní soudní dvůr vyzval Venezuelu, aby se zdržela v této věci jakékoliv akce. Proč se Maduro přeci jenom rozhodl k obratu k takovému kroku?

Myslím, že je to trošku jeho politická hra, aby ukázal, že se nebojí žádných západních institucí, které považuje prakticky za lokaje Spojených států, takže se nebojí postavit instituci, kterou tyto mocnosti ovládají.

On na základě toho, že by měl tento spor rozhodnout mezinárodní soudní dvůr, rozjel tuto kampaň, která začala už před lety. Prvním velkým momentem bylo prosincové referendum, když mu údajně na deset milionů voličů odsouhlasilo anexi Guyany nebo regionu Essequibo.

Dá se velmi stručně říct, jak si Nicolás Maduro chce ve volbách zajistit další vítězství?

Úplně jednoduše. Jak jsem už řekl, on je jediný kandidát a jeho největší rival je Maria Corina Machado, šéfka opozice, která v říjnu loňského roku vyhrála primárky, ale nejvyšší soud rozhodl o tom, že kvůli zpronevěře peněz má na patnáct let zakázanou politickou činnost.