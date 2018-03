Putin se setkal se svými poraženými soupeři. Sobčaková mu předala seznam politických vězňů

Prezidentská kandidátka za ruské liberální hnutí Občanská iniciativa Ksenije Sobčaková v pondělí při setkání v Kremlu předala prezidentu Vladimiru Putinovi seznam 16 osob, které jsou podle ní v Rusku vězněny z politických důvodů. Novinářům to řekl další účastník schůzky Boris Titov, který ve volbách kandidoval za konzervativní Stranu růstu. Moskva 22:15 19. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentská kandidátka za ruské liberální hnutí Občanská iniciativa Xenija Sobčaková v pondělí při setkání v Kremlu předala prezidentu Vladimiru Putinovi seznam 16 osob, které jsou podle ní v Rusku vězněny z politických důvodů. | Foto: Reuters

Putin se v Kremlu setkal se sedmi svými soupeři, které v neděli ve volbách porazil. Sobčaková už před volbami oznámila, že hodlá Putinovi seznam předat se žádostí, aby se Kreml osudem politických vězňů zabýval. O osobách uvedených v seznamu ruská média neinformovala.

Svůj seznam prezidentovi předal i Titov. Jsou v něm prý čtyři ruští podnikatelé žijící v zahraničí, kteří jsou v Rusku trestně stíháni. Putin podle Titova informaci obou prezidentských kandidátů vyslechl. „Určitě to posoudíme a rozhodneme,“ tlumočil Titov Putinova slova.

'Nedopustit válku'

Obsáhle na dvouhodinovém setkání s Putinem hovořil další neúspěšný kandidát, šéf liberální strany Jabloko Grigorij Javlinskij. Novinářům po schůzce řekl, že Putina upozornil na nutnost zásadních reforem v hospodářství a vnitřní i zahraniční politice. „Především je nutná normalizace vztahů s Ukrajinou a stažení vojsk ze Sýrie. Jsou zapotřebí hluboké ekonomické reformy, je třeba zastavit závody ve zbrojení a nedopustit válku,“ řekl prý Javlinskij hlavě státu.

Předseda strany Jabloko rovněž Putina upozornil na osud Ojuba Titijeva, šéfa čečenské odbočky organizace na ochranu lidských práv Memorial. Titijev byl letos v lednu zatčen kvůli údajnému držení drog, které mu podle jeho obhájce podstrčila policie. K jeho propuštění v únoru vyzval Evropský parlament.

Nacionalistický předák Vladimir Žirinovskij na schůzce podle agentury TASS Putinovi navrhl změnu politického systému země. V čele Ruska by prý měla být třicetičlenná státní rada složená z nejlepších poslanců, ministrů a gubernátorů. Její předseda by zároveň plnil funkci prezidenta. "Volby prezidenta by tak odpadly a parlament by měl víc pravomocí," informoval Žirinovskij o své iniciativě novináře. Putin prý na návrh nereagoval.