13. 9. 2019 | Praha

Prezident Miloš Zeman znovu nastartoval debatu o uznání nezávislosti Kosova. S českými ústavními činiteli chce projednat možné odvolání tohoto kroku. Proč právě teď? Jak schůdné by to bylo? A jakou zprávu by Česko takovým aktem o sobě vyslalo do světa? Ptáme se Jolyona Naegeleho, bývalého politického ředitele mise OSN v Kosovu a někdejšího novináře Hlasu Ameriky.