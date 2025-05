Prezident všech? Ani náhodou. Trzaskowski naráží v prezidentské kandidatuře na nepopularitu své strany

Ještě před prvními předvolebními debatami byl vládní kandidát na prezidenta Rafał Trzaskowski považován za jasného favorita. Varšavský primátor ale nakonec první kolo prezidentských voleb vyhrál pouze s náskokem necelých dvou procentních bodů a těžkým úkolem – oslovit nesourodé voličské skupiny nalevo i napravo. Členství v jedné z nejsilnějších politických stran v Polsku, a tedy spojení i s její současnou nepopulární vládou, mu přitom nepomáhá. Od stálé zpravodajky Varšava 9:00 29. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prvního kola voleb se například nezúčastnila velká část Lidovců, kteří hlasovali v parlamentních volbách v roce 2023 | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

„Trzaskowski, Trzaskowski a ještě jednou Trzaskowski! Protože letos má nejlepší program! Takže jako jediný připadá v úvahu,“ myslí si paní Grażyna, která prý vždy hlasuje v souladu se svým svědomím a tím, kdo chce pro Polsko to nejlepší.

A rovnou přidává důvody, proč je to letos podle ní právě Rafał Trzaskowski: „Je vzdělaný, skvěle nás, Polsko, reprezentuje už několik let. Vždyť on se neobjevil v politice až teď jako někteří. Podle mě bude dobrým prezidentem. Je dobrým člověkem, je čestný – to je nejdůležitější. Takže držím palce a modlím se, i když nejsem moc věřící, aby to vyšlo.“

Oslovování voličů

Pro paní Graźynu je v těchto volbách důležité vypořádání se s předchozí osmiletou vládou Práva a spravedlnosti, která podle ní napáchala v Polsku mnoho zlého.

4:10 Lidový, čestný kandidát s cejchem podvodu a kuplířství. Nawrockému kauzy u fanoušků neškodí Číst článek

„Část z jejích politiků by měla skončit ve vězení. Dopouštěli se takových trestných činů, že by za to měli sedět. Co všechno rozkradli, co provedli se soudy, co provedli s právy žen, s právem na interrupci. U nás je opravdu hodně co napravovat a Trzaskowski o tom všem mluví ve svém programu.“

Trzaskowkému se daří voliče oslovovat nejen liberalizací podmínek pro umělé přerušení těhotenství, pokračující podporou in-vitro a proevropským přístupem, ale také podporou už zahájených vládních reforem, které ale naráží na veto současného prezidenta Andrzeje Dudy. S tím mimochodem v roce 2020 prohrál druhé kolo prezidentských voleb.

Trzaskowski i podporuje zjednodušení daňového systému a bezpečnost Polska vidí v budování silných vztahů jak se Spojenými státy, tak s Evropskou unií.

„Já bez jakékoliv kritiky přijímám celý jeho program,“ přiznává šedesátiletá kuchařka z Lodže. „Vždyť všechna témata jsou vážná. Není to tak, že si vyberete jedno a na zbytek dojde možná někdy příště. Třeba bezpečnost. V době ruské války na Ukrajině je to určitě důležité. Ale i práva obyvatel, práva žen, práva uprchlíků, kteří tu s námi žijí.“

‚Pokud nevyhraje, odjedu‘

Paní Grażyna se ale obává, že volby nakonec vyhraje kandidát podporovaný Právem a spravedlností Karoł Nawrocki. „Kdyby se nedej Bože stalo, že v druhém kole vyhraje nějaký... tfuj... Nawrocki... to já odsud odjedu,“ říká k tomu. V zahraničí už přitom pobývala, takže by to pro ni nebylo tak úplně neznámé prostředí. Živí se jako kuchařka a v gastronomii pracovala třeba v Londýně, v různých městech ve Francii.

Předvolební průvody Varšavou jako analogie polské společnosti? Desítky tisíc lidí šly v opačných směrech Číst článek

„To jsem se ale vždycky vracela, protože jsem patriotkou. Protože tady...“ přestává mluvit a zahání slzy. „Tady jsem se narodilo, můj táta tu chodil na vojnu.“

Pak krčí rameny. „Ale jestli to tak dopadne, to opravdu odejdu. Mě tu nic nedrží. Manžela nemám, děti mám dospělé. Třicet čtyři let a dvacet osm let. Jeden je lékař. Je to první vysokoškolsky vzdělaný člen naší rodiny. Třikrát absolvoval maturitu, aby se na stomatologii dostal a vystudoval s vyznamenání. Takže je zubařem.“

Trápí ji ale, že zvažuje, že také odejde. Ne kvůli politice, ale kvůli lepší finanční situaci. „Uvažuje o Španělsku. Šel by tam se ženou, protože ona je také lékařka. Doufám, že ho přesvědčím, aby zůstali. Aby si třeba otevřeli ordinaci nebo vlastní kliniku. Ale on ví, že v zahraničí by mohl vydělat jiné peníze. Tam má to povolání prestiž.“

Syn paní Grażyny uvažuje o odchodu kvůli penězům, politika za tím není. Ta ho totiž ani nijak nezajímá, k volbám ale chodí – na popud paní Grażyny. Naopak pro ni je odchod představitelný jen z politických důvodů. V Polsku se jí totiž žije dobře.

Varšavu zaplavily pochody na podporu prezidentských kandidátů. Zúčastnily se jich desítky tisíc lidí Číst článek

„Mám dobrou práci, dělám, co mám ráda. Vydělávám tak, že mám důstojný život. Není to na velké rozhazování, ale čas od času si udělám nějakou radost. Nemusím každý zlotý dvakrát obracet. Ale jak říkám, jak to nevyhraje Trzaskowski, to odsud odejdu. Odejdu napořád.“

Spojení s nepopulární vládou

Aby Traskowski zvítězil, musí se ještě v posledních dnech před druhým kolem pokusit přilákat co nejvíc voličů jiných kandidátů provládních stran z prvního kola, i voliče, kteří k urnám zatím nešli. Prvního kola voleb se například nezúčastnila velká část Lidovců, kteří hlasovali v parlamentních volbách v roce 2023.

Přestože varšavský primátor má otevřenou podporu například levicové kandidátky Magdaleny Biejatové nebo předsedy právě Lidovců Władyława Kosiniaka-Kamysze, sjednotitelem středové a liberálnější části polské společnosti se nejspíš nestane. Je úzce spojený s jednou z dominantních stran Občanskou koalicí a tedy i s její ne příliš populární vládou.

Prezidentské volby v Polsku ukázaly, jak velkou podporu má krajní pravice. Daří se jí mezi mladými Číst článek

Navíc mu škodí podezření, že část jeho kampaně finančně podporovali aktéři ze zahraničí. Kvůli nelegálním volebním spotům (namířeným proti konkurentů Sławomiru Mentzenovi z Konfederace a Karołu Nawrockému podporovanému PiS) finacovaným společnostmi napojenými na americké Demokraty a maďarskou opozici se do sporu zapojila i část amerických Republikánů.

Ti požadují po Evropské komisi vyšetření a orgány Evropské unie obviňují z dvojího metru v přístupu k polských vládám za posledních deset let.