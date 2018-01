Volební místnosti stovky kilometrů daleko. Češi mohou i v Británii hlasovat jen na jednom místě

Prezidenta budou opět vybírat Češi nejenom doma, ale i v zahraničí. Nicméně ne na všech zastupitelských úřadech mohou svůj hlas odevzdat. Osmadvacetiletá Lenka Lokvencová chtěla volit v Salzburgu. Přestože má Česko ve městě zastupitelský úřad, hlasovat tam nemohla. Jediná volební místnost v Rakousku je otevřená v několik hodin vzdálené Vídni. Ještě horší je situace třeba ve Velké Británii, kde mohou Češi volit pouze v Londýně. Praha/Londýn/Vídeň 18:00 26. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš se spolu utkají ve druhém kole přímé volby hlavy státu. | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Osmadvacetiletá Lenka Lokvencová jela v den prvního kola přímé volby pracovně s kolegyněmi do Salzburgu. Vyřídily si proto volební průkazy a našly si podrobnosti na stránkách ministerstva.

„Hledaly jsme s kolegyní možnost, jak volit v zahraničí. Nezávisle na sobě jsme se dostaly na seznam volebních míst na webu ministerstva zahraničí, kde bylo i zastoupení v Salzburgu,“ popisuje pro server iROZHLAS.cz Lokvencová.

„Když jsme ale dorazily na místo, bylo nám řečeno, že tam nikdo není. Telefonovali jsme na ministerstvo zahraničí, kde nám řekli, že se volí pouze na velvyslanectvích, nikoliv na konzulátech. A pokud jsme někde získaly jiné informace, ať si stěžujeme,“ doplňuje.

Jediná volební místnost, která je v Rakousku otevřená, se nachází ve Vídni. Vlakem by cesta trvala více než dvě hodiny, autem zhruba tři. Lokvencová proto nakonec v prvním kole svůj hlas do volební urny nehodila.

Ministerstvo zahraničí se ale kritice brání. „Odmítáme jakékoliv tvrzení, že by ministerstvo občany nedostatečně informovalo. Občané jsou detailně informováni o volbách na webové stránce ministerstva zahraničních věcí i na webových stránkách jednotlivých zastupitelských úřadů,“ podotýká Irena Valentová z ministerstva zahraničí.

Češi v Británii volí také na jednom místě

Volit v zahraničí nebude moct ani Kristina Roháčková, redaktorka serveru iROZHLAS.cz, která v době druhého kola jede s přáteli do Skotska.

„Myslela jsem si, že bude možné volit v Edinburghu, a tak jsem si zařídila voličský průkaz. Až pak jsem si na stránkách ministerstva zahraničí přečetla kratičkou větu o tom, že na honorárních konzulátech v Belfastu, Manchesteru a v Edinburghu se volit nedá, pouze na ambasádě v Londýně,“ přibližuje.

Cesta do hlavního města Velké Británie by podle ní byla dlouhá a navíc nákladná. „Volit bych chtěla, ale z Edinburghu by nám to do Londýna trvalo osm hodin autem. Vlakem to sice vyjde jen na pět hodin, ale zase to stojí 150 liber,“ dodává Roháčková.

Na USA připadají čtyři volební místnosti

Podobná je situace také třeba ve Spojených státech amerických, kde je možné volit v Los Angeles, Chicagu, New Yorku a Washingtonu.

Ve Spojených státech volí tisíce Čechů. V celé zemi jsou ale jen 4 hlasovací místnosti Číst článek

Někteří to tak mají k nejbližší urně i několik tisíc kilometrů. Volební urna ve Washingtonu je například určena Čechům i z míst tak vzdálených, jako jsou Texas, Portoriko nebo Jamajka. Žádná dostupnější možnost neexistuje.

„Volič, který cestuje nebo obětuje nejvíc času a vzdálenosti na to, aby mohl volit, přijede ze státu Georgia, což je zhruba šest hodin jízdy automobilem,“ přemítal před časem pro Radiožurnál o cestovatelských rekordmanech český konzul ve Washingtonu Pavel Pitel.

O řadě dalších krajanů ví, že by volili rádi, ale stovky až tisíce kilometrů jsou pro ně nepřekonatelné.

