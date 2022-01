Do prezidentských voleb ve Francii bude kandidovat i exministryně spravedlnosti Christiane Taubiraová

O prezidentskou funkci se v dubnových volbách ve Francii bude ucházet i exministryně spravedlnosti Christiane Taubiraová. Oficiálně to potvrdila v sobotu při zahájení své kampaně v Lyonu, informovala agentura AFP. Taubiraová, která pochází z jihoamerické Francouzské Guayany, dál rozšíří roztříštěné pole levicových kandidátů, jichž se do voleb přihlásilo už šest. Paříž 16:35 15. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Christiane Taubiraová se prezidentských voleb účastnila již v roce 2002 | Foto: Stephane Mahe | Zdroj: Reuters

Devětašedesátiletá politička byla ministryní spravedlnosti v letech 2012 až 2016 během prezidentského mandátu Françoise Hollandea a o prezidentské křeslo se ucházela už v roce 2002. Veřejnost si ji spojuje například s bojem za uzákonění sňatků pro homosexuální páry, které nový zákon umožnil v roce 2013.

Nous voulons un gouvernement qui sache écouter et décider. Nous voulons un gouvernement qui sache mobiliser et pas infantiliser. Nous voulons un gouvernement qui sache dialoguer au lieu de caporaliser. Nous en sommes capables. Je suis candidate à l’élection présidentielle. pic.twitter.com/KUHW20kKKx — Christiane Taubira (@ChTaubira) January 15, 2022

Jejími soupeři budou z levicových kandidátů například zástupce Zelených Yannick Jadot, krajně levicový europoslanec Jean-Luc Mélenchon, socialistická starostka Paříže Anne Hidalgová nebo komunista Fabien Roussel. Podle předvolebních průzkumů by každého z nich volily jednotky procent voličů.

Kandidatura Taubiraové podle politologů ještě více znepřehlední pole levicových kandidátů, levice jako celek může kvůli tomu tratit a zavřít si vyhlídky na možný postup některého levicového politika do druhého kola volby.

Největší šance na získání křesla hlavy státu se dávají současnému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, který by podle posledních průzkumů v prvním kole získal asi 22 až 23 procent hlasů. O druhé místo by svedly těsný souboj kandidátka krajně pravicového Národního sdružení (RN) Marine Le Penová a pravicová kandidátka Valérie Pécresseová. Na čtvrtém místě by skončil podle průzkumů kandidát krajní pravice - bývalý politický komentátor Éric Zemmour.