„Velká část krajanské populace dlouhodobě volá po umožnění nějaké distanční volby. Ať už korespondenční, která je asi jednodušší, nebo elektronické, což asi není hudba blízké budoucnosti. Korespondenční volba by spoustě krajanů v tak velkých státech, jako jsou Spojené státy nebo Austrálie, kde jsem předtím sloužila, rozhodně usnadnila volbu,“ přidává Pitel.

Jen na velvyslanectvích a generálních konzulátech

Hlasovat v zahraničí je možné pouze na velvyslanectvích nebo generálních konzulátech. „Zákon o volbách určuje jako jedinou možnost pro volby v zahraničí velvyslanectví a generální konzuláty, nikoliv konzuláty honorární, jako je například Salzburg,“ přibližuje pro server iROZHLAS.cz Irena Valentová z ministerstva zahraničí.

A mohl by se počet úřadů, kde se dá v zahraničí volit, do budoucna zvýšit? „Pokud bude navýšen jejich počet, dojde i k navýšení počtu volebních místností,“ doplňuje Valentová.

České zastupitelské úřady v zahraničí potřebují pro uspořádání voleb nejprve souhlas dané cizí země. „Metodická příprava začíná tři měsíce po vyhlášení termínu voleb, poté následuje technická příprava, například sestavení či aktualizace seznamů voličů, a také vybavení volebních místností, sestavení okrskových volebních komisí a tak dále,“ popisuje Valentová.

Možnost korespondenční volby

Problém s cestováním do volebních místností v zahraničí a finanční nákladností by mohla vyřešit například korespondenční volba. Poslanci už ale o této možnosti uvažují řadu let.

„Diskuse na toto téma probíhá mezi zákonodárci již více než deset let. Naposledy byl tento návrh předložen v roce 2015, ale sněmovnou nebyl schválen,“ podotýká Irena Valentová z ministerstva zahraničí.

V zahraničí žije dle odhadů 200-250k Čechů s obč. Díky obtížnosti hlasování přes vzdálené ambasády volí jen 12k (5-6 %). Při postal voting a dalších metodách bývá účast 12-36 %. V PSP volbách to hrálo nulovou roli. V prezidentských by i těch 30-70k dalších hlasů mohlo rozhodovat — Daniel Prokop (@dan_prokop) 21. ledna 2018

O korespondenční volbě se teď nicméně píše také v programovém prohlášení jednobarevné vlády v demisi Andreje Babiše (ANO).

Z programového prohlášení Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám (včetně zavedení korespondenční volby, zrušení místní příslušnosti pro vydávání voličských průkazů). Prosadíme zefektivnění volby do Senátu zavedením jednokolového systému.

„V souladu s programovým prohlášením vlády je v současné době zpracovávána analýza problematiky korespondenčních voleb,“ připouští Klára Pěknicová z ministerstva vnitra. „Z této analýzy vyplyne kdy a v jakém rozsahu bude ministerstvo vnitra navrhovat zavedení korespondenční volby při novele volebních zákonů,“ uzavírá Pěknicová.

Volební místnosti v prezidentských volbách se otevírají na 110 místech po celém světě. Kde přesně se dozvíte zde. V prvním kole je vyhledalo přes 12 tisíc lidí. Ve Vídni svůj hlas odevzdalo 542 lidí, v Londýně přišlo 1 619 voličů.

V @snemovna se řeší korespondenční volby. Dle odhadů @mzvcr a @mpsvcz žije v zahraničí až 800 tisíc Čechů. K prvnímu kolu prez.voleb jich přišlo 12 tis. pic.twitter.com/X1RItDj7n3 — Janetta Roubková (@janetta_r) 22. ledna 2018

Češi si prezidenta vybírají ve druhém kole, kandidáty jsou stávající prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Volby se uskuteční 26. a 27. ledna. V pátek jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14, kdy se definitivně uzavřou a Česko se dozví jméno nového prezidenta.

Volba prezidenta ČR ve 21. století aneb "Tahle země není pro krajany". pic.twitter.com/5k7hmJyNrm — Michal Hradecky (@misakcs) 26. ledna 2